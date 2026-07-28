Greșeala care îți poate umfla factura la electricitate în august. Un singur reglaj poate face diferența când e caniculă
După câteva zile cu temperaturi mai suportabile, luna august aduce din nou un val de căldură în România, iar pentru milioane de familii asta înseamnă și o creștere a consumului de energie electrică. Specialiștii avertizează că folosirea intensivă a aerului condiționat poate majora factura la curent chiar și cu 350 de lei într-o singură lună, însă există câteva măsuri simple prin care costurile pot fi reduse fără a renunța la confort.
Cât crește factura într-un apartament obișnuit
Potrivit unei analize realizate de Asociația Energia Inteligentă, într-un apartament de două camere, cu o suprafață de aproximativ 50-60 de metri pătrați, utilizarea unui aparat de aer condiționat de 9.000-12.000 BTU timp de patru ore pe zi poate adăuga între 50 și 70 de lei la factura de electricitate pentru o perioadă de zece zile.
Dacă aparatul funcționează opt ore zilnic, costul suplimentar ajunge la 100-140 de lei pentru aceeași perioadă, iar în cazul în care este folosit aproximativ 12 ore pe zi, factura poate crește cu 150-200 de lei în doar zece zile.
La aceste sume se adaugă și consumul mai ridicat al frigiderului și congelatorului, care funcționează mai intens în timpul caniculei, ceea ce poate însemna încă 5-15 lei în plus pe lună.
În consecință, dacă într-o lună obișnuită de vară o familie de două persoane plătește între 120 și 180 de lei la electricitate, într-o lună cu 10-15 zile de temperaturi extreme factura poate ajunge la 220-350 de lei.
Locuințele cele mai afectate plătesc și cele mai mari facturi
Nu toate apartamentele consumă la fel de mult. Specialiștii spun că cele mai mari costuri apar în locuințele situate la ultimul etaj, cu suprafețe vitrate mari și fără sisteme eficiente de umbrire.
În aceste situații, aparatul de aer condiționat funcționează aproape continuu pentru a menține temperatura dorită, iar costurile suplimentare generate de caniculă pot depăși 180-230 de lei într-o singură lună.
Cum îți calculezi singur consumul
Platforma despre-energie.ro, dezvoltată de E.ON și Delgaz Grid, propune o formulă simplă prin care fiecare proprietar își poate estima consumul lunar al aparatului de aer condiționat.
Consum lunar (kWh) = suprafața camerei × 0,030 kW × ore de funcționare pe zi × 30 de zile. Aplicând această formulă, un dormitor de 15 metri pătrați răcit opt ore în fiecare noapte consumă aproximativ 108 kWh pe lună. La un preț de circa 1,35 lei/kWh, costul ajunge la aproximativ 146 de lei.
În schimb, un living de 30 de metri pătrați folosit aproximativ zece ore pe zi poate consuma 270 kWh lunar, ceea ce înseamnă aproximativ 365 de lei doar pentru răcirea acelei încăperi.
Astfel, menținerea unei camere la 22°C pe parcursul întregii veri poate costa între aproximativ 120 și 460 de lei pe lună, în funcție de dimensiunea încăperii, gradul de izolație și timpul de utilizare.
Un singur reglaj poate reduce consumul cu până la 20%
Cea mai simplă metodă de economisire este creșterea temperaturii setate pe aparat de la 22°C la 24-25°C. Specialiștii estimează că doar această modificare poate reduce consumul de energie cu 12-20%, fără ca diferența de confort să fie semnificativă.
În plus, utilizarea modurilor Eco sau Sleep poate diminua consumul cu încă aproximativ 15%, deoarece compresorul funcționează mai eficient și evită pornirile repetate.
Celelalte trucuri recomandate de specialiști
Economiile nu se opresc aici. Curățarea filtrelor cel puțin o dată pe lună poate reduce consumul cu până la 15%, deoarece aparatul nu mai este forțat să împingă aerul prin filtre înfundate.
La fel de important este ca ferestrele și ușile să rămână închise în timpul funcționării, iar încăperile să fie protejate de soare cu rulouri, jaluzele sau draperii, reducând astfel cantitatea de căldură care pătrunde în locuință.
Specialiștii recomandă și aerisirea casei pe timpul nopții, atunci când temperaturile scad, astfel încât aerul condiționat să pornească dimineața de la o temperatură interioară mai redusă. De asemenea, utilizarea unui ventilator împreună cu aparatul de aer condiționat permite setarea unei temperaturi cu unul sau două grade mai ridicate, păstrând aceeași senzație de confort, dar cu un consum semnificativ mai mic.
Tot mai mulți români folosesc aerul condiționat
Aparatele de aer condiționat au devenit aproape o dotare standard în locuințele din România. Dacă în 2020 doar 28% dintre gospodării aveau un astfel de echipament, un studiu Euromonitor International arată că în 2025 procentul a ajuns la 44%, ceea ce înseamnă aproximativ 3,3 milioane de gospodării.
Fenomenul este vizibil și la nivel european. Potrivit datelor Eurostat publicate în vara anului 2026, consumul de energie destinat răcirii locuințelor s-a dublat în perioada 2018-2024, pe fondul temperaturilor tot mai ridicate și al frecvenței crescute a valurilor de caniculă.