Google Pixel 11 apare în toate culorile înainte de lansare. Imaginile care strică surpriza pregătită de companie

Fotografiile prezintă cele trei modele din mai multe unghiuri și în toate variantele de culoare pregătite pentru lansare. Google ar urma să dezvăluie oficial seria Pixel 11 pe 12 august 2026, în cadrul unui eveniment organizat la New York. Până atunci, denumirile comerciale ale finisajelor trebuie tratate drept informații neconfirmate.

Pixel 11 vine în patru culori, inclusiv un roz intens

Modelul standard Google Pixel 11 apare în patru variante cromatice. Acestea ar putea fi comercializate sub denumirile Light Sterling, Fuchsia, Midnight Haze și Moss. Paleta include astfel un finisaj deschis, unul roz intens, o nuanță foarte închisă și o versiune verde.

Fuchsia este cea mai îndrăzneață alegere dintre cele patru. Google a folosit și în trecut culori puternice pentru modelele sale mai accesibile, în timp ce versiunile Pro au primit, de obicei, finisaje mai discrete. Moss continuă această strategie, dar oferă o alternativă mai sobră decât rozul.

Imaginile confirmă și faptul că designul nu se schimbă radical. Telefonul păstrează colțurile rotunjite și modulul orizontal pentru camere. Aspectul general seamănă cu cel al generației precedente, deși pot apărea mici modificări în jurul senzorilor și al blițului.

Primele informații despre culorile și posibilele prețuri ale Pixel 11 au apărut după publicarea prematură a unor listări online. Noile randări oferă însă o imagine mult mai clară asupra finisajelor pe care Google le-ar fi ales.

Modelele Pixel 11 Pro primesc o paletă mai sobră

Pixel 11 Pro și Pixel 11 Pro XL apar în aceleași patru variante de culoare. Denumirile vehiculate sunt Dune, Light Fog, Midnight Haze și Pine. Primele două sunt finisaje deschise, în timp ce Pine este un verde mai închis și mai elegant.

Google pare să păstreze aceeași strategie folosită pentru seriile Pixel 9 și Pixel 10. Modelele Pro și Pro XL sunt disponibile în culori identice, diferențele dintre ele fiind legate în principal de dimensiunea ecranului, baterie și configurațiile de stocare.