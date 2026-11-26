GTA VI ar putea strica unele console PS5. Ce se întâmplă în timpul jocului și de la ce a apărut îngrijorarea VIDEO
Lansarea Grand Theft Auto VI este însoțită de primele relatări despre probleme hardware întâlnite de unii posesori de PlayStation 5. Mai multe videoclipuri publicate pe rețelele sociale arată console care se blochează, se opresc brusc sau prezintă defecțiuni grave în timp ce rulează jocul Rockstar Games. Într-unul dintre cazuri, un streamer susține că placa grafică a consolei sale a cedat, iar un altul a publicat imagini cu un PS5 din care ieșea fum.
Situația a atras atenția comunității de gaming și din cauza unor măsurători privind consumul de energie. Potrivit unui tehnician care a testat consola în timpul unor sesiuni de joc, GTA VI ar putea determina un consum de până la 274,2 wați, peste valorile întâlnite în mod obișnuit în cazul altor titluri solicitante.
Deocamdată, nu există însă dovezi independente care să demonstreze că jocul provoacă defecțiuni hardware. Nici Sony, nici Rockstar Games nu au confirmat o legătură între problemele raportate și funcționarea GTA VI.
Mai mulți posesori de PS5 au raportat probleme în timpul sesiunilor de GTA VI
Printre cazurile care au atras atenția se numără cel al streamerului shivjam, care a publicat pe 24 noiembrie 2026 un videoclip în care consola PlayStation 5 se blochează în timpul unei transmisiuni. Imaginea jocului este afectată de artefacte grafice, inclusiv distorsiuni verzi, înainte ca sistemul să nu mai funcționeze.
Streamerul a susținut că placa grafică a consolei s-a defectat și că dispozitivul nu a mai putut fi pornit. Ulterior, a publicat și imagini din interiorul sistemului, după ce mai mulți utilizatori au sugerat că acumularea de praf sau lipsa unei curățări corespunzătoare ar putea explica problema.
Un alt incident a fost raportat de JoJoJosiah, un streamer care a susținut că PlayStation 5 a început să scoată fum în timpul unei transmisiuni. Potrivit relatării sale, consola a început să prezinte această problemă după ce jocul fusese pus pe pauză, iar el se îndepărtase pentru câteva momente.
Situația l-a determinat să deconecteze dispozitivul de la alimentarea electrică, pentru a evita alte probleme. Ulterior, acesta a spus că va avea nevoie de o consolă de înlocuire.
Cele două incidente au fost preluate de publicații internaționale de gaming și tehnologie. Totuși, faptul că defecțiunile au apărut în timpul unor sesiuni de GTA VI nu demonstrează că jocul este responsabil pentru deteriorarea componentelor.
GTA VI ar consuma până la 274 de wați pe PlayStation 5
Un alt element care a alimentat discuțiile este consumul de energie al consolei în timpul rulării jocului. Tehnicianul specializat în reparații de console, cunoscut online sub numele de modyfikatorcasper, a publicat măsurători realizate în timpul unor teste cu GTA VI.
Potrivit valorilor prezentate de acesta, PlayStation 5 ar fi consumat aproximativ 220 de wați chiar și într-un moment în care personajul se afla lângă o mașină, fără o activitate deosebit de solicitantă pe ecran. Într-un test cu încărcare maximă, valoarea ar fi ajuns la 274,2 wați.
Prin comparație, alte jocuri solicitante ar înregistra, în general, un consum cuprins între 180 și 220 de wați. Diferența sugerează că titlul Rockstar poate solicita considerabil hardware-ul consolei, însă măsurătorile provin dintr-un test individual și nu reprezintă o evaluare independentă a tuturor configurațiilor PS5.
Există și un detaliu important: valoarea de 274,2 wați nu depășește limita de consum proiectată pentru consolă. Specificațiile modelelor PS5 indică valori maxime de aproximativ 340-350 de wați, în funcție de versiune.
Prin urmare, consumul ridicat nu demonstrează, în sine, că jocul ar putea deteriora componentele sistemului. Pentru a stabili dacă există o problemă reală, ar fi necesare teste suplimentare, realizate pe mai multe console și în condiții controlate.
Sistemul de răcire ar putea fi unul dintre punctele sensibile
Una dintre explicațiile vehiculate de tehnicianul care a realizat măsurătorile este că solicitarea suplimentară ar putea scoate la iveală probleme deja existente în sistemul de răcire al anumitor console.
PlayStation 5 folosește metal lichid pentru transferul căldurii de la procesor către radiator. Dacă sistemul de răcire nu mai funcționează corespunzător, temperaturile ridicate pot deveni o problemă, mai ales în cazul unor sesiuni prelungite de joc.
În această ipoteză, GTA VI nu ar fi neapărat cauza directă a defecțiunilor, ci un titlu care solicită suficient de mult hardware-ul pentru a evidenția eventuale probleme de răcire sau componente deja afectate.
Este însă important de precizat că această explicație nu a fost confirmată prin diagnosticarea independentă a consolelor prezentate în videoclipurile devenite virale. Nici imaginile cu artefacte grafice, nici măsurătorile de consum nu sunt suficiente pentru a stabili cauza exactă a defecțiunilor.
În plus, problemele de funcționare ale unui joc nu trebuie confundate automat cu deteriorarea permanentă a consolei. Blocările aplicației și erorile software pot apărea fără ca procesorul grafic sau alte componente să fie defecte.
Sony și Rockstar Games nu au confirmat o problemă hardware provocată de joc
Deși relatările au devenit rapid subiect de discuție în comunitatea PlayStation, nu există momentan o confirmare oficială că GTA VI ar afecta integritatea hardware a consolelor PS5.
Cazurile prezentate pe rețelele sociale sunt îngrijorătoare, însă numărul lor redus nu permite stabilirea unei tendințe. Pentru o concluzie relevantă ar trebui cunoscută frecvența defecțiunilor în raport cu numărul total de console pe care rulează jocul, dar și starea tehnică a dispozitivelor afectate înainte de apariția problemelor.
De asemenea, nu există suficiente informații pentru a stabili dacă incidentele au o cauză comună sau dacă fiecare consolă a întâmpinat o problemă diferită. O defecțiune a sistemului de alimentare, o problemă de răcire sau deteriorarea unei componente grafice pot avea manifestări diferite, chiar dacă apar în timpul aceluiași joc.
Până la o eventuală poziție oficială din partea Sony sau Rockstar Games, asocierea dintre GTA VI și defectarea unor console PlayStation 5 trebuie tratată ca o ipoteză, nu ca un fapt demonstrat.
❗️ GTA VI is allegedly killing PS5 consoles — several videos have surfaced on social media showing GPU failures in real time
The suspected culprit is excessive power consumption while running GTA VI. While other games typically draw around 180–220 watts, power consumption in GTA VI reportedly spikes to as much as 274 watts.
The alleged connection between these power spikes and GPU failures has not been independently confirmed.
— NEXTA (@nexta_tv) November 26, 2026