Pixel 11 renunță la cursa pentru recorduri. De ce Tensor G6 ar putea fi cea mai matură decizie Google
Noul procesor Tensor G6 pregătit pentru seria Google Pixel 11 pare, la prima vedere, mai slab decât cipurile concurente. Are mai puține nuclee, o placă grafică bazată pe o arhitectură mai veche și nu ar urma să impresioneze în clasamentele de performanță. Totuși, aceste compromisuri ar putea fi deliberate, deoarece Google ar pune autonomia, temperaturile și inteligența artificială înaintea benchmark-urilor, potrivit unei analize publicate de Android Police.
Informațiile provin din scurgeri neoficiale și trebuie privite cu prudență până la prezentarea telefoanelor. Ele sugerează însă o schimbare importantă de strategie. Google nu mai încearcă să concureze direct cu Qualcomm și Apple prin puterea brută, ci să construiască un cip adaptat funcțiilor care definesc telefoanele Pixel.
Mai puține nuclee, altă strategie
Tensor G6, cunoscut intern sub numele de cod Malibu, ar urma să aibă șapte nuclee CPU. Majoritatea procesoarelor instalate pe telefoanele Android premium folosesc în prezent configurații cu opt nuclee, astfel că diferența poate părea un pas înapoi.
Configurația vehiculată include un nucleu ARM C1-Ultra la 4,11 GHz, patru nuclee C1-Pro la 3,38 GHz și alte două nuclee C1-Pro la 2,65 GHz. Google ar trece astfel la o generație nouă de arhitectură ARM, chiar dacă reduce numărul total de nuclee.
Placa grafică ridică mai multe semne de întrebare. Aceasta s-ar baza pe o arhitectură PowerVR ale cărei origini ajung până în 2021. Tensor G6 ar putea rămâne, prin urmare, în urma procesoarelor Snapdragon în jocurile solicitante și în testele grafice.
Google pare să urmărească însă performanța susținută, nu rezultatele obținute pentru câteva minute. Un procesor foarte puternic produce mai multă căldură. Telefonul își reduce apoi frecvențele pentru a se proteja, iar avantajul inițial dispare. În plus, temperaturile ridicate pot afecta autonomia și sănătatea bateriei.
Această direcție se potrivește cu primele informații despre Google Pixel 11 și schimbările pregătite de companie. Telefonul pare construit în jurul optimizării experienței zilnice, nu doar pentru obținerea unor cifre spectaculoase în teste.
Modemul poate fi adevărata vedetă
Una dintre cele mai importante modificări ar putea fi trecerea de la modemurile Samsung Exynos la o soluție MediaTek M90. Conectivitatea a reprezentat mult timp un punct sensibil pentru telefoanele Pixel, mai ales în zonele cu semnal slab.
Un modem ineficient caută constant antene și poate consuma energie chiar și atunci când ecranul este oprit. Utilizatorii Pixel au reclamat de-a lungul timpului autonomie slabă în standby, pierderi de semnal și probleme cu funcția hotspot. MediaTek M90 ar putea reduce aceste neajunsuri.
Tensor G6 ar urma să fie produs de TSMC prin procesul N2, echivalent cu 2 nanometri. O densitate mai mare a tranzistorilor îi permite producătorului fie să crească performanța, fie să păstreze un nivel apropiat și să reducă energia consumată.
Google pare să aleagă a doua variantă. Un Pixel 11 care rezistă mai mult, se încălzește mai puțin în timpul navigației și păstrează performanța în utilizarea îndelungată poate fi mai util decât unul care domină temporar testele sintetice.
Această abordare nu este complet nouă. Telefoanele Pixel au mizat mereu pe integrarea dintre hardware și software. Chiar și actualul Pixel 10 poate fi îmbunătățit prin setări care echilibrează performanța și autonomia, semn că puterea procesorului reprezintă doar o parte din experiența finală.
Memoria RAM rămâne problema
Tensor G6 ar include și o nouă unitate dedicată inteligenței artificiale, cu numele de cod Santafe. La aceasta s-ar adăuga procesorul de imagine Metis, responsabil pentru gestionarea datelor captate de camerele telefonului.
Noile nuclee ARM ar avea extensii SME2, concepute pentru a executa mai eficient operațiunile necesare modelelor AI. Google ar putea rula mai multe funcții Gemini direct pe telefon, fără să trimită permanent informațiile către serverele companiei.
Problema este că versiunea de bază Pixel 11 ar putea veni cu doar 8 GB de RAM. Cantitatea pare modestă pentru un telefon premium construit în jurul inteligenței artificiale și fotografiei computaționale. Unele funcții avansate Gemini necesită cel puțin 12 GB.
Dacă memoria este insuficientă, aplicațiile vor fi închise mai des în fundal, iar telefonul va trebui să le reîncarce. Toate economiile obținute prin eficiența procesorului pot fi diminuate de un multitasking mai slab și de întârzieri în funcțiile AI.
Google trebuie să găsească un echilibru atent. Tensor G6 nu trebuie să câștige toate testele pentru ca Pixel 11 să intre între cele mai bune telefoane lansate în 2026. Are însă nevoie de suficientă memorie, conectivitate stabilă și autonomie bună.
Reducerea unui nucleu nu transformă automat cipul într-un downgrade. Poate arăta că Google a înțeles ce contează cu adevărat într-un telefon folosit zilnic. Verdictul final va depinde de implementarea din Pixel 11 și de prețul cerut pentru această strategie mai cumpătată.