Calculul pornește de la salariul de bază al profesorului, nu de la totalul veniturilor de pe fluturaș. Plata cu ora, indemnizația de hrană și celelalte componente nu se adună automat pentru a forma baza asupra căreia se aplică procentul pentru dirigenție.

Astfel, doi profesori care coordonează câte o clasă pot primi sume diferite. Studiile, gradul didactic și vechimea care determină încadrarea salarială influențează și valoarea majorării.

Dirigenția nu presupune, așadar, o indemnizație fixă, de aceeași valoare la nivel național. Procentul este același, dar rezultatul în lei urmărește salariul de bază.

Ce sume apar în listele salariale publicate de școli

Documentul de transparență salarială pentru septembrie 2026 al Colegiului Național „Titu Maiorescu” din Aiud prezintă separat salariul de bază și drepturile suplimentare. În listă apar, între altele, următoarele exemple pentru profesori cu normă întreagă:

7.584 de lei salariu de bază și 758 de lei brut majorare;

8.230 de lei salariu de bază și 823 de lei brut majorare;

8.890 de lei salariu de bază și 889 de lei brut majorare;

10.232 de lei salariu de bază și 1.023 de lei brut majorare.

Între primul și ultimul exemplu, diferența pentru această componentă este de 265 de lei brut lunar. Valorile publicate sunt exprimate în lei întregi, astfel că pot exista rotunjiri față de calculul procentual.

La o bază de 8.890 de lei, adăugarea dirigenției duce cele două componente la 9.779 de lei brut. Aceasta nu este neapărat suma brută finală de pe fluturaș, deoarece se pot adăuga și alte drepturi salariale.

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