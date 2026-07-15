Pixel 11 și Pixel Watch 5 apar în culori noi, dar ar putea veni cu prețuri mai mari
Google se pregătește să prezinte următoarea generație de telefoane și ceasuri inteligente, însă o serie de listări publicate prematur pare să fi dezvăluit deja o mare parte dintre noutăți. Imaginile și specificațiile pentru Pixel 11 au fost observate de 9to5Google în pagini Amazon care au fost ulterior șterse.
Informațiile nu au fost confirmate oficial. Ele indică însă noi culori, mai mult spațiu de stocare și baterii ușor mai mari. Vestea mai puțin plăcută este că atât telefoanele Pixel 11, cât și Pixel Watch 5 ar putea deveni mai scumpe.
Pixel 11 ar putea renunța la versiunea de 128 GB
Modelul de bază Pixel 11 apare în trei variante cromatice. Acestea sunt Midnight, o nuanță foarte închisă, Fuchsia, apropiată de roz intens, și Moss, un verde inspirat de mușchi. În titlurile listărilor apăreau și denumirile Obsidian, Hibiscus și Pistachio, ceea ce ridică unele semne de întrebare.
Pixel 11 Pro ar urma să aibă o paletă mai sobră. Culorile menționate sunt Dune, Light Fog, Pine și Sterling. Pixel 11 Pro Fold apare doar în Midnight și Pine. Google ar putea anunța și alte variante la lansare, inclusiv culori disponibile exclusiv în magazinul propriu.
Listările indică și eliminarea versiunii de 128 GB pentru modelul de bază. Pixel 11 ar începe direct de la 256 GB. Telefonul ar avea 12 GB de memorie RAM, contrazicând zvonurile anterioare care vorbeau despre o reducere la 8 GB.
This might be the Pixel 11, Pixel 11 Pro, and Fold in their new colors [Gallery]
— 9to5Google (@9to5google.com) July 13, 2026 at 5:48 PM
Prețul telefonului de bază ar urca la 899 de dolari
Pixel 11 cu 256 GB ar putea costa 899 de dolari. Pixel 10 a pornit de la 799 de dolari, dar avea numai 128 GB. Creșterea prețului de intrare ar fi astfel explicată parțial de dublarea spațiului de stocare.
În Europa, modelul de bază este așteptat la aproximativ 999 de euro. Pixel 11 Pro ar putea porni de la 1.199 de euro. Variantele Pro XL și Pro Fold ar urma să fie cu aproximativ 100 de euro mai scumpe decât generația precedentă.
Noua serie ar folosi procesorul Tensor G6. Cipul nu pare construit pentru a stabili recorduri în testele sintetice. Google ar urmări un consum mai mic, temperaturi mai bune și procesarea funcțiilor AI. Playtech a explicat deja de ce Tensor G6 ar putea fi o decizie mai matură decât pare.
Bateriile cresc, dar designul pare familiar
Pixel 11 ar avea o baterie de 4.985 mAh. Pixel 11 Pro XL ar urca la 5.115 mAh, iar Pixel 11 Pro Fold ar primi o unitate de 4.750 mAh. Capacitățile sunt mai mari, însă autonomia reală va depinde de eficiența procesorului și a ecranului.
Designul general nu pare să se schimbe radical. Google ar păstra bara orizontală pentru camere și marginile rotunjite ale generației Pixel 10. Modelul de bază ar avea un ecran de aproximativ 6,3 inci și o rezoluție de 1.080 x 2.424 de pixeli.
Toate telefoanele ar urma să fie livrate cu Android 17. Sistemul a fost lansat deja pentru modelele compatibile, iar Playtech a prezentat cele mai importante funcții introduse de Android 17. Seria Pixel 11 ar trebui să primească și funcții AI exclusive, dezvoltate în jurul Gemini.
Pixel Watch 5 păstrează forma rotundă, dar costă mai mult
Pixel Watch 5 apare în imagini cu patru finisaje. Acestea sunt Dark Anthracite, Natural Silver, Warm Gold și Pyrite. Ceasurile sunt asociate cu brățări negre, albastre, corai și verzi.
Designul rămâne apropiat de cel al generației precedente. Ecranul este rotund și curbat la margini. Coroana digitală se află în continuare pe partea laterală. Varianta Warm Gold ar putea fi disponibilă doar în dimensiunea de 41 mm.
Prețul modelului de 41 mm cu Wi-Fi ar putea crește de la 349 la 399 de dolari. Versiunea de 45 mm cu Wi-Fi ar urma să coste 429 de dolari. Pentru modelul de 45 mm cu LTE, prețul vehiculat este de 529 de dolari. (The Verge)
Google ar putea instala baterii mai mari și un nou procesor Tensor pentru dispozitive purtabile. Ceasul va rula Wear OS 7. Modificările ar trebui să îmbunătățească autonomia și funcțiile de sănătate. Actualul Pixel Watch 4 a fost apreciat pentru integrarea Gemini și monitorizarea activității, dar autonomia rămâne unul dintre domeniile în care Google poate avansa.
Evenimentul Made by Google este programat pentru 12 august 2026. Atunci vor fi confirmate prețurile, culorile și specificațiile finale. Până la prezentarea oficială, informațiile trebuie tratate drept zvonuri, mai ales că listările Amazon conțineau și câteva detalii contradictorii.