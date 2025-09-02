REVIEW Google Pixel 10 – telefonul cu Android 16 care face minuni acolo unde contează mai mult, autonomie, foto și AI. În plus, se aude superb

Google nu concurează cu Samsung, Apple sau Xiaomi la MHz, megapixeli sau gigabytes de spațiu. În schimb, mai ales cu noua serie Pixel 10, are mari șanse să ia fața giganților la performanță reală și experiență de utilizare. În plus, preinstalate cu Android 16, noile terminale integrează într-un mod organic, prietenos și util o serie stufoasă de funcții asistate de inteligență artificială. După cum insistă Google, aici nu este vorba doar de AI, ci de ”Time Saving Intelligence” (Inteligență care te ajută să economisești timp).

Mulți utilizatori poate nu au folosit Gemini, Gemini Live sau Veo 3 din cauza faptului că în mod nativ suntem sceptici la a învăța lucruri noi. Cu toate acestea, Google a făcut o treabă atât de bună în a facilita accesul la acele opțiuni AI încât te ”împiedici” de ele într-un mod natural, care te ajută practic. Deși sunt foarte multe motive să te entuziasmezi de noile Pixel 10 și din prisma hardware-ului, experiența fabuloasă a Google pe partea de software strălucește aici mai mult decât pe alte terminale pe care le-am testat în ultimul an. În plus, chiar și varianta standard testată de mine, Pixel 10 cu 128GB de memorie internă și 12GB RAM, este surprinzător de sprintenă, se vede superb în soare puternic și, cea mai mare bucurie a mea, se aude grozav la volum maxim. Nu sunt 100% sigur, dar ar putea fi smartphone-ul cu cea mai memorabilă experiență audio, cu siguranță în top 3 personal. Să începem însă cu începutul.

REVIEW Google Pixel 10 – specificații tehnice și detalii hardware care fac diferența în testele de performanță

Ecranul de 6,3 inci Actua este primul contact cu filosofia hardware a modelului standard: luminozitate de vârf de 3000 niți pentru lizibilitate fără efort în soare și rată de reîmprospătare variabilă 60–120 Hz pentru fluiditate în utilizarea zilnică. Panoul este protejat de Gorilla Glass Victus 2, cu rame subțiri și uniforme și o construcție cu ramă metalică satinată și spate din sticlă polisată, ceea ce îi dă un aer solid, fără a-l face greoi în mână. Accentul pe durabilitate este dublat de promisiunea Google privind materiale reciclate într-o proporție mai mare ca la generațiile trecute.

Sub capotă, Pixel 10 rulează pe Google Tensor G5 și vine în configurații de 12 GB RAM cu 128 sau 256 GB stocare, versiunea de 256 GB folosind UFS 4.0 pentru timpi mai buni la instalare și deschidere de aplicații. Pe partea de conectivitate primești 5G, Wi-Fi 6E și Bluetooth 6, iar autentificarea este asigurată de senzor ultrasonic de amprentă sub ecran și de deblocare facială. Platforma de securitate include Titan M2 și Tensor security core, elemente care susțin și funcții precum marcarea autentică a imaginilor direct din cameră, cu metadate C2PA. Practic, siliciul și partea de securitate nu sunt doar marketing, ci au utilitate concretă în fluxul foto-video.

Pe foto, hardware-ul este clar mai ambițios decât la generațiile anterioare: o triplă cameră cu senzor principal de 48 MP cu Macro Focus, ultrawide de 12 MP cu unghi de 120° și un tele de 10,8 MP care oferă 5× calitate optică și până la 20× Super Res Zoom. Focalizarea este asistată de un sistem LDAF pe mai multe zone pentru acuratețe mai bună, iar camera frontală de 10,5 MP cu autofocus păstrează claritatea în selfie-uri și apeluri video. Important, noul telefoto schimbă radical flexibilitatea la portrete și cadre urbane, îndeosebi pentru cei care preferă compozițiile strânse fără pierderi vizibile de detalii.

Autonomia este susținută de o baterie de 4970 mAh, cu promisiunea de „30+ ore” într-un regim obișnuit de utilizare, iar încărcarea rapidă se face prin cablu la 30 W. La wireless, Pixel 10 adoptă standardul Qi2 cu până la 15 W și introduce ecosistemul Pixelsnap, un sistem magnetic pentru încărcătoare, standuri și accesorii compatibile, care fixează telefonul ferm și simplifică poziționarea pe birou. Dacă te interesează ce aduce în plus modelul superior, Pixel 10 Pro urcă la Super Actua Display cu 3300 niți și 1–120 Hz LTPO, primește 16 GB RAM, Wi-Fi 7 și UWB, un ansamblu foto cu senzori mai mari și opțiuni exclusive precum Pro Res Zoom cu până la 100×, iar Pro XL adaugă și încărcare wireless până la 25 W pe Qi2.2.

