Alex Perry, jurnalist de tehnologie la Mashable, a descris într-un articol publicat pe 24 noiembrie 2026 experiența sa cu primul capitol din GTA 6. Deși mai avea o singură misiune de finalizat înainte de a trece la următoarea etapă a poveștii, acesta a mărturisit că preferă să petreacă timpul explorând lumea virtuală și participând la rutina zilnică a protagonistului Jason Duval.

Experiența sa evidențiază o direcție interesantă adoptată de Rockstar Games, prin care momentele obișnuite din viața personajelor devin aproape la fel de importante precum secvențele spectaculoase de acțiune.

Viața cotidiană a lui Jason Duval, una dintre surprizele primului capitol din GTA 6

Primul capitol al jocului urmărește viața lui Jason Duval, care lucrează pentru Brian, proprietarul unei afaceri cu ambarcațiuni, implicat și în traficul de droguri. Personajul este nevoit să îndeplinească diverse sarcini pentru acesta, unele dintre ele degenerând în confruntări violente.

Lucia Caminos, celălalt protagonist al jocului, este eliberată din închisoare pe parcursul primului capitol, însă pentru o bună parte din această etapă a poveștii jucătorii îl controlează exclusiv pe Jason.

Dincolo de misiunile care implică activități infracționale, Rockstar a introdus numeroase posibilități de a petrece timpul într-un mod surprinzător de apropiat de viața reală.

Jason își poate începe dimineața hrănindu-și șarpele de companie, Dolores, după care poate să bea o cafea, să facă exerciții fizice, să consume un shake proteic și să facă un duș înainte de a pleca de acasă.

Deși unele dintre aceste activități oferă avantaje minore în joc, ele nu sunt obligatorii. Tocmai această libertate contribuie la sentimentul de autenticitate și la atașamentul pe care jucătorii îl pot dezvolta față de personaje.

Rockstar a readus inclusiv mecanici inspirate din GTA San Andreas, prin care personajele își pot modifica aspectul fizic, în funcție de obiceiurile și activitățile lor.

Rockstar Games schimbă modul în care jucătorii se raportează la personaje

În numeroase jocuri open-world, activitățile dintre misiunile principale sunt concepute pentru a oferi recompense, pentru a debloca obiecte sau pentru a contribui la dezvoltarea personajului. GTA 6 pare să acorde însă o importanță mai mare experienței în sine.

Alex Perry a remarcat că unele dintre misiunile sale preferate din primul capitol au foarte puține elemente specifice unui joc despre criminalitate. Printre acestea se numără o ieșire la bar a lui Jason și Lucia, după eliberarea acesteia din închisoare, care reproduce atmosfera unei întâlniri romantice.

Un alt element apreciat de jurnalist este interpretarea actorului Stephen Root, care îi împrumută vocea personajului Brian. Actorul este cunoscut publicului inclusiv pentru rolul lui Buck Strickland din serialul animat „King of the Hill”.

Accentul pus pe relațiile dintre personaje reprezintă una dintre diferențele importante față de producțiile anterioare ale Rockstar. După cum au remarcat și criticii în primele recenzii ale GTA VI, povestea lui Jason și Lucia beneficiază de o componentă emoțională puternică.

Momentele aparent banale contribuie astfel la construirea unei legături între jucător și protagoniști, oferind mai multă greutate evenimentelor care urmează în poveste.

GTA 6 împrumută una dintre cele mai apreciate caracteristici ale Red Dead Redemption 2

Strategia Rockstar amintește de abordarea utilizată în Red Dead Redemption 2, joc în care numeroase activități cotidiene contribuiau la imersiune, fără să fie întotdeauna necesare pentru progresul narativ.

În GTA 6, această filosofie este transpusă într-un univers contemporan, în care jucătorii pot alterna între urmăriri spectaculoase, confruntări armate, plimbări cu barca și momente de relaxare petrecute acasă.

Această senzație de libertate am remarcat-o și în cadrul materialului hands-on realizat de Playtech pe PlayStation 5 Pro. Nivelul de detaliu al lumii virtuale încurajează explorarea în propriul ritm, fără presiunea de a finaliza rapid misiunile principale.

În cazul jurnalistului Mashable, atașamentul față de atmosfera primului capitol este atât de puternic încât perspectiva schimbării decorului și a dinamicii poveștii îl determină să amâne trecerea la capitolul al doilea.

Experiența acestuia ilustrează una dintre reușitele designului narativ al Rockstar: construirea unei lumi în care jucătorul poate găsi satisfacție chiar și atunci când nu urmărește un obiectiv concret.

GTA 6, lansat pe 19 noiembrie 2026 pentru PlayStation 5 și Xbox Series X/S, demonstrează astfel că atractivitatea unui joc de acțiune nu depinde exclusiv de spectaculozitatea misiunilor, ci și de autenticitatea momentelor dintre acestea.