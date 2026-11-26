Deocamdată, nu există însă dovezi independente care să demonstreze că jocul provoacă defecțiuni hardware. Nici Sony, nici Rockstar Games nu au confirmat o legătură între problemele raportate și funcționarea GTA VI.

Mai mulți posesori de PS5 au raportat probleme în timpul sesiunilor de GTA VI

Printre cazurile care au atras atenția se numără cel al streamerului shivjam, care a publicat pe 24 noiembrie 2026 un videoclip în care consola PlayStation 5 se blochează în timpul unei transmisiuni. Imaginea jocului este afectată de artefacte grafice, inclusiv distorsiuni verzi, înainte ca sistemul să nu mai funcționeze.

Streamerul a susținut că placa grafică a consolei s-a defectat și că dispozitivul nu a mai putut fi pornit. Ulterior, a publicat și imagini din interiorul sistemului, după ce mai mulți utilizatori au sugerat că acumularea de praf sau lipsa unei curățări corespunzătoare ar putea explica problema.

Un alt incident a fost raportat de JoJoJosiah, un streamer care a susținut că PlayStation 5 a început să scoată fum în timpul unei transmisiuni. Potrivit relatării sale, consola a început să prezinte această problemă după ce jocul fusese pus pe pauză, iar el se îndepărtase pentru câteva momente.

Situația l-a determinat să deconecteze dispozitivul de la alimentarea electrică, pentru a evita alte probleme. Ulterior, acesta a spus că va avea nevoie de o consolă de înlocuire.

Cele două incidente au fost preluate de publicații internaționale de gaming și tehnologie. Totuși, faptul că defecțiunile au apărut în timpul unor sesiuni de GTA VI nu demonstrează că jocul este responsabil pentru deteriorarea componentelor.

GTA VI ar consuma până la 274 de wați pe PlayStation 5

Un alt element care a alimentat discuțiile este consumul de energie al consolei în timpul rulării jocului. Tehnicianul specializat în reparații de console, cunoscut online sub numele de modyfikatorcasper, a publicat măsurători realizate în timpul unor teste cu GTA VI.