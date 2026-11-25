NVIDIA investește într-un startup care a atras 110 milioane de dolari pentru a învăța roboții umanoizi să se descurce singuri
Un startup american numit Embo a obținut o finanțare de 110 milioane de dolari pentru dezvoltarea unei tehnologii AI care ar putea schimba modul în care învață roboții umanoizi. În loc să fie programați de oameni pentru fiecare sarcină în parte, aceștia ar urma să învețe din videoclipuri de pe internet, simulări pe calculator și experiențe acumulate de alți roboți.
Miza este dezvoltarea unor sisteme capabile să înțeleagă mai bine mediul fizic, să recunoască obiecte și să reacționeze atunci când întâlnesc situații pentru care nu au fost pregătite în prealabil. O astfel de tehnologie ar putea face roboții mai flexibili în activitățile de zi cu zi, inclusiv în spații în care condițiile se schimbă frecvent.
Finanțarea a fost anunțată pe 23 noiembrie 2026 și este susținută de mai mulți investitori importanți din industria tehnologiei, printre care se numără și divizia de investiții a NVIDIA. Deocamdată, însă, Embo se află în etapa de dezvoltare, iar compania nu a demonstrat că sistemul său poate îndeplini în mod fiabil astfel de sarcini în lumea reală.
De ce nu mai este suficient ca roboții să învețe fiecare mișcare separat
Una dintre problemele actuale ale roboticii este faptul că un robot poate executa corect o activitate într-un mediu controlat, dar poate întâmpina dificultăți atunci când apar schimbări minore. Un obiect mutat din locul obișnuit, o lumină diferită sau un sertar care se blochează pot fi suficiente pentru ca sistemul să nu mai știe cum să continue.
Metodele clasice de antrenare se bazează în mare parte pe demonstrații. Un om arată robotului cum trebuie realizată o activitate, iar acesta încearcă să reproducă mișcările respective. Abordarea funcționează pentru sarcini repetitive, însă are o limitare importantă: este imposibil ca oamenii să demonstreze toate combinațiile de obiecte, mișcări și situații pe care un robot le-ar putea întâlni.
Embo consideră că soluția este dezvoltarea unor modele AI care să învețe reguli generale despre mediul înconjurător, nu doar să memoreze succesiuni de mișcări. Astfel, un robot ar putea să aplice ceea ce a învățat într-un context nou, fără să aibă nevoie de o demonstrație pentru fiecare activitate.
Compania numește această abordare world models, adică modele ale lumii fizice. Acestea încearcă să înțeleagă cum interacționează obiectele, cum se desfășoară diferite activități și ce consecințe pot avea anumite acțiuni.
Cum ar putea învăța roboții din videoclipuri de pe internet
Planul Embo pornește de la o sursă de informații mult mai bogată decât demonstrațiile realizate special pentru roboți: videoclipurile disponibile pe internet. Acestea surprind oameni care folosesc obiecte, mută lucruri, gătesc, repară diferite dispozitive sau desfășoară activități în medii foarte diverse.
Prin analizarea acestor materiale, modelul ar urma să învețe despre obiecte, interacțiuni fizice și succesiunea acțiunilor necesare pentru îndeplinirea unei sarcini. Practic, AI-ul ar trebui să înțeleagă nu doar cum arată un obiect, ci și cum poate fi manipulat și ce se întâmplă atunci când este mutat sau folosit.
Procesul nu se oprește la videoclipuri. Embo intenționează să antreneze un model unificat, pornind de la cantități mari de date, pe care ulterior să îl adapteze folosind experiența acumulată de propria flotă de roboți umanoizi. O altă etapă presupune folosirea învățării prin recompensă (reinforcement learning), o metodă prin care sistemul își îmbunătățește comportamentul în funcție de rezultatele acțiunilor sale.
Un element important al acestei strategii este posibilitatea ca robotul să exerseze în scenarii imaginare, generate de model, înainte să încerce o mișcare în mediul real. În acest fel, ar putea testa mai multe variante de acțiune și ar putea învăța inclusiv din greșeli, fără să fie necesară colectarea fiecărei experiențe pe un robot fizic.
Cine se află în spatele startupului care a atras finanțarea de 110 milioane de dolari
Runda de finanțare anunțată pe 23 noiembrie este o investiție de tip Seed, condusă de Andreessen Horowitz, cunoscută și sub numele de a16z. La aceasta au participat Khosla Ventures, DST Global și NVentures, divizia de investiții a NVIDIA, alături de alți investitori strategici.
În spatele proiectului se află cercetători cu experiență în dezvoltarea modelelor AI. Printre numele asociate companiei se numără Danijar Hafner și Wilson Yan, ale căror activități anterioare includ proiecte precum Dreamer și VideoGPT. Echipa are experiență în cercetare și dezvoltare la organizații precum Google DeepMind, Meta Superintelligence Labs, NVIDIA Cosmos, Universitatea California din Berkeley și MIT.
Hafner a lucrat la seria de modele Dreamer, care explorează modul în care agenții AI pot învăța să acționeze folosind reprezentări ale mediului în care funcționează. Un exemplu menționat de Andreessen Horowitz este Dreamer 4, care a învățat să obțină diamante în Minecraft folosind date colectate anterior și antrenament bazat pe experiențe simulate.
Experiența echipei în acest domeniu reprezintă unul dintre argumentele care au stat la baza investiției. Embo încearcă să ducă mai departe cercetările despre modelele care înțeleg și anticipează evoluția mediului, aplicându-le în cazul roboților care trebuie să execute mișcări fizice.
Ce ar putea face roboții dacă tehnologia Embo va funcționa
Dacă proiectul va ajunge la rezultatele dorite, roboții umanoizi ar putea deveni mai utili în fabrici, depozite și alte spații în care trebuie să execute activități variate. În loc să fie limitați la câteva operațiuni programate în prealabil, aceștia ar putea să se adapteze la obiecte și condiții pe care nu le-au întâlnit în timpul antrenamentului.
Un robot ar putea, de exemplu, să ridice un obiect pe care nu l-a mai manipulat, să își ajusteze mișcările dacă acesta alunecă sau să găsească o altă modalitate de a continua atunci când o activitate nu decurge conform planului inițial. Tocmai această capacitate de adaptare este una dintre principalele probleme pe care Embo încearcă să le rezolve.
Totuși, există o diferență importantă între antrenarea unui model în simulări și obținerea unor rezultate constante în lumea reală. O mișcare care pare corectă într-un scenariu generat de AI nu garantează că robotul o va putea executa fără probleme atunci când trebuie să manipuleze un obiect fizic.
Deocamdată, compania nu a prezentat rezultate publice care să demonstreze că tehnologia poate îndeplini în mod fiabil toate aceste obiective în medii reale. Nici finanțarea de 110 milioane de dolari nu reprezintă o garanție că proiectul va reuși. Următoarea etapă importantă va fi demonstrarea faptului că roboții pot transfera ceea ce au învățat din videoclipuri și simulări în activități concrete, desfășurate în condiții diferite.