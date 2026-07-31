Google Pixel 11 apare în toate culorile înainte de lansare. Imaginile care strică surpriza pregătită de companie
Google mai are puțin până la prezentarea oficială a noilor sale telefoane, dar imaginile cu Pixel 11, Pixel 11 Pro și Pixel 11 Pro XL au ajuns deja pe internet. Cunoscutul leaker Evan Blass a publicat peste 70 de randări care par desprinse direct din materialele de promovare pregătite de companie, potrivit Android Authority.
La sfârșitul articolului, poți vedea unele dintre fotografiile care au fost leak-uite.
Fotografiile prezintă cele trei modele din mai multe unghiuri și în toate variantele de culoare pregătite pentru lansare. Google ar urma să dezvăluie oficial seria Pixel 11 pe 12 august 2026, în cadrul unui eveniment organizat la New York. Până atunci, denumirile comerciale ale finisajelor trebuie tratate drept informații neconfirmate.
Pixel 11 vine în patru culori, inclusiv un roz intens
Modelul standard Google Pixel 11 apare în patru variante cromatice. Acestea ar putea fi comercializate sub denumirile Light Sterling, Fuchsia, Midnight Haze și Moss. Paleta include astfel un finisaj deschis, unul roz intens, o nuanță foarte închisă și o versiune verde.
Fuchsia este cea mai îndrăzneață alegere dintre cele patru. Google a folosit și în trecut culori puternice pentru modelele sale mai accesibile, în timp ce versiunile Pro au primit, de obicei, finisaje mai discrete. Moss continuă această strategie, dar oferă o alternativă mai sobră decât rozul.
Imaginile confirmă și faptul că designul nu se schimbă radical. Telefonul păstrează colțurile rotunjite și modulul orizontal pentru camere. Aspectul general seamănă cu cel al generației precedente, deși pot apărea mici modificări în jurul senzorilor și al blițului.
Primele informații despre culorile și posibilele prețuri ale Pixel 11 au apărut după publicarea prematură a unor listări online. Noile randări oferă însă o imagine mult mai clară asupra finisajelor pe care Google le-ar fi ales.
Modelele Pixel 11 Pro primesc o paletă mai sobră
Pixel 11 Pro și Pixel 11 Pro XL apar în aceleași patru variante de culoare. Denumirile vehiculate sunt Dune, Light Fog, Midnight Haze și Pine. Primele două sunt finisaje deschise, în timp ce Pine este un verde mai închis și mai elegant.
Google pare să păstreze aceeași strategie folosită pentru seriile Pixel 9 și Pixel 10. Modelele Pro și Pro XL sunt disponibile în culori identice, diferențele dintre ele fiind legate în principal de dimensiunea ecranului, baterie și configurațiile de stocare.
Randările publicate de Evan Blass par a fi materiale oficiale de marketing. Telefoanele sunt prezentate pe fundaluri curate, din mai multe unghiuri și fără watermark. Totuși, Google nu a confirmat imaginile și nici numele finale ale culorilor.
La interior, seria ar urma să folosească procesorul Tensor G6. Cipul nu pare conceput pentru a domina testele de performanță, ci pentru a reduce consumul și temperaturile. Playtech a explicat deja de ce Tensor G6 ar putea fi cea mai matură decizie Google.
Google mai are puține surprize pentru evenimentul din august
Scurgerile de informații nu se limitează la cele trei telefoane clasice. În aceeași perioadă au apărut imagini cu Pixel 11 Pro Fold și Pixel Watch 5. Google ar putea prezenta și căști sau accesorii noi în cadrul evenimentului din 12 august.
Compania va trebui să confirme prețurile, configurațiile de memorie și disponibilitatea fiecărei culori. Unele finisaje ar putea fi vândute exclusiv prin magazinul Google, iar anumite combinații de culoare și stocare s-ar putea să nu ajungă în toate regiunile.
Pixel 11 standard ar putea porni direct de la 256 GB, în locul configurației de 128 GB. O asemenea schimbare ar putea duce și la un preț de pornire mai mare. Modelele Pro sunt așteptate cu 16 GB RAM și funcții AI dezvoltate în jurul Gemini.
Generația actuală a fost apreciată în special pentru fotografie, autonomie și experiența software. În review-ul Google Pixel 10, modelul de bază s-a remarcat și prin ecran, sunet și performanța oferită în utilizarea zilnică.
Noile imagini sugerează că Google nu vrea să reinventeze designul. Compania preferă să rafineze o formulă deja recognoscibilă și să ofere mai multe opțiuni cromatice. Cele mai importante noutăți ar putea rămâne ascunse în software, camere și funcțiile bazate pe inteligență artificială.