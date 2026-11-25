CFR Călători prevede și reducerea duratei călătoriei pentru trenurile Intercity dintre București Nord și Brașov, la aproximativ două ore și zece minute. Pentru trenul Intercity București Nord–Cluj-Napoca, parcursul ar urma să dureze mai puțin de opt ore.

Pe ruta București Nord–Craiova și retur, trenurile Intercity fără opriri intermediare vor parcurge distanța în mai puțin de trei ore.

Între București Nord și Brașov, călătoria cu Intercity va dura aproximativ două ore și zece minute, iar pe relația București Nord–Cluj-Napoca, timpul de parcurs va scădea sub opt ore.

În traficul intern va exista și o legătură directă cu trenuri InterRegio între București Nord și Drobeta-Turnu Severin, în ambele sensuri. Trenurile IR 1645 și IR 1646 vor circula între București Nord și Cluj-Napoca prin Deda, unde vor fi asigurate conexiuni către și dinspre Târgu Mureș.

Trenurile IR 1633 și IR 1638 București Nord–Brașov și retur vor trece în categoria Regio Expres. Acestea vor avea mai multe opriri și un tarif mai mic decât cel corespunzător încadrării InterRegio.

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Pe ce rute sunt planificate trenurile Alstom și PESA

Compania intenționează să extindă utilizarea ramelor electrice Alstom Coradia Stream și PESA pe măsură ce le primește de la Autoritatea pentru Reformă Feroviară. În prezent, CFR Călători operează 12 rame Coradia Stream, șapte rame PESA și 16 locomotive Alstom TRAXX.