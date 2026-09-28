Dacia Logan cu apă sub mocheta din față: aer condiționat, parbriz sau scurgeri înfundate

Condensul aerului condiționat și infiltrațiile de la exterior se manifestă diferit

Sistemul de climatizare produce condens în mod normal. Apa rezultată trebuie evacuată sub mașină printr-un furtun sau canal de drenaj. Dacă evacuarea este înfundată, desprinsă sau montată incorect, condensul poate ajunge în habitaclu.

Un indiciu este apariția umezelii după folosirea intensivă a aerului condiționat chiar și în perioade fără ploaie. După o călătorie cu climatizarea pornită, ar trebui să observi în mod normal apă picurând sub automobil. Absența completă a acesteia, combinată cu umezeală în interior, justifică verificarea drenajului.

Dacă apa apare după ploaie sau spălarea mașinii, trebuie investigate alte trasee. Etanșarea parbrizului poate permite infiltrarea apei, în special dacă acesta a fost înlocuit în trecut și adezivul nu a fost aplicat uniform.

Apa poate intra și prin zona de admisie a aerului pentru habitaclu. Frunzele și murdăria acumulate în canalele de sub parbriz pot bloca evacuările, iar apa ajunge să crească până la un nivel la care pătrunde prin zone care nu sunt proiectate să rămână permanent scufundate.

Uscarea interiorului este la fel de importantă precum repararea infiltrației

Turnarea apei controlat pe exteriorul mașinii poate ajuta la identificarea traseului, dar testul trebuie făcut pe zone succesive. Dacă stropești simultan întregul parbriz și toate ușile, vei ști că există o infiltrație, dar nu vei afla ușor de unde pornește.

Verifică și etanșările ușilor. Membrana din interiorul unei portiere are rolul de a direcționa apa către orificiile de evacuare. Dacă a fost dezlipită după o intervenție la macara, difuzor sau încuietoare, apa poate ajunge spre interiorul habitaclului.

După remedierea cauzei, mocheta trebuie uscată complet. Simplul fapt că suprafața pare uscată nu este suficient, deoarece materialul de dedesubt poate păstra umezeala zile sau chiar săptămâni. Uneori este necesară ridicarea mochetei și ventilarea intensă.