Funcția ascunsă a aerului condiționat care scade factura la curent cu 30%. Mulţi români folosesc greşit aparatul

În schimb, dacă temperatura este setată la 25-26 de grade, diferența față de exterior este suficientă pentru a crea confort, iar compresorul va funcționa mai eficient și se va opri periodic, reducând consumul de energie.

De exemplu, într-un apartament de două camere în care afară sunt 39 de grade, o temperatură interioară de 26 de grade este percepută ca fiind confortabilă și poate însemna economii importante pe parcursul unei luni de vară.

Modul ECO face diferența

Cele mai multe aparate moderne sunt dotate cu funcția ECO sau Energy Saving. Atunci când este activată, aparatul ajustează automat puterea compresorului și viteza ventilatorului astfel încât să mențină temperatura dorită folosind cât mai puțină energie.

Practic, aparatul evită pornirile și opririle bruște și funcționează într-un regim optim, ceea ce reduce consumul fără ca utilizatorul să simtă o diferență semnificativă de confort.

Dacă aerul condiționat nu dispune de această funcție, un efect asemănător poate fi obținut prin alegerea modului Auto, care adaptează automat funcționarea în funcție de temperatura din cameră.

O greșeală pe care o fac foarte mulți români

Una dintre cele mai frecvente greșeli este oprirea completă a aparatului atunci când locuința rămâne goală pentru câteva ore, iar apoi pornirea lui la temperatura minimă.

În acest caz, pereții, mobilierul și aerul din încăpere se încălzesc puternic, iar aparatul trebuie să consume foarte mult pentru a răci din nou întreaga locuință. Dacă absența este de scurtă durată, este mai eficient ca aparatul să rămână pornit la 27-28 de grade sau în modul ECO, deoarece va consuma mai puțin decât dacă ar fi obligat să răcească din nou o casă încinsă.