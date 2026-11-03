Peste 1,3 milioane de dispozitive Android, infectate printr-o portiță ascunsă în televizoare și proiectoare. Producătorul, acuzat că a instalat-o intenționat

Cum au ajuns peste 1,3 milioane de dispozitive într-o rețea controlată de hackeri

Operațiunea a fost realizată de o coaliție din care au făcut parte Google, Lumen, Human Security, Plume, Synthient și TrendAI, în colaborare cu autoritățile japoneze. Investigația a vizat XCPE, o componentă de tip backdoor folosită pentru infectarea dispozitivelor Android și integrarea lor într-o rețea botnet.

Potrivit Google Threat Intelligence Group, există un grad ridicat de încredere că Videostrong Technology, companie cu sediul în Shenzhen, China, a dezvoltat și operat intenționat această infrastructură pentru a obține câștiguri financiare. Producătorul comercializează echipamente Android, inclusiv dispozitive TV Box și proiectoare.

Problema era prezentă încă din firmware, software-ul instalat pe dispozitiv înainte ca acesta să ajungă la cumpărător. Astfel, conectarea aparatului la rețeaua de acasă putea activa accesul de la distanță fără ca proprietarul să observe ceva neobișnuit.

Google afirmă că Videostrong ar fi vândut accesul la această infrastructură unor afiliați din mediul infracțional, care puteau instala module malware suplimentare pe echipamentele compromise.

TV Box-urile puteau fi controlate de la distanță fără știrea proprietarilor

Un agent de administrare instalat în firmware părea să fie un instrument obișnuit pentru gestionarea dispozitivelor de la distanță. În realitate, acesta permitea operatorilor să controleze echipamentele prin intermediul unui server MQTT (Message Queuing Telemetry Transport).

Conexiunea le oferea posibilitatea să instaleze sau să dezinstaleze aplicații, să modifice setările și să trimită actualizări către dispozitivele infectate. Agentul descărca actualizări de pe o pagină GitHub, ceea ce putea face activitatea sa să pară una legitimă.

Potrivit TrendAI, între 3 iunie și 1 octombrie au fost identificate peste 3,8 milioane de adrese IP distincte, fixe și mobile, asociate operațiunii. Numărul este mai mare decât cel al dispozitivelor estimate în rețeaua XCPE, deoarece un singur echipament se poate conecta la internet prin mai multe adrese IP în timp.