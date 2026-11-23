Două versiuni de oraș primesc baterie detașabilă

Primavera și Sprint S, în configurația de 45 km/h, au o autonomie declarată de până la 85 de kilometri în modul Eco. Piaggio a schimbat și motorul electric cu unul dezvoltat și produs în Italia, fără materiale din categoria pământurilor rare în proiectarea motorului, potrivit companiei. Producătorul promite un răspuns mai bun la accelerările dese din oraș, acolo unde pleci des după un semafor și unde reacția inițială contează.

Bateria care se scoate aduce propria listă de verificări. Dacă trebuie să o cari de câteva ori pe săptămână, întreabă cât cântărește, cât de ușor se deblochează și dacă ai unde s-o încarci conform instrucțiunilor. Pentru un traseu zilnic cu pante, ia în calcul consumul real și marja de la finalul zilei. Cei 85 de kilometri vin din condițiile modului Eco și nu descriu un traseu iarna, în urcare sau cu plecări dese la putere ridicată.

Încărcarea separată de vehicul schimbă și felul în care depozitezi scuterul iarna. În loc să alegi o parcare după accesul la curent, poți evalua separat locul în care rămâne vehiculul și locul potrivit pentru baterie.

Ce oferă Primavera Tech și cui i se potrivește

Primavera Tech ajunge la 67 km/h și este descrisă drept motocicletă din perspectiva omologării europene, nu drept mopedul de 45 km/h din aceeași familie. Autonomia declarată este de 90 de kilometri în ciclul WMTC sau până la 100 de kilometri în Eco. Vespa indică o încărcare de la 0% la 80% în aproximativ două ore și jumătate cu noul încărcător menționat pentru această variantă.

Într-un oraș ca Bucureștiul, drumul până la serviciu poate combina străzi laterale cu bulevarde unde ritmul e diferit. Pune viteza, încadrarea și accesul la priză înaintea alegerii culorii. Verifică și prețul și echiparea locală când apare oferta unui dealer. Cea mai importantă schimbare din gamă e simplă: la cele două versiuni urbane, locul unde ții scuterul nu mai trebuie să fie și locul unde încarci bateria.