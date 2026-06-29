Funcția ascunsă a aerului condiționat care scade factura la curent cu 30%. Mulţi români folosesc greşit aparatul
În zilele caniculare, aerul condiționat devine unul dintre cei mai mari consumatori de energie electrică din locuință. Mulți români cred că, dacă setează aparatul la 18 sau 19 grade Celsius, casa se va răci mai repede. În realitate, această alegere nu doar că nu accelerează răcirea încăperii, ci poate duce la un consum de energie mult mai mare și, implicit, la facturi mai ridicate. Specialiștii în eficiență energetică recomandă folosirea unei setări simple, pe care mulți utilizatori o ignoră: modul ECO sau Eco Mode, dacă aparatul dispune de această funcție, împreună cu o temperatură de aproximativ 25-26 de grade Celsius. În multe locuințe, această combinație poate reduce consumul de electricitate cu aproximativ 20-30% comparativ cu utilizarea aparatului la temperaturi foarte scăzute.
Cum reduci consumul aerului condiționat fără să renunți la răcoare
Mulți utilizatori cred că un aparat de aer condiționat răcește mai repede dacă este setat la 18 grade. În realitate, compresorul funcționează la aceeași putere până când camera ajunge la temperatura dorită. Dacă afară sunt 38-40 de grade, iar în casă se setează 18 grade, aparatul va funcționa aproape continuu, fără pauze, consumând mult mai mult curent.
În schimb, dacă temperatura este setată la 25-26 de grade, diferența față de exterior este suficientă pentru a crea confort, iar compresorul va funcționa mai eficient și se va opri periodic, reducând consumul de energie.
De exemplu, într-un apartament de două camere în care afară sunt 39 de grade, o temperatură interioară de 26 de grade este percepută ca fiind confortabilă și poate însemna economii importante pe parcursul unei luni de vară.
Modul ECO face diferența
Cele mai multe aparate moderne sunt dotate cu funcția ECO sau Energy Saving. Atunci când este activată, aparatul ajustează automat puterea compresorului și viteza ventilatorului astfel încât să mențină temperatura dorită folosind cât mai puțină energie.
Practic, aparatul evită pornirile și opririle bruște și funcționează într-un regim optim, ceea ce reduce consumul fără ca utilizatorul să simtă o diferență semnificativă de confort.
Dacă aerul condiționat nu dispune de această funcție, un efect asemănător poate fi obținut prin alegerea modului Auto, care adaptează automat funcționarea în funcție de temperatura din cameră.
O greșeală pe care o fac foarte mulți români
Una dintre cele mai frecvente greșeli este oprirea completă a aparatului atunci când locuința rămâne goală pentru câteva ore, iar apoi pornirea lui la temperatura minimă.
În acest caz, pereții, mobilierul și aerul din încăpere se încălzesc puternic, iar aparatul trebuie să consume foarte mult pentru a răci din nou întreaga locuință. Dacă absența este de scurtă durată, este mai eficient ca aparatul să rămână pornit la 27-28 de grade sau în modul ECO, deoarece va consuma mai puțin decât dacă ar fi obligat să răcească din nou o casă încinsă.
Alte trucuri care reduc factura la energie
Economiile nu depind doar de setarea aparatului. Specialiștii recomandă și alte măsuri simple.
În primul rând, filtrele trebuie curățate o dată la două-trei săptămâni în perioadele în care aparatul este folosit zilnic. Filtrele murdare reduc debitul de aer și obligă compresorul să funcționeze mai mult.
De asemenea, este recomandat ca jaluzelele sau perdelele să fie trase în timpul orelor de vârf, între 11:00 și 18:00. O fereastră expusă direct la soare poate încălzi rapid o cameră, iar aparatul va trebui să consume mai mult pentru a compensa.
O altă regulă importantă este evitarea deschiderii frecvente a ferestrelor atunci când aerul condiționat funcționează. Aerul cald care pătrunde în locuință obligă aparatul să pornească din nou la putere mare.
Diferența se vede la sfârșitul lunii
Într-o perioadă cu temperaturi extreme, când aerul condiționat funcționează zilnic timp de mai multe ore, alegerea unei temperaturi de 25-26 de grade și utilizarea modului ECO pot reduce consumul de energie cu aproximativ 20-30%, în funcție de modelul aparatului, gradul de izolare al locuinței și temperatura de afară.
Pe lângă economiile la factura de energie, această setare are și un alt avantaj important: solicită mai puțin compresorul, ceea ce poate prelungi durata de viață a aparatului și reduce riscul unor defecțiuni costisitoare. Astfel, o simplă modificare din telecomandă poate aduce beneficii atât pentru bugetul familiei, cât și pentru funcționarea eficientă a aerului condiționat pe termen lung.