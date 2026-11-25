Trenuri mai rapide spre Craiova, Brașov și Cluj-Napoca. Ce schimbă CFR Călători din 13 decembrie
Noul Mers al Trenurilor intră în vigoare pe 13 decembrie 2026 și aduce timpi de călătorie mai mici pentru unele trenuri Intercity, modificări de traseu și introducerea treptată a unor rame electrice noi. CFR Călători anunță aproximativ 1.000 de trenuri zilnic, din categoriile Regio, InterRegio și Intercity. Programul va fi valabil până pe 11 decembrie 2027.
București–Craiova fără opriri intermediare și călătorii mai scurte spre Brașov
Una dintre noutăți este introducerea unei perechi de trenuri Intercity între București Nord și Craiova, fără opriri intermediare. Timpul de parcurs anunțat este de mai puțin de trei ore, în ambele sensuri.
CFR Călători prevede și reducerea duratei călătoriei pentru trenurile Intercity dintre București Nord și Brașov, la aproximativ două ore și zece minute. Pentru trenul Intercity București Nord–Cluj-Napoca, parcursul ar urma să dureze mai puțin de opt ore.
Pe ruta București Nord–Craiova și retur, trenurile Intercity fără opriri intermediare vor parcurge distanța în mai puțin de trei ore.
Între București Nord și Brașov, călătoria cu Intercity va dura aproximativ două ore și zece minute, iar pe relația București Nord–Cluj-Napoca, timpul de parcurs va scădea sub opt ore.
În traficul intern va exista și o legătură directă cu trenuri InterRegio între București Nord și Drobeta-Turnu Severin, în ambele sensuri. Trenurile IR 1645 și IR 1646 vor circula între București Nord și Cluj-Napoca prin Deda, unde vor fi asigurate conexiuni către și dinspre Târgu Mureș.
Trenurile IR 1633 și IR 1638 București Nord–Brașov și retur vor trece în categoria Regio Expres. Acestea vor avea mai multe opriri și un tarif mai mic decât cel corespunzător încadrării InterRegio.
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Pe ce rute sunt planificate trenurile Alstom și PESA
Compania intenționează să extindă utilizarea ramelor electrice Alstom Coradia Stream și PESA pe măsură ce le primește de la Autoritatea pentru Reformă Feroviară. În prezent, CFR Călători operează 12 rame Coradia Stream, șapte rame PESA și 16 locomotive Alstom TRAXX.
Pentru 2027, operatorul estimează că va ajunge la 24 de rame Coradia Stream, 22 de rame PESA InterRegio și 37 de rame PESA Regio. Trenuri Alstom Coradia Stream sunt planificate pe relațiile București Nord–Suceava, București Nord–Iași, București Nord–Galați și Iași–Cluj-Napoca.
Ramele PESA pentru InterRegio sunt prevăzute pe rutele București Nord–Călărași, Suceava–Constanța, Brașov–Cluj-Napoca, Reșița Nord–Timișoara Nord–Arad și Cluj-Napoca–Craiova–București Nord.
Pentru categoria Regio, sunt planificate rame PESA între București Nord și Adjud, Bacău și Pașcani, Fetești și Constanța, Brașov și Sfântu Gheorghe, respectiv Brașov și Gheorgheni.
„Până la preluarea ramelor electrice PESA de către CFR Călători, o mare parte dintre trenurile Regio planificate vor circula în compunere clasică, cu locomotive și vagoane. Celelalte trenuri vor fi introduse în circulație după preluarea ramelor PESA”, precizează compania.
Parcul feroviar include și material rulant modernizat prin proiecte europene. CFR anunță 55 de locomotive electrice modernizate, 20 de locomotive convertite în locomotive electrice cu acumulatori și 124 de vagoane, utilizate în compunerea trenurilor Intercity și a multor InterRegio.
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Trasee deviate spre Budapesta și schimbări la legăturile prin Ruse
Lucrările la infrastructură vor modifica circulația unor trenuri internaționale. Din februarie 2027, trenurile 72, 73, 78 și 79 București Nord–Budapesta și retur vor circula pe un traseu deviat prin Filiași–Târgu Jiu, ca urmare a închiderii liniei Drobeta-Turnu Severin–Caransebeș.
Pentru călătoriile între Târgu Mureș și Budapesta, cu trenurile 366 și 367 Budapesta–Brașov și retur, pasagerii vor avea legături în stația Deda. Mai multe trenuri internaționale vor primi și vagoane modernizate prin PNRR și Programul Transport.
Închiderile de linie care afectează frontiera Giurgiu Nord–Ruse vor avea efecte asupra conexiunilor spre Bulgaria și Turcia. Trenurile 460 și 461 București Nord–Sofia/Varna/Istanbul și retur nu vor circula.
Trenurile 1094 și 1095 București Nord–Ruse și retur vor circula numai până în aprilie 2027. Modificările sunt legate de lucrările la infrastructura administrată de CNCF CFR SA.
Bilete pentru biciclete și vânzarea călătoriilor din noul program
Din noul Mers al Trenurilor, călătorii vor putea cumpăra bilete pentru biciclete și la trenurile Regio operate cu rame electrice PESA. Facilitatea este introdusă pentru această categorie de trenuri.
Aplicația de cumpărare online a biletelor va include notificări de tip pop-up cu informații despre durata întârzierilor. Pentru călătoriile interne din noul program, biletele vor putea fi cumpărate începând cu 2 decembrie 2026.
Din aceeași zi vor fi disponibile și biletele pentru trenurile cu plecare pe 11 și 12 decembrie. Achiziția se poate face online, din aplicația mobilă, de la automatele de vânzare și de la casele de bilete.