Revenind însă la exemplarul de Pixel 10 testat de mine, am trecut modelul prin aceeași suită de teste sintetice ca de obicei și, printre surprizele plăcute, s-a numărat autonomia remarcabilă. În testul de baterie din PCMark, cu luminozitatea ecranului la 50%, rulând fără întrerupere o suită complexă de teste de editare foto-video, prelucrare de date, redare de conținut multimedia și navigare pe internet, am obținut nu mai puțin de 22 de ore și 28 de minute. Practic, cu utilizare cât se poate de intensă, este improbabil sau imposibil să-i termini bateria în mai puțin de 2 zile de utilizare normală, cu 8-10 ore de stat cu ochii în Pixel 10 pe zi. Apropo de PCMark, terminalul a obținut în suita Work 3.0 un scor de 14.303 puncte defalcat pe Web Browsing – 13.351, Video Editing – 5768, Writing – 19.944, Photo Editing – 26.105 și Data Manipulation – 14.928. În Storage 2.0 din același benchmark a obținut 99.291 de puncte cu o viteză de citire de 1738 MB/s și de scriere de 1.393 MB/s.

În AnTuTu, Google Pixel 10 s-a descurcat decent cu un total de 930.004 puncte defalcate în 254.377 pe CPU, 366.335 pe GPU, 148.641 pe memorie și 160.651 pe UX. În Geekbench 6 am obținut 2284 de puncte în Single Core și 6209 în Multicore, respectiv 3699 de puncte în testul de GPU Vulkan. Pe partea de inteligență artificială, în Geekbench AI scorul a fost de 1840 Single Precision, 1901 Half Precision și 2857 Quantized Score. În AI Benchmark, rezultatul a fost de 740 de puncte ”Medium Performance”.

În ceea ce privește abilitățile de gaming, după cum era de așteptat, cel mai nou procesor de la Google se descurcă bine într-o sesiune intensă de Call of Duty cu texturile de înaltă rezoluție descărcate și detaliile maxime active. În 3DMark Wild Life a obținut 10.045 de puncte, în Wild Life Extreme a scăzut la 2.983 de puncte, iar în Steel Nomad Light a obținut 1.012 puncte. Stabilitatea scorurilor de 89,6% în testul de stres de 20 de minute din același benchmark confirmă că sistemul de răcire se comportă foarte bine și, deși s-ar putea să apară în timp mici fluctuații de performanță, acestea nu sunt semnificative. Cel mai important aspect ține însă de temperatura efectivă a gadgetului, iar acesta niciodată nu s-a încălzit prea mult. Un salt maxim de 5,6 grade Celsius în AnTuTu nu este inconfortabil în sesiuni intense de utilizare, gaming sau orice altceva îți trece prin minte.

REVIEW Google Pixel 10 face valuri cu Gemini și alte instrumente de inteligență artificială

În ecosistemul Pixel 10, AI-ul nu stă într-o singură aplicație, ci te ajută direct în momentele în care ai nevoie. Nucleul este Gemini și, mai nou, Gemini Live, care îți permite să porți conversații naturale, cu întreruperi și schimbări de subiect, dar și să ceri ajutor pe ceea ce vezi chiar atunci: partajezi camera sau ecranul, iar asistentul îți oferă indicații pas cu pas și îți evidențiază elemente direct pe display. E genul de asistență utilă când îți reorganizezi colțul de lucru, compari produse sau vrei instrucțiuni vizuale pentru o reparație rapidă, fără să părăsești contextul.

La nivel de comunicare, Call Assist aduce Voice Translate, un instrument discret care îți sparge bariera lingvistică în timp real, chiar în timpul apelurilor. Traducerea rulează pe dispozitiv, fără să salveze sau să partajeze audio, iar vocea interlocutorului este păstrată cu timbrul ei natural. Suportul de limbi acoperă perechi populare, de la engleză la spaniolă, germană, franceză sau japoneză și până la portugheză, suedeză, rusă, indoneziană ori hindi. Practic, poți discuta cu furnizori, colegi sau prieteni din alte țări fără aplicații intermediare sau pași complicați. Este important de reținut că, cel puțin momentan, această funcționalitate nu suportă limba română. Pe de altă parte, fără emoții, Gemini și Gemini Live au suport complet pentru limba română.

