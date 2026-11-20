Oamenii de știință au demonstrat că transmiterea informațiilor este posibilă fără unde radio, cabluri, conexiune la internet sau semnale luminoase. În cadrul unui experiment neobișnuit, cercetătorii australieni au reușit să trimită un mesaj printr-un zid de cărămidă, folosind una dintre forțele fundamentale ale naturii: gravitația.

Descoperirea a fost anunțată pe 19 noiembrie 2026 de Universitatea din Queensland, iar rezultatele cercetării au fost publicate în revista științifică Science Advances.

Paradoxal, experimentul nu a necesitat construirea unei instalații futuriste, ci utilizarea unui lift vechi din anii 1950 și a unui instrument extrem de sensibil, capabil să detecteze variațiile câmpului gravitațional.

Cum au reușit cercetătorii să transmită un mesaj printr-un zid de cărămidă

Spre deosebire de undele electromagnetice utilizate în telecomunicațiile moderne, gravitația nu poate fi ecranată prin simpla amplasare a unui obstacol fizic în calea sa.

Cu toate acestea, măsurarea variațiilor gravitaționale produse de obiectele obișnuite reprezintă o provocare considerabilă pentru oamenii de știință. Recent, fizicienii au reușit inclusiv să măsoare atracția gravitațională dintre obiecte de dimensiuni foarte mici.

Pentru noul experiment, cercetătorii australieni au amplasat un gravimetru într-o toaletă situată lângă puțul liftului dintr-o clădire a universității.

Aceștia au deplasat liftul între primul și al treilea etaj, modificând astfel poziția contragreutății sale, care avea o masă de 1,8 tone. Mișcarea acesteia a produs mici variații ale câmpului gravitațional, detectate de instrumentul aflat dincolo de zid.

Celor două poziții ale contragreutății le-au fost atribuite valorile 0 și 1, permițând codificarea informației în sistem binar. Mesajul transmis a fost, sugestiv, chiar cuvântul „Gravity” (gravitație). Pentru a trimite cele șapte litere, cercetătorii au avut însă nevoie de aproximativ o oră.

Tehnologia care ar putea permite comunicarea acolo unde telefonul nu are semnal

Deși performanțele actuale sunt departe de cele ale sistemelor moderne de telecomunicații, principiul demonstrat de fizicieni ar putea avea implicații importante în viitor.

Semnalele radio pot fi atenuate de pereți groși, structuri metalice sau straturi de rocă. Acesta este și motivul pentru care telefoanele mobile își pot pierde semnalul în anumite tuneluri sau construcții subterane.

Comunicarea gravitațională ar putea, cel puțin teoretic, să ofere o alternativă în asemenea medii. Potrivit profesorului Matthew Davis, modelele realizate de echipa australiană sugerează că utilizarea unor senzori cuantici foarte performanți ar putea permite transmiterea informațiilor pe distanțe de până la 500 de metri, cu o viteză de aproximativ 15 biți pe minut.

Aceste performanțe sunt însă estimări teoretice bazate pe ipoteze ambițioase, nu rezultate obținute deja experimental.

În paralel, cercetătorii explorează și alte tehnologii neconvenționale, precum internetul cuantic capabil să transmită informații fără cabluri.

Descoperirea a pornit de la un experiment care nu avea nicio legătură cu telecomunicațiile

Interesant este faptul că obiectivul inițial al cercetătorilor australieni era dezvoltarea unui sistem pentru determinarea masei camioanelor și a altor vehicule grele fără contact fizic.

Oamenii de știință încercau să stabilească dacă masa vehiculelor poate fi calculată prin măsurarea atracției gravitaționale exercitate de acestea. Ulterior, au realizat că același principiu fizic poate fi exploatat pentru codificarea și transmiterea informațiilor.

Dezvoltarea unor instrumente tot mai sensibile ar putea deschide noi direcții de cercetare, inclusiv în domeniul gravitației cuantice, una dintre marile enigme ale fizicii moderne.

Cercetătorii atrag atenția că noua metodă nu reprezintă, pentru moment, o alternativă practică la tehnologiile existente. Totuși, nici primele sisteme de telegrafie nu anticipau performanțele telefoanelor inteligente din prezent.

Experimentul australian demonstrează că gravitația poate fi folosită nu doar pentru studierea Universului, ci și pentru transmiterea deliberată a informațiilor, într-un mod pe care obstacolele fizice obișnuite nu îl pot împiedica prin ecranare.