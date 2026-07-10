De ce să nu ţii aerul condiţionat pornit când este furtună. Nu ploaia este cel mai mare pericol

Aceste impulsuri electrice durează foarte puțin, însă pot fi suficient de puternice pentru a deteriora componentele electronice sensibile ale sistemului de climatizare. Din acest motiv, este recomandat ca aparatul să fie oprit înainte ca furtuna să ajungă în zona în care se află locuința. Dacă acest lucru poate fi făcut în condiții de siguranță, este indicată și întreruperea alimentării din tabloul electric, pentru a împiedica eventualele supratensiuni să ajungă la instalație.

După fiecare sezon cu furtuni puternice sunt raportate către tehnicienii HVAC numeroase situații în care aparatele nu au fost lovite direct de fulger, dar au încetat să funcționeze normal. Unele nu mai pornesc, altele afișează coduri de eroare sau nu mai răcesc corespunzător, iar în multe cazuri cauza este reprezentată de fluctuațiile de tensiune produse în timpul furtunii.

Componentele cele mai sensibile pot necesita reparații costisitoare

Printre piesele cele mai vulnerabile se află placa electronică de comandă, considerată elementul care coordonează funcționarea întregului sistem. Aceasta este alcătuită din circuite sensibile la variațiile de tensiune, iar deteriorarea lor poate face ca aparatul să nu mai pornească, să funcționeze necorespunzător sau să afișeze diferite erori. În multe situații, înlocuirea plăcii electronice presupune costuri importante.

La fel de expus este și compresorul, componenta responsabilă de circulația agentului frigorific și de procesul de răcire. Fiind una dintre cele mai scumpe piese ale unui aparat de aer condiționat, deteriorarea sa poate genera cheltuieli apropiate de costul unei unități exterioare noi. În plus, întreruperile repetate ale alimentării cu energie electrică și revenirea rapidă a curentului în timpul furtunilor pot solicita excesiv această componentă și îi pot reduce durata de utilizare.

Chiar dacă aparatul pare să funcționeze normal imediat după furtună, astfel de solicitări repetate pot produce uzură în timp și pot favoriza apariția unor defecțiuni ulterioare.

Vântul puternic poate provoca alte probleme decât ploaia

Unitatea exterioară este construită pentru a funcționa în exterior și este protejată împotriva precipitațiilor normale, astfel că simpla ploaie nu reprezintă, în mod obișnuit, un pericol. Riscurile apar atunci când furtuna este însoțită de fenomene meteo severe, precum rafale puternice de vânt, grindină sau inundații locale.

Vântul poate transporta crengi, frunze, pietriș, bucăți de țiglă sau alte obiecte care pot lovi unitatea exterioară. Dacă ventilatorul funcționează în acel moment, există un risc mai mare ca aceste obiecte să pătrundă în interior și să afecteze componentele mecanice. Totodată, acumulările de apă, noroi sau resturi vegetale pot împiedica circulația aerului prin schimbătorul de căldură și pot reduce eficiența aparatului.