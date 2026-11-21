Prima mare țară din UE care aprobă sistemul Tesla de condus asistat. Cum se descurcă mașinile în traficul din Roma și ce li se cere explicit șoferilor
Mașina virează, frânează și urmează traseul, iar omul de la volan trebuie să rămână atent la drum și pregătit să intervină. Italia a autorizat sistemul Tesla Assisted Driving, iar în videoclipul de mai jos poate fi urmărită o mașină Tesla care circulă cu această funcție activată pe străzile Romei. Distribuirea sistemului pe mașinile compatibile urmează să înceapă în curând.
Decizia privește un sistem avansat de asistență, cunoscut anterior drept Full Self-Driving Supervised. Mașina poate executa numeroase manevre, însă responsabilitatea rămâne la șofer. Ministerul italian al Transporturilor precizează că aprobarea este provizorie și se bazează pe omologarea acordată în Olanda.
Ce face mașina în traficul din Roma și ce mai are de făcut șoferul
În imaginile publicate de Tesla, automobilul traversează centrul Romei, inclusiv zona Colosseumului, în timp ce șoferul ține mâinile departe de volan. Este o demonstrație realizată de producător; imaginile nu reprezintă un test independent al comportamentului mașinii în toate situațiile din trafic.
Tesla explică faptul că sistemul poate urmări traseul din navigație, schimba banda, vira, parcurge sensuri giratorii și opri la intersecții. Șoferul trebuie să urmărească permanent drumul și să intervină când este necesar. Activarea funcției nu îi permite să doarmă sau să se ocupe de alte activități.
Comunicarea autorităților italiene este chiar mai strictă decât imaginea promovată în clip: ministerul spune că șoferul trebuie să păstreze mâinile pe volan, să fie atent și pregătit să preia controlul. Această precizare contează pentru felul în care aprobarea poate fi prezentată: Italia nu a autorizat prin această decizie mașini care circulă fără șofer.
Italia este a douăsprezecea țară din UE care acceptă sistemul
Primatul anunțat de autoritățile italiene se referă la cele patru țări cu cea mai mare populație din Uniunea Europeană. Italia a dat acordul înaintea Germaniei, Franței și Spaniei. La nivelul întregii UE, este însă al doisprezecelea stat care acceptă tehnologia.
Extinderea sistemului Tesla în Europa a început cu Olanda și Lituania. Procedura permite recunoașterea aprobării olandeze de către alte state, în timp ce evaluarea pentru întreaga Uniune continuă. Certificatul provizoriu menționat de ministerul italian este valabil până la 10 aprilie 2029.
Cât costă și ce înseamnă pentru România
Pe pagina Tesla dedicată pieței italiene, abonamentul costă 99 de euro pe lună, cu TVA inclus. Accesul depinde de compatibilitatea mașinii și de instalarea actualizării software. Înainte de activare, șoferul trebuie să urmărească un tutorial și să răspundă corect la un chestionar despre folosirea sistemului.
România nu apare pe lista oficială a țărilor europene în care funcția este disponibilă. Tesla precizează că activarea este blocată în regiunile fără aprobare. La apropierea de granița unei asemenea țări, sistemul avertizează șoferul și se dezactivează.
Extinderea vine și după modificările cerute sistemului Tesla în Europa privind viteza configurabilă. Posibilitățile oferite de software nu schimbă limitele legale de circulație, iar controlul vitezei rămâne în responsabilitatea conducătorului auto.