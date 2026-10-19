Dacia Jogger cu climatizarea pornită pe toate locurile: cât de uniform se răcește habitaclul mare

De ce răcirea poate fi diferită între primul și al treilea rând de scaune

La un automobil precum Dacia Jogger, eficiența climatizării nu trebuie evaluată exclusiv după temperatura aerului care iese prin gurile de ventilație din față. Contează circulația aerului prin întregul habitaclu și capacitatea sistemului de a reduce temperatura suprafețelor încălzite de soare.

Pasagerii din față beneficiază de proximitatea aeratoarelor principale și pot orienta fluxul direct către corp. Cei de pe bancheta centrală primesc aerul prin circulația din habitaclu și prin configurația aeratoarelor disponibilă pe versiunea respectivă. Pe ultimul rând, răcirea poate fi mai lentă, în special atunci când toate locurile sunt ocupate.

Nu trebuie presupus că fiecare generație Jogger dispune de un sistem independent de climatizare pentru pasagerii din spate. Configurația și posibilitățile de reglare trebuie verificate în funcție de anul fabricației și nivelul de echipare. În lipsa unor zone de climatizare separate, temperatura selectată pentru habitaclu este gestionată prin sistemul principal.

Suprafețele vitrate contribuie semnificativ la încălzirea interiorului. Chiar dacă aerul condiționat funcționează corespunzător, radiația solară poate încălzi direct pasagerii, mai ales pe cei aflați lângă geamuri.

O altă particularitate este influența numărului de ocupanți. Șapte persoane generează mai multă căldură decât două, iar umiditatea din habitaclu poate crește. Sistemul trebuie să compenseze atât temperatura exterioară, cât și aportul termic al pasagerilor.

În condiții de caniculă, este posibil ca șoferul să simtă deja aer rece după câteva minute, în timp ce persoanele de pe ultimul rând să perceapă în continuare un disconfort termic. Acest comportament nu indică automat o defecțiune, ci poate reflecta particularitățile distribuției aerului.

Cum poți îmbunătăți confortul termic fără să suprasoliciți climatizarea

Una dintre cele mai eficiente metode de reducere a timpului necesar răcirii este aerisirea inițială a automobilului. Dacă Jogger a stat câteva ore în soare, temperatura interioară poate depăși considerabil temperatura exterioară. Eliminarea aerului foarte fierbinte înainte de activarea răcirii intensive reduce sarcina inițială a instalației.