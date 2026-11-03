Google pregătește o schimbare importantă pentru Android și iPhone. Transferul fotografiilor și videoclipurilor va deveni mai simplu, direct din aplicații

Potrivit publicației internaționale 9to5Google, anunțul a fost făcut în cadrul evenimentului Android Dev Summit 2026. Google intenționează să lanseze noul Quick Share SDK în prima jumătate a anului 2027, oferind dezvoltatorilor posibilitatea de a integra tehnologia în propriile aplicații, inclusiv în cele destinate iPhone-urilor.

Quick Share va funcționa direct în aplicații, fără meniuri suplimentare

În prezent, Quick Share permite transferul rapid al fișierelor între dispozitive compatibile, fiind una dintre principalele alternative la AirDrop, tehnologia dezvoltată de Apple.

Pentru a trimite un fișier, utilizatorii trebuie de regulă să acceseze meniul de distribuire al sistemului de operare, să selecteze Quick Share și să aleagă dispozitivul către care vor să transmită conținutul.

Noua soluție pregătită de Google urmărește simplificarea acestui proces. Prin intermediul Quick Share SDK, dezvoltatorii vor putea introduce funcția de transfer direct în interfața propriilor aplicații.

De exemplu, o aplicație de editare foto ar putea permite trimiterea unei imagini către un telefon din apropiere imediat după finalizarea modificărilor, fără să mai fie necesară deschiderea meniului general de partajare.

Aceeași abordare ar putea fi utilizată de aplicații pentru gestionarea documentelor, platforme educaționale sau servicii care permit colaborarea între mai multe dispozitive.

Potrivit informațiilor prezentate de Google, activarea transferului va deschide un panou compact în partea inferioară a ecranului, unde utilizatorul va putea vedea o previzualizare a fișierelor selectate.

Interfața va fi astfel integrată mai natural în aplicație, fără să fie necesară trecerea la experiența Quick Share pe întregul ecran.

Modificarea continuă strategia Google de a simplifica schimbul de informații între dispozitive, după introducerea unor funcții precum Tap to Share, care permite inițierea transferurilor prin apropierea telefoanelor compatibile.

Transferuri rapide, criptate și fără internet. Ce avantaje promite Google

Unul dintre cele mai importante avantaje ale noului Quick Share SDK este posibilitatea transferării fișierelor direct între dispozitive, fără ca acestea să fie încărcate mai întâi pe un server.

Google precizează că tehnologia utilizează conexiuni locale și criptare end-to-end, astfel încât datele transmise să fie protejate pe parcursul transferului.

Prin urmare, fișierele nu trebuie să treacă printr-un serviciu de stocare în cloud, iar transferul nu depinde de existența unei conexiuni active la internet.

Această caracteristică poate fi utilă în avion, în zone fără acoperire mobilă sau în situații în care conexiunea la internet este instabilă.

În plus, SDK-ul va gestiona automat anumite operațiuni tehnice, precum crearea unei conexiuni hotspot și utilizarea Wi-Fi Direct pe dispozitivele compatibile.

Google promite astfel latență redusă și viteze ridicate, fără ca dezvoltatorii să fie nevoiți să implementeze separat mecanisme complexe de comunicare între dispozitive.

Un alt avantaj important este păstrarea calității originale a fotografiilor și videoclipurilor. Spre deosebire de unele aplicații de mesagerie, care pot comprima automat fișierele multimedia, Quick Share permite transmiterea acestora fără reducerea rezoluției.

Acest lucru poate fi deosebit de util pentru utilizatorii care transferă frecvent fotografii la rezoluție mare sau materiale video.

Pentru dezvoltatori, integrarea Quick Share poate reduce și costurile, deoarece transferurile locale nu necesită menținerea unei infrastructuri proprii de servere pentru distribuirea fișierelor.

Quick Share ajunge și în aplicațiile de iPhone. Ce înseamnă pentru utilizatorii Apple

Una dintre cele mai interesante noutăți este intenția Google de a oferi un SDK Quick Share și pentru iOS.

Astfel, dezvoltatorii aplicațiilor pentru iPhone vor putea integra funcții de transfer local bazate pe această tehnologie, fără să fie limitați exclusiv la instrumentele de partajare oferite în mod tradițional de sistemul Apple.

Această evoluție ar putea contribui la simplificarea transferurilor între ecosistemele Android și iOS, o problemă care a complicat mult timp schimbul de fișiere între utilizatorii celor două platforme.

Google a făcut deja progrese în această direcție. De exemplu, telefoanele Pixel 11 beneficiază de compatibilitate între Quick Share și AirDrop, ceea ce facilitează comunicarea cu anumite dispozitive Apple.

Noul SDK reprezintă însă o abordare diferită, deoarece permite integrarea directă a funcțiilor Quick Share în aplicațiile dezvoltate pentru ambele sisteme de operare.

Este important de precizat că lansarea unui SDK pentru iOS nu înseamnă automat că toate aplicațiile de iPhone vor primi Quick Share sau că orice telefon Android va putea transfera fișiere către orice iPhone fără restricții.

Disponibilitatea efectivă va depinde de implementarea realizată de dezvoltatori și de compatibilitatea dispozitivelor.

Pentru utilizatorii care schimbă frecvent fișiere între telefoane diferite, noua tehnologie ar putea completa soluțiile existente pentru transferul datelor între Android și iPhone.

Când va fi disponibilă noua funcție Quick Share

Google a anunțat că Quick Share SDK va fi disponibil pentru dezvoltatori în prima jumătate a anului 2027.

Din acel moment, companiile care dezvoltă aplicații pentru Android și iOS vor putea începe integrarea noilor funcționalități în produsele lor, în funcție de condițiile și instrumentele oferite de Google.

Pentru utilizatori, apariția efectivă a funcției va depinde de actualizările lansate de fiecare aplicație. Prin urmare, nu există deocamdată o dată universală de la care toate telefoanele vor putea beneficia de noua experiență.

Schimbarea se înscrie într-o tendință mai amplă a industriei mobile, în care producătorii încearcă să reducă diferențele dintre ecosisteme și să simplifice transferul informațiilor.

Dacă tehnologia va fi adoptată de un număr mare de dezvoltatori, trimiterea fotografiilor, videoclipurilor și documentelor ar putea deveni o operațiune mult mai naturală, indiferent de aplicația utilizată.

În loc să cauți opțiunea de distribuire și să navighezi prin mai multe meniuri, ai putea trimite un fișier direct din aplicația în care lucrezi, printr-o conexiune locală rapidă și criptată.