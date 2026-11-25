Potrivit unui material publicat de Engadget pe 24 noiembrie 2026, unele dintre aceste inițiative ar fi înregistrat deja progrese semnificative, în ciuda intervențiilor Rockstar pentru a opri distribuirea proiectelor neoficiale.

Dezvoltatorii independenți lucrează la versiuni neoficiale ale GTA 6 pentru PC

Grand Theft Auto 6 a fost lansat oficial pe 19 noiembrie 2026, pentru PlayStation 5 și Xbox Series X/S. Deși zvonurile indică o posibilă apariție a versiunii pentru PC la începutul anului 2027, Rockstar Games nu a confirmat până în prezent acest calendar.

Între timp, mai multe echipe de dezvoltatori independenți încearcă să adapteze jocul pentru calculatoare printr-un proces cunoscut sub denumirea de recompilare. Unul dintre aceste proiecte, intitulat Leonida, ar fi reușit deja să pornească jocul. Rockstar a intervenit însă, obținând închiderea serverului de Discord asociat proiectului.

Site-ul Port Watch VI monitorizează în prezent mai multe asemenea inițiative. Potrivit informațiilor publicate, cel mai avansat proiect ar permite deja încărcarea jocului, deplasarea personajelor și interacțiunea cu personaje non-jucabile (NPC-uri), însă performanțele sunt extrem de reduse.

Spre deosebire de emulare, recompilarea urmărește adaptarea codului unui joc pentru a funcționa pe o altă arhitectură hardware, fără a reproduce integral mediul software al consolei. Instrumentele de programare bazate pe inteligență artificială ar putea accelera anumite etape ale acestui proces.

Totuși, realizarea unei versiuni stabile și complet funcționale rămâne o provocare considerabilă. În plus, proiectele neautorizate se pot confrunta cu probleme juridice privind drepturile de proprietate intelectuală.

Întârzierea lansării GTA 6 pe PC nu reprezintă o premieră pentru Rockstar, compania adoptând o strategie similară și în cazul altor producții importante.

Cum încearcă gamerii să depășească limita de 30 FPS pe PlayStation 5 și Xbox

O altă preocupare a comunității de gaming este îmbunătățirea fluidității jocului. Rockstar a confirmat înaintea lansării că GTA 6 rulează la 30 de cadre pe secundă pe toate consolele, inclusiv pe PS5 Pro.

Posesorii de PlayStation 5 au început însă să experimenteze cu Veyra, un instrument de îmbunătățire a conținutului video, și tehnologia DLSS 5 dezvoltată de Nvidia.

Prin utilizarea unei plăci de captură 4K sau a funcției Remote Play de la Sony, imaginea transmisă de consolă poate fi procesată suplimentar pe un calculator. Tehnologia de generare a cadrelor permite astfel obținerea unei imagini aparent mai fluide decât cea furnizată direct de consolă.

Soluția prezintă însă dezavantaje importante. Procesarea suplimentară și transmiterea imaginii introduc întârzieri între comenzile jucătorului și reacțiile afișate pe ecran. În plus, generarea artificială a cadrelor nu înseamnă că motorul grafic al jocului funcționează efectiv la o rată de cadre mai ridicată.

În cazul consolelor Xbox, gamerii ar fi descoperit și o eroare care permite rularea jocului la aproximativ 40 FPS. Nu este clar dacă Rockstar va elimina această posibilitate printr-o actualizare ulterioară.

De ce Rockstar nu intenționează să introducă un mod oficial de 60 FPS

Limitarea GTA 6 la 30 FPS are legătură cu complexitatea lumii virtuale construite de Rockstar Games. Jocul trebuie să gestioneze simultan traficul rutier, comportamentul pietonilor, interacțiunile dintre personaje, efectele meteorologice și numeroase alte simulări.

Toate aceste procese solicită inclusiv procesorul consolei, nu doar componenta grafică. Din acest motiv, reducerea rezoluției sau a calității texturilor nu ar fi neapărat suficientă pentru atingerea unui nivel stabil de 60 FPS.

Chiar și în aceste condiții, așa cum am remarcat și în materialul hands-on Playtech realizat pe PS5 Pro, GTA 6 oferă o experiență vizuală impresionantă.

Până la apariția unei versiuni oficiale pentru PC, este de așteptat ca dezvoltatorii independenți să continue experimentele. Jucătorii trebuie însă să fie atenți la site-urile care promit descărcarea unor versiuni funcționale ale GTA 6 pentru calculator, deoarece asemenea oferte pot ascunde programe malițioase sau tentative de fraudă.