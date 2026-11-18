De la Dacia Logan la SUV-uri moderne, Poliția Română își compară dotările cu GTA V și GTA VI

Postarea publicată de Poliția Română pornește de la o idee simplă, dar foarte eficientă vizual. Instituția a realizat o serie de montaje în care fotografiile mai vechi cu echipamentele și vehiculele sale sunt asociate cu sigla Grand Theft Auto V, în timp ce imaginile recente sunt însoțite de logo-ul GTA VI. Comparația sugerează că modernizarea Poliției Române a fost aproape la fel de spectaculoasă ca evoluția grafică și tehnologică dintre cele două generații ale celebrului joc video.

Într-una dintre imagini, un autoturism Dacia Logan din vechea flotă a Poliției Române, fotografiat în fața Palatului Parlamentului, apare alături de doi agenți în uniformele utilizate în trecut. Echivalentul său din epoca GTA VI este un SUV modern, în fața căruia pozează doi polițiști îmbrăcați în uniforme actualizate. Alte montaje compară echipamentele trupelor de intervenție, motocicletele BMW folosite de polițiștii rutieri, dar și aeronavele utilizate în misiunile instituției.

Poate cea mai simpatică dintre comparații este însă cea dedicată câinilor de serviciu. Dacă fotografia asociată cu GTA V prezintă un pui de câine ținut în brațe de un polițist, imaginea corespunzătoare GTA VI arată un ciobănesc german adult, echipat pentru intervenție. Este o glumă care funcționează inclusiv fără explicații și care face legătura dintre cei 13 ani trecuți de la lansarea GTA V și transformările prin care poate trece până și un patruped în acest interval.

Postarea nu reprezintă o colaborare oficială cu Rockstar Games și nici o campanie de promovare a jocului realizată împreună cu dezvoltatorul american. Este mai degrabă un exemplu de comunicare instituțională adaptată culturii internetului, în care Poliția Română încearcă să se apropie de publicul tânăr printr-o referință recognoscibilă pentru milioane de jucători.

Comentariile românilor, între glume despre GTA și critici la adresa Poliției

În mod previzibil, comentariile nu au întârziat să apară, iar o parte dintre utilizatori au apreciat umorul postării. „Se pare că și Poliția Română a așteptat GTA 6”, a scris unul dintre aceștia, în timp ce altcineva s-a întrebat, ironic, cine le explică reprezentanților instituției cât de inutilă este poliția în universul Grand Theft Auto. Referința este cu atât mai amuzantă cu cât, în jocurile Rockstar, polițiștii au un rol fundamental, fiind printre cele mai frecvente obstacole întâlnite de jucători atunci când încearcă să provoace haos în orașele virtuale.

Alți utilizatori au preferat să mute discuția din Vice City în România reală. „Criminalii sunt liberi sau anchetați în libertate. Hm, și vouă vă arde de GTA”, a comentat o persoană, exprimându-și nemulțumirea față de prioritățile instituției. Au existat și reacții mai scurte, precum „Nici nu se compară” sau „Nu ne pasă”, în contrast cu utilizatorii care au apreciat abordarea relaxată. Un comentariu ironic despre cât de „de treabă” este Poliția Română surprinde destul de bine amestecul de amuzament și scepticism din secțiunea de reacții.

De altfel, nu este prima dată când o instituție publică încearcă să câștige vizibilitate prin asocierea cu un fenomen cultural popular, iar asemenea inițiative pot genera reacții foarte diferite. În cazul de față, faptul că Grand Theft Auto este un joc în care furturile de mașini, urmăririle spectaculoase și confruntările cu poliția fac parte din experiența obișnuită adaugă o doză suplimentară de ironie. Instituția care, în lumea reală, trebuie să prevină infracțiunile celebrează lansarea unuia dintre cele mai cunoscute jocuri despre încălcarea legii.