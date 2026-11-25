La numai câteva zile de la lansarea Grand Theft Auto VI, gamerii au început să descopere unele dintre cele mai elaborate secrete ascunse de Rockstar Games în lumea virtuală a jocului. Una dintre cele mai spectaculoase descoperiri îi permite jucătorului să călătorească în trecut, în universul celebrului GTA Vice City, lansat în urmă cu 24 de ani.

Potrivit unui articol publicat de Gizmodo pe 24 noiembrie 2026, un gamer cunoscut în mediul online sub numele de Memeio a descoperit un portal secret după trei zile în care a încercat să rezolve un puzzle complex, răspândit pe harta jocului. Surpriza pregătită de Rockstar include inclusiv revenirea unui personaj din producția originală.

Un puzzle complex, rezolvat după trei zile de explorare în GTA 6

Descoperirea nu este rezultatul unei simple întâmplări. Creatorul de conținut a petrecut aproximativ trei zile explorând infrastructura electrică din statul fictiv Leonida, urmărind cablurile de înaltă tensiune și identificând mai multe locații relevante pentru rezolvarea misterului.

Puzzle-ul implică 12 subst stații electrice aparținând companiei fictive LPL, răspândite în diferite regiuni ale hărții. Jucătorii trebuie să descopere o serie de litere care formează mesajul „Life is passing me by”, o referință la unul dintre codurile disponibile în GTA Vice City.

După rezolvarea puzzle-ului, protagonistul primește un mesaj pe telefonul mobil, prin care este îndrumat către o centrală electrică la o anumită oră. Acolo apare un portal luminos de culoare roz, prin intermediul căruia poate accesa o secvență specială inspirată de jocul din 2002.

Memeio a publicat pe platforma X atât procesul de rezolvare a misterului, cât și întreaga secvență cinematografică deblocată. Descoperirea completează lista de secrete ascunse de Rockstar Games în GTA 6.

Un personaj legendar din GTA Vice City revine după 24 de ani

Rockstar Games nu s-a limitat la introducerea unor elemente vizuale inspirate de producția originală. Dezvoltatorii au pregătit inclusiv revenirea lui Kent Paul, unul dintre personajele cunoscute ale jocului lansat în 2002.

Mai mult, actorul britanic Danny Dyer, care i-a împrumutat vocea personajului în GTA Vice City, revine în același rol în noua producție.

După finalizarea secvenței speciale, jucătorii se întorc în lumea contemporană a GTA 6 cu două recompense inspirate de Tommy Vercetti, protagonistul jocului original: o motocicletă și celebra cămașă hawaiană.

Pentru fanii veterani ai francizei, aceste obiecte reprezintă mai mult decât simple elemente de personalizare. Ele fac trimitere la una dintre cele mai importante perioade din istoria seriei Grand Theft Auto.

Lansat în 2002, GTA Vice City a devenit unul dintre jocurile reprezentative ale generației PlayStation 2, datorită atmosferei inspirate de Miami-ul anilor ’80, coloanei sonore și personajelor memorabile. Acțiunea jocului original se desfășura în 1986, nu în anul lansării sale.

Revenirea în acest univers prin intermediul GTA 6 reprezintă astfel un omagiu adus unei producții care a contribuit la popularitatea mondială a francizei.

Rockstar Games continuă tradiția secretelor ascunse în jocurile sale

Introducerea unor referințe la producțiile anterioare este o practică bine cunoscută în industria jocurilor video. Spre exemplu, Doom, lansat în 2016, includea niveluri secrete inspirate de jocul original din 1993, reproduse inclusiv cu elementele grafice caracteristice acelei perioade.

În cazul GTA 6, Rockstar a transformat o asemenea referință într-o activitate complexă de explorare, care recompensează atenția la detalii și perseverența jucătorilor.

De la lansarea jocului, comunitatea a identificat deja numeroase trimiteri la filme, seriale și alte producții Rockstar. Printre acestea se numără apartamentul celebrului Dexter Morgan, dar și referințe la Red Dead Redemption 2, apariții misterioase și fenomene paranormale.

Dimensiunea lumii virtuale și complexitatea mecanicilor de explorare sugerează că numeroase alte surprize ar putea fi descoperite în lunile următoare. Rockstar a demonstrat de-a lungul timpului că asemenea mistere pot menține interesul comunității chiar și după finalizarea poveștii principale.

GTA VI, lansat pe 19 noiembrie 2026, este disponibil pentru PlayStation 5 și Xbox Series X/S.