Camera și fotografiile beneficiază și ele de o doză sănătoasă de inteligență. Guided Frame folosește Gemini pentru a descrie ce vede obiectivul și oferă semnale audio, vizuale și vibrații, astfel încât să poți încadra corect chiar și fără să privești ecranul; este un ajutor real pentru utilizatorii cu vedere scăzută, dar și un ghid util când fotografiezi în grabă. În plus, Pixel 10 introduce în camera nativă credențiale C2PA la nivel hardware, cu Tensor G5, Titan M2 și Tensor security core, pentru a atașa metadate de autenticitate imaginilor și a-ți simplifica verificarea în Google Photos. Pentru tine, înseamnă încredere mai mare în conținutul distribuit și un proces mai clar când vrei să demonstrezi cum a fost obținut un cadru.

Pe zona creativă, Recorder nu mai e doar despre transcrieri: poate genera o pistă muzicală peste înregistrarea ta, analizând beat-ul și „vibe-ul” pentru a păstra autenticitatea vocii și a adăuga un strat sonor coerent, util pentru notițe cântate, demo-uri sau idei de podcast. Dacă vrei să ridici miza generativă, ai opțiunea să activezi din aplicația Gemini planul Google AI Pro, cu acces la modele superioare, funcții precum Deep Research și un context de 1 milion de tokeni; în plus, primești o probă limitată la Veo 3 Fast pentru generare de clipuri de 8 secunde cu audio nativ. Notă importantă pentru comparație: pe Pixel 10 Pro și 10 Pro XL, Google AI Pro este inclus un an, în timp ce pe Pixel 10 îl poți adăuga ca upgrade opțional contra cost.

REVIEW Google Pixel 10, surprinzător de bun pe foto

Sistemul de captură foto de pe Pixel 10 este construit în jurul unui trio versatil într-o varietate foarte mare de scenarii, senzor principal de 48 MP cu Macro Focus pentru detalii la distanță mică, ultrawide de 12 MP cu unghi de 120° și tele de 10,8 MP care îți oferă 5x calitate optică și până la 20x Super Res Zoom. Focalizarea multi-zonă LDAF stabilizează expunerea în lumină mixtă și menține subiectul ancorat în cadru, iar pe partea frontală ai o cameră de 10,5 MP cu autofocus și câmp vizual de 95°, suficient de larg pentru vlogging și apeluri. Pe scurt, primești o plajă focală completă într-un pachet compact, fără să depinzi de crop agresiv.

Partea hardware e dublată de asistenți inteligenți care chiar te ajută în lumea reală. Camera Coach, alimentat de modele Gemini, îți sugerează compoziții și unghiuri în timp real, astfel încât să obții rapid un cadru reușit chiar dacă nu începi din poziția perfectă. Pentru cadre cu oameni, Auto Best Take analizează rafala din spatele apăsării unice pe shutter și poate compune automat o fotografie în care toată lumea arată bine (nu mai ai oameni cu ochii închiși pentru că au clipit, de exemplu), iar Add Me rezolvă elegant situația în care vrei să apari și tu în poza de grup tot folosind AI și expuneri succesive. Dacă ai nevoie de ghidaj hands-free, Guided Frame descrie scena și îți oferă indicii audio-vizuale până când compoziția e la punct, ideal mai ales pentru persoanele cu probleme de vedere mai mici sau mai mari.

Pe lângă foto, Pixel 10 punctează la captură cu moduri care te scot din impas când lumina nu ajută sau când vrei rezultate spectaculoase fără post-procesare grea. Modul Panorama duce performanța HDR+ și în Night Sight, iar suportul pentru tele-panorame la 5x deschide compoziții strânse pentru peisaje urbane sau detalii arhitecturale. Pentru story-uri, integrarea Low Light Boost direct în aplicația Instagram amplifică automat expunerea în scene foarte întunecate, astfel încât să fii clar vizibil fără pași adiționali.

Dincolo de partea teoretică a ecuației, Pixel 10 face poze bune în aproape orice situație și foarte bune în surprinzător de multe scenarii. Inclusiv pe partea de selfie, upgrade-ul față de generația anterioară este greu de ignorat. Indiferent dacă activezi modul portret sau nu, detaliile sunt clare, expunerea este corectă și încețoșarea fundalului se desfășoară organic. Inclusiv cele câteva fire de păr răzlețe se păstrează frumos, o confirmare suplimentară a faptului că AI-ul nu abuzează în a corecta imperfecțiunile, dacă nu cumva asta îți dorești.

