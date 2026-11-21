Ce face mașina în traficul din Roma și ce mai are de făcut șoferul

În imaginile publicate de Tesla, automobilul traversează centrul Romei, inclusiv zona Colosseumului, în timp ce șoferul ține mâinile departe de volan. Este o demonstrație realizată de producător; imaginile nu reprezintă un test independent al comportamentului mașinii în toate situațiile din trafic.

Tesla explică faptul că sistemul poate urmări traseul din navigație, schimba banda, vira, parcurge sensuri giratorii și opri la intersecții. Șoferul trebuie să urmărească permanent drumul și să intervină când este necesar. Activarea funcției nu îi permite să doarmă sau să se ocupe de alte activități.

Comunicarea autorităților italiene este chiar mai strictă decât imaginea promovată în clip: ministerul spune că șoferul trebuie să păstreze mâinile pe volan, să fie atent și pregătit să preia controlul. Această precizare contează pentru felul în care aprobarea poate fi prezentată: Italia nu a autorizat prin această decizie mașini care circulă fără șofer.

Italia este a douăsprezecea țară din UE care acceptă sistemul

Primatul anunțat de autoritățile italiene se referă la cele patru țări cu cea mai mare populație din Uniunea Europeană. Italia a dat acordul înaintea Germaniei, Franței și Spaniei. La nivelul întregii UE, este însă al doisprezecelea stat care acceptă tehnologia.

Extinderea sistemului Tesla în Europa a început cu Olanda și Lituania. Procedura permite recunoașterea aprobării olandeze de către alte state, în timp ce evaluarea pentru întreaga Uniune continuă. Certificatul provizoriu menționat de ministerul italian este valabil până la 10 aprilie 2029.

Cât costă și ce înseamnă pentru România

Pe pagina Tesla dedicată pieței italiene, abonamentul costă 99 de euro pe lună, cu TVA inclus. Accesul depinde de compatibilitatea mașinii și de instalarea actualizării software. Înainte de activare, șoferul trebuie să urmărească un tutorial și să răspundă corect la un chestionar despre folosirea sistemului.