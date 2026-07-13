Pixel 11 renunță la cursa pentru recorduri. De ce Tensor G6 ar putea fi cea mai matură decizie Google

Mai puține nuclee, altă strategie

Tensor G6, cunoscut intern sub numele de cod Malibu, ar urma să aibă șapte nuclee CPU. Majoritatea procesoarelor instalate pe telefoanele Android premium folosesc în prezent configurații cu opt nuclee, astfel că diferența poate părea un pas înapoi.

Configurația vehiculată include un nucleu ARM C1-Ultra la 4,11 GHz, patru nuclee C1-Pro la 3,38 GHz și alte două nuclee C1-Pro la 2,65 GHz. Google ar trece astfel la o generație nouă de arhitectură ARM, chiar dacă reduce numărul total de nuclee.

Placa grafică ridică mai multe semne de întrebare. Aceasta s-ar baza pe o arhitectură PowerVR ale cărei origini ajung până în 2021. Tensor G6 ar putea rămâne, prin urmare, în urma procesoarelor Snapdragon în jocurile solicitante și în testele grafice.

Google pare să urmărească însă performanța susținută, nu rezultatele obținute pentru câteva minute. Un procesor foarte puternic produce mai multă căldură. Telefonul își reduce apoi frecvențele pentru a se proteja, iar avantajul inițial dispare. În plus, temperaturile ridicate pot afecta autonomia și sănătatea bateriei.

Această direcție se potrivește cu primele informații despre Google Pixel 11 și schimbările pregătite de companie. Telefonul pare construit în jurul optimizării experienței zilnice, nu doar pentru obținerea unor cifre spectaculoase în teste.

Modemul poate fi adevărata vedetă

Una dintre cele mai importante modificări ar putea fi trecerea de la modemurile Samsung Exynos la o soluție MediaTek M90. Conectivitatea a reprezentat mult timp un punct sensibil pentru telefoanele Pixel, mai ales în zonele cu semnal slab.

Un modem ineficient caută constant antene și poate consuma energie chiar și atunci când ecranul este oprit. Utilizatorii Pixel au reclamat de-a lungul timpului autonomie slabă în standby, pierderi de semnal și probleme cu funcția hotspot. MediaTek M90 ar putea reduce aceste neajunsuri.