Potrivit informațiilor publicate de Android Authority pe 25 noiembrie, modificările vizează utilizatorii abonamentelor Plus, Pro și Business. Compania intenționează să introducă o limită comună de utilizare pentru ChatGPT, Work și Codex, schimbând totodată modul în care este calculat consumul de resurse.

Noua abordare vine în contextul în care OpenAI încearcă să transforme ChatGPT într-o platformă complexă de productivitate, care depășește funcționalitățile unui chatbot convențional.

ChatGPT, Work și Codex vor avea o limită comună de utilizare

Schimbarea a fost confirmată de OpenAI printr-un document publicat în centrul oficial de asistență, în care compania detaliază noul sistem de gestionare a resurselor disponibile pentru abonați.

În prezent, ChatGPT Work, instrumentul destinat realizării unor sarcini complexe, și Codex, agentul AI specializat în programare, împart aceleași limite de utilizare. Conversațiile obișnuite cu ChatGPT beneficiază însă de limite separate.

Începând din decembrie, această diferențiere va dispărea pentru modelele și funcțiile avansate. Astfel, dacă petreci câteva ore dezvoltând o aplicație cu ajutorul Codex, este posibil să îți rămână mai puține resurse disponibile pentru cercetare aprofundată, analiza documentelor sau utilizarea modelelor Thinking din ChatGPT.

Decizia vine după ce OpenAI a început integrarea Chat și Work într-o singură interfață, reducând diferențele dintre conversațiile convenționale și activitățile desfășurate de agenții de inteligență artificială.

Nu este prima modificare de acest tip. În luna august, compania a reintrodus limita de cinci ore pentru Codex și ChatGPT Work, măsură care i-a vizat pe utilizatorii abonamentului Plus.

OpenAI schimbă modul în care calculează consumul de inteligență artificială

O altă noutate importantă este renunțarea la sistemul bazat pe numărul de mesaje în favoarea unuia care măsoară consumul în tokeni. Aceștia reprezintă unitățile de informație pe care modelele de inteligență artificială le procesează și le generează în timpul executării unei sarcini.

În practică, două solicitări adresate aceluiași model pot avea costuri diferite din perspectiva resurselor consumate. O întrebare simplă poate avea un impact redus asupra limitei disponibile, în timp ce analizarea unui document de sute de pagini, dezvoltarea unei aplicații sau realizarea unei cercetări complexe pot consuma semnificativ mai mult.

De asemenea, alegerea modelului de inteligență artificială va influența consumul. Modelele mai avansate și sarcinile care necesită un nivel ridicat de raționament vor utiliza, în general, o proporție mai mare din resursele disponibile.

Schimbarea vine la scurt timp după lansarea modelelor GPT-6.2 Astra și Sol, despre care compania susține că oferă performanțe superioare, cu o eficiență mai bună în gestionarea resurselor.

Conversațiile în modul Instant nu vor consuma din noua limită comună

Există și o veste bună pentru abonați. Conversațiile desfășurate în modul Instant nu vor fi incluse în calculul consumului comun. Cu alte cuvinte, vei putea utiliza în continuare ChatGPT pentru activități cotidiene, precum redactarea mesajelor, traduceri sau întrebări generale, fără să consumi din resursele rezervate sarcinilor avansate.

OpenAI estimează că majoritatea utilizatorilor nu vor fi nevoiți să aștepte resetarea limitelor mai frecvent decât în prezent. Cu toate acestea, compania nu a dezvăluit momentan care va fi plafonul concret de consum pentru fiecare dintre cele trei abonamente vizate.

Pentru a verifica resursele rămase și momentul resetării acestora, vei putea accesa secțiunea Settings – Usage din interfața ChatGPT. Dacă atingi limita disponibilă, vei putea aștepta resetarea acesteia, trece la un abonament superior sau cumpăra credite suplimentare pentru funcțiile eligibile.

Unii utilizatori ar putea observa modificările chiar înainte de începutul lunii decembrie, întrucât OpenAI intenționează să testeze sistemul pe un grup restrâns de abonați înainte de implementarea la scară largă.

Rămâne de văzut dacă noul sistem va oferi mai multă flexibilitate sau dacă, dimpotrivă, va deveni o restricție suplimentară pentru persoanele care folosesc intensiv inteligența artificială în activitatea profesională. În lipsa unor informații concrete despre noile plafoane, impactul real asupra abonaților este încă dificil de evaluat.