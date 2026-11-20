Cât câștigă un profesor care are și dirigenție. Suma care se adaugă lunar la salariul de bază
Profesorii care îndeplinesc funcția de diriginte beneficiază de o majorare de 10% a salariului de bază. Suma nu este identică pentru toate cadrele didactice, deoarece depinde de încadrarea salarială. De exemplu, la o bază de 8.890 de lei, dirigenția înseamnă 889 de lei brut lunar, iar la una de 10.232 de lei, suma evidențiată în listele salariale este de aproximativ 1.023 de lei brut.
Cum se calculează majorarea pentru dirigenție
Dreptul este prevăzut la articolul 8 din anexa nr. I, capitolul I, litera B a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Procentul se aplică salariului de bază deținut sau aflat în plată, conform regulilor privind drepturile salariale specifice personalului didactic.
Calculul pornește de la salariul de bază al profesorului, nu de la totalul veniturilor de pe fluturaș. Plata cu ora, indemnizația de hrană și celelalte componente nu se adună automat pentru a forma baza asupra căreia se aplică procentul pentru dirigenție.
Astfel, doi profesori care coordonează câte o clasă pot primi sume diferite. Studiile, gradul didactic și vechimea care determină încadrarea salarială influențează și valoarea majorării.
Dirigenția nu presupune, așadar, o indemnizație fixă, de aceeași valoare la nivel național. Procentul este același, dar rezultatul în lei urmărește salariul de bază.
Ce sume apar în listele salariale publicate de școli
Documentul de transparență salarială pentru septembrie 2026 al Colegiului Național „Titu Maiorescu” din Aiud prezintă separat salariul de bază și drepturile suplimentare. În listă apar, între altele, următoarele exemple pentru profesori cu normă întreagă:
- 7.584 de lei salariu de bază și 758 de lei brut majorare;
- 8.230 de lei salariu de bază și 823 de lei brut majorare;
- 8.890 de lei salariu de bază și 889 de lei brut majorare;
- 10.232 de lei salariu de bază și 1.023 de lei brut majorare.
Între primul și ultimul exemplu, diferența pentru această componentă este de 265 de lei brut lunar. Valorile publicate sunt exprimate în lei întregi, astfel că pot exista rotunjiri față de calculul procentual.
La o bază de 8.890 de lei, adăugarea dirigenției duce cele două componente la 9.779 de lei brut. Aceasta nu este neapărat suma brută finală de pe fluturaș, deoarece se pot adăuga și alte drepturi salariale.
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Cât rămâne în mână din suma pentru dirigenție
Majorarea este exprimată în brut și este supusă contribuțiilor și impozitului aplicabile veniturilor salariale. 889 de lei brut nu înseamnă 889 de lei încasați suplimentar.
Într-un calcul simplificat, cu CAS de 25%, CASS de 10% și impozit pe venit de 10% asupra bazei rămase după contribuții, fără modificarea deducerilor și fără alte rețineri, rămâne aproximativ 58,5% din suma brută. Acesta este un reper de calcul, nu o valoare netă publicată de școală.
În aceste condiții, o majorare de 889 de lei brut înseamnă aproximativ 520 de lei net, iar una de 1.023 de lei brut, aproximativ 598 de lei net. Diferența dintre cele două exemple este de circa 78 de lei net lunar.
Salariul total al unui profesor diriginte poate include și sporul pentru suprasolicitare neuropsihică, gradația de merit sau plata cu ora. Acestea trebuie urmărite distinct, pentru a nu atribui dirigenției întreaga diferență dintre veniturile a doi profesori.
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Cine primește dirigenția și ce responsabilități presupune
Profesorii diriginți sunt numiți anual de directorul școlii, în baza hotărârii consiliului de administrație. Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ prevede că un cadru didactic poate îndeplini aceste atribuții la o singură formațiune de studiu.
Dirigintele coordonează activitatea clasei, iar sarcinile specifice sunt cuprinse în fișa postului. Numirea privește o responsabilitate distinctă de predarea propriei discipline.
Pentru a verifica suma primită, profesorul poate urmări pe fluturaș salariul de bază și componenta aferentă dirigenției. Dacă valoarea diferă de calculul așteptat, explicația concretă trebuie cerută compartimentului care întocmește salarizarea, pe baza încadrării și a perioadei plătite.