Trecând însă la camera principală de pe spate, ca de fiecare dată, am făcut numeroase teste cu modul portret pentru a vedea cât de bine se realizează separația de fundal, indiferent dacă vorbim de obiecte, în speță flori sau pisica mea British Shorthair. Nu știu exact cât la sută din rezultat se datorează AI și cât sistemului optic, dar nu am întâlnit situații în care să fiu dezamăgit de rezultate. După cum se poate vedea mai sus, chiar dacă în fundalul pisicii există elemente cu nuanțe similare cu blana, separația este perfectă, cu zero confuzie între planuri. În plus, pavelele de pe jos de ciment se încețoșează natural pe întregul cadru de la un plan la altul, la fel ca în cazul unui aparat foto profesional. Florile în general sunt greu de scos perfect cu portret, din cauza marginilor foarte fine, dar și aici se poate vedea separația exemplară între planuri.

Ca de fiecare dată, orice fir de lumină facilitează rezultate exemplare în lumină redusă, aproape pe întuneric, iar Pixel 10 nu face excepție de la această regulă. Dincolo de această mențiune, în pivniță, în aproape beznă, scenele au fost încărcate de detalii. Pereții nu par pictați, pietrele sunt bine delimitate, iar cromatica este corectă, precisă, plăcută. Expunerile au durat în medie 3 secunde, dar cadrele sunt realizate din mână și, la final, mi-a plăcut mult ce am văzut.

Google insistă foarte mult pe abilitățile de zoom ale noilor Pixel 10 și Pixel 10 Pro în materialele de marketing și o face pe bună dreptate. După cum se poate vedea și în fotografia comparativă de la începutul acestui intertitlu, chiar și la zoom digital 10x, rezultatul este impecabil. Ca referință, zoom-ul optic maxim este 5x. Se păstrează toate detaliile, expunerea este bună, nu se pune problema de aberații cromatice pe la colțuri sau oriunde în cadru. La zoom 20x, algoritmul AI intervine pentru a introduce detalii acolo unde se pierd, dar în majoritatea cazurilor face o treabă surprinzător de bună și potrivită situației. Rezultatul nu pare SF, iar asta e cel mai important.

REVIEW Google Pixel 10 – concluzie

Pixel 10 este genul de telefon care, cel puțin la prima vedere, nu te impresionează prin cifre, dar, în opinia mea, strălucește prin felul în care se simte în fiecare zi. Autonomia este de top pentru clasa lui, ecranul rămâne ușor lizibil în soare puternic, iar pachetul foto cu tele 5x îți dă suficientă flexibilitate încât să nu mai cauți mereu cadrele perfecte din picioare, independent de condițiile de iluminare. Adaugi aici integrarea foarte reușită a instrumentelor Gemini, viteza suficientă pentru tot ce înseamnă rețele sociale, navigație și redare de conținut multimedia inclusiv în 4K 60FPS, și un sunet peste media industriei, iar rezultatul este un Android care îți economisește timp și energie, nu doar spațiu în buzunar.

Dacă stai în dilemă între Pixel 10 și Pixel 10 Pro, diferențele de ecran, conectivitate și camera mai avansată de pe Pro sunt reale, dar pentru majoritatea scenariilor modelul standard oferă echilibrul cel mai sănătos între preț, autonomie, foto și AI. Îl alegi dacă vrei un smartphone care să livreze consecvent în lucru și în joacă, fără să plătești extra pentru funcții pe care s-ar putea să nu le folosești zilnic. Dacă prioritatea ta devine zoomul extrem, conectivitatea de ultimă oră sau controlul foto la nivel de entuziast, atunci te uiți la Pro; în rest, Pixel 10 este recomandarea sigură. În plus, ambele beneficiază de 7 ani de actualizări de la Google, o confirmare a faptului că poți avea încredere în acest hardware mulți ani de acum înainte.

Ca referință, în România, Google Pixel 10 costă 4.699 de lei în varianta cu 128GB și 5299 de lei în versiunea cu 256GB, într-unul din patru finisaje Obsidian (Negru), Lemongrass (Galben), Frost (Albastru deschis) și Indigo (Albastru închis). Pixel 10 Pro începe de la 6.199 de lei, iar Pro XL de la 6.699 de lei. Acestea sunt valori premium pentru produse premium, iar Google face o treabă bună în a justifica prețul de achiziție cu mixul perfect de hardware, software, AI și, mai ales, suport tehnic pe termen lung. Chiar și dacă nu ești fan Android, sunt multe motive de entuziasm în spatele Pixel 10 care să justifice tranziția, iar dacă faci deja parte din ecosistemul Google, este greu să găsești o afacere mai bună.