Finanțarea a fost anunțată pe 23 noiembrie 2026 și este susținută de mai mulți investitori importanți din industria tehnologiei, printre care se numără și divizia de investiții a NVIDIA. Deocamdată, însă, Embo se află în etapa de dezvoltare, iar compania nu a demonstrat că sistemul său poate îndeplini în mod fiabil astfel de sarcini în lumea reală.

De ce nu mai este suficient ca roboții să învețe fiecare mișcare separat

Una dintre problemele actuale ale roboticii este faptul că un robot poate executa corect o activitate într-un mediu controlat, dar poate întâmpina dificultăți atunci când apar schimbări minore. Un obiect mutat din locul obișnuit, o lumină diferită sau un sertar care se blochează pot fi suficiente pentru ca sistemul să nu mai știe cum să continue.

Metodele clasice de antrenare se bazează în mare parte pe demonstrații. Un om arată robotului cum trebuie realizată o activitate, iar acesta încearcă să reproducă mișcările respective. Abordarea funcționează pentru sarcini repetitive, însă are o limitare importantă: este imposibil ca oamenii să demonstreze toate combinațiile de obiecte, mișcări și situații pe care un robot le-ar putea întâlni.

Embo consideră că soluția este dezvoltarea unor modele AI care să învețe reguli generale despre mediul înconjurător, nu doar să memoreze succesiuni de mișcări. Astfel, un robot ar putea să aplice ceea ce a învățat într-un context nou, fără să aibă nevoie de o demonstrație pentru fiecare activitate.

Compania numește această abordare world models, adică modele ale lumii fizice. Acestea încearcă să înțeleagă cum interacționează obiectele, cum se desfășoară diferite activități și ce consecințe pot avea anumite acțiuni.

Cum ar putea învăța roboții din videoclipuri de pe internet

Planul Embo pornește de la o sursă de informații mult mai bogată decât demonstrațiile realizate special pentru roboți: videoclipurile disponibile pe internet. Acestea surprind oameni care folosesc obiecte, mută lucruri, gătesc, repară diferite dispozitive sau desfășoară activități în medii foarte diverse.

Prin analizarea acestor materiale, modelul ar urma să învețe despre obiecte, interacțiuni fizice și succesiunea acțiunilor necesare pentru îndeplinirea unei sarcini. Practic, AI-ul ar trebui să înțeleagă nu doar cum arată un obiect, ci și cum poate fi manipulat și ce se întâmplă atunci când este mutat sau folosit.