Geely pregătește o mașină exclusiv pentru Europa și un rival pentru Land Rover Defender
Producătorul chinez Geely va prezenta în 2027 primul model dezvoltat special pentru piața europeană, într-un moment în care își extinde gama și își adaptează mașinile la preferințele clienților din regiune. Compania lucrează și la un SUV de teren inspirat de cererea pentru modele capabile să ruleze în condiții dificile, care va concura cu Land Rover Defender.
Noul model european este proiectat la centrul Geely din Milano și va fi prezentat anul viitor, potrivit informațiilor publicate de revista britanică Autocar. În paralel, compania pregătește lansarea unui SUV cu numele de cod Project KO11, derivat din modelul Galaxy Cruiser, lansat în China și conceput pentru deplasări în afara drumurilor asfaltate, scrie Autocar.co.uk.
Geely pregătește un model dezvoltat de la zero pentru Europa
Geely a intrat pe piața europeană în 2025, cu SUV-ul electric EX5 și modelul Starray, un SUV plug-in hybrid. Primele mașini au fost adaptate pentru lansarea în regiune pornind de la modele concepute inițial pentru alte piețe.
Dennis Weinel, directorul pentru definirea produselor în cadrul Geely, a explicat pentru Autocar că o parte dintre modelele existente au fost selectate pentru debutul european și apoi ajustate pentru a răspunde cerințelor locale. Compania pregătește acum modificări mai ample pentru mașinile din această primă generație.
În schimb, noul model dezvoltat în Italia va fi conceput special pentru Europa, urmând să fie comercializat ulterior și pe alte piețe. Detaliile despre design, motorizare, preț și numele comercial nu au fost anunțate.
Strategia seamănă cu cea adoptată de alți producători chinezi care au intrat în Europa cu modele deja existente pe piața internă, înainte să dezvolte mașini adaptate mai bine preferințelor locale.
Project KO11, SUV-ul de teren care va concura cu Defender
Un alt model important pentru extinderea Geely în Europa este Project KO11, descris drept o versiune adaptată pentru piața locală a SUV-ului Galaxy Cruiser. Acesta a fost lansat recent în China și este conceput pentru utilizare în teren dificil, nu doar pentru deplasări urbane.
Modelul are o gardă și o construcție orientate spre off-road, iar producătorul anunță o capacitate de traversare a apei de până la 800 de milimetri. SUV-ul folosește aceeași platformă tehnică de bază ca viitorul Lotus Eletre plug-in hybrid, însă cele două modele sunt concepute pentru utilizări diferite.
Geely nu a comunicat încă toate specificațiile versiunii europene și nici prețul acesