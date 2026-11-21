Ce au verificat cercetătorii și de unde vin cele 250.000 de pagini

Demonstrația este scrisă în Lean, un limbaj care permite verificarea riguroasă a pașilor unui raționament matematic. Alpöge spune că o versiune transformată în text a depășit 250.000 de pagini. A ales să publice formalizarea în Lean, alături de o prezentare de patru pagini, și intenționează să simplifice argumentul și să îl explice într-o lucrare mai ușor de urmărit.

Matematicianul Andrew Sutherland, de la MIT, a publicat rezultatele verificărilor independente. În actualizarea din 21 noiembrie, ora 11:30 a României, acesta arată că două programe de verificare dezvoltate independent au acceptat demonstrația completă. Au fost verificate și formulările teoremelor, inclusiv corespondența cu definiția ipotezei Riemann din biblioteca matematică folosită.

Aceste controale verifică dacă afirmațiile formalizate decurg logic din axiomele admise. Unele verificări suplimentare erau încă în desfășurare. Separat, matematicianul Terence Tao explică faptul că înțelegerea și prezentarea strategiei demonstrației vor necesita timp. Tao precizează și că Alpöge a folosit un model AI intern, astfel că rezultatul nu trebuie atribuit automat unei versiuni Claude disponibile publicului.

O a doua demonstrație, fără AI, are deja probleme semnalate

În aceeași zi, profesorul Ravi Vakil, de la Stanford, a anunțat o altă propunere de demonstrație pentru ipoteza Riemann generalizată, realizată de Alessandro Maria Masullo. Conform mesajului lui Vakil, lucrarea a fost elaborată fără AI, iar matematicianul Brian Conrad o analizase timp de mai multe luni și oferise observații autorului.

Aproximativ opt ore mai târziu, Vakil a adăugat o precizare importantă: mai multe persoane semnalaseră probleme în demonstrație, identificate cu ajutorul unor modele AI. El a subliniat că aceste probleme trebuie rezolvate înainte ca rezultatul să poată fi acceptat și că nu garantează corectitudinea strategiei propuse.

De ce ipoteza Riemann valorează un milion de dolari

Numerele prime, precum 2, 3, 5 sau 7, se împart exact doar la 1 și la ele însele. Apariția lor printre celelalte numere pare neregulată, însă matematicienii cunosc reguli despre distribuția lor în medie. Ipoteza Riemann ar permite un control mult mai precis asupra abaterilor de la această distribuție, cu implicații pentru numeroase rezultate din teoria numerelor.

Anunțul vine după afirmațiile OpenAI privind rezolvarea problemei Navier-Stokes și după controversa privind contribuția cercetătorilor la acel rezultat. În cazul Alpöge, autorul descrie explicit o colaborare între matematician și AI, în care a orientat cercetarea, iar modelul a contribuit la dezvoltarea argumentului.