Pixel 11 și Pixel Watch 5 apar în culori noi, dar ar putea veni cu prețuri mai mari

Pixel 11 ar putea renunța la versiunea de 128 GB

Modelul de bază Pixel 11 apare în trei variante cromatice. Acestea sunt Midnight, o nuanță foarte închisă, Fuchsia, apropiată de roz intens, și Moss, un verde inspirat de mușchi. În titlurile listărilor apăreau și denumirile Obsidian, Hibiscus și Pistachio, ceea ce ridică unele semne de întrebare.

Pixel 11 Pro ar urma să aibă o paletă mai sobră. Culorile menționate sunt Dune, Light Fog, Pine și Sterling. Pixel 11 Pro Fold apare doar în Midnight și Pine. Google ar putea anunța și alte variante la lansare, inclusiv culori disponibile exclusiv în magazinul propriu.

Listările indică și eliminarea versiunii de 128 GB pentru modelul de bază. Pixel 11 ar începe direct de la 256 GB. Telefonul ar avea 12 GB de memorie RAM, contrazicând zvonurile anterioare care vorbeau despre o reducere la 8 GB.

Prețul telefonului de bază ar urca la 899 de dolari

Pixel 11 cu 256 GB ar putea costa 899 de dolari. Pixel 10 a pornit de la 799 de dolari, dar avea numai 128 GB. Creșterea prețului de intrare ar fi astfel explicată parțial de dublarea spațiului de stocare.

În Europa, modelul de bază este așteptat la aproximativ 999 de euro. Pixel 11 Pro ar putea porni de la 1.199 de euro. Variantele Pro XL și Pro Fold ar urma să fie cu aproximativ 100 de euro mai scumpe decât generația precedentă.

Noua serie ar folosi procesorul Tensor G6. Cipul nu pare construit pentru a stabili recorduri în testele sintetice. Google ar urmări un consum mai mic, temperaturi mai bune și procesarea funcțiilor AI. Playtech a explicat deja de ce Tensor G6 ar putea fi o decizie mai matură decât pare.