Greșeala care îți poate umfla factura la electricitate în august. Un singur reglaj poate face diferența când e caniculă

Dacă aparatul funcționează opt ore zilnic, costul suplimentar ajunge la 100-140 de lei pentru aceeași perioadă, iar în cazul în care este folosit aproximativ 12 ore pe zi, factura poate crește cu 150-200 de lei în doar zece zile.

La aceste sume se adaugă și consumul mai ridicat al frigiderului și congelatorului, care funcționează mai intens în timpul caniculei, ceea ce poate însemna încă 5-15 lei în plus pe lună.

În consecință, dacă într-o lună obișnuită de vară o familie de două persoane plătește între 120 și 180 de lei la electricitate, într-o lună cu 10-15 zile de temperaturi extreme factura poate ajunge la 220-350 de lei.

Locuințele cele mai afectate plătesc și cele mai mari facturi

Nu toate apartamentele consumă la fel de mult. Specialiștii spun că cele mai mari costuri apar în locuințele situate la ultimul etaj, cu suprafețe vitrate mari și fără sisteme eficiente de umbrire.

În aceste situații, aparatul de aer condiționat funcționează aproape continuu pentru a menține temperatura dorită, iar costurile suplimentare generate de caniculă pot depăși 180-230 de lei într-o singură lună.

Cum îți calculezi singur consumul

Platforma despre-energie.ro, dezvoltată de E.ON și Delgaz Grid, propune o formulă simplă prin care fiecare proprietar își poate estima consumul lunar al aparatului de aer condiționat.

Consum lunar (kWh) = suprafața camerei × 0,030 kW × ore de funcționare pe zi × 30 de zile. Aplicând această formulă, un dormitor de 15 metri pătrați răcit opt ore în fiecare noapte consumă aproximativ 108 kWh pe lună. La un preț de circa 1,35 lei/kWh, costul ajunge la aproximativ 146 de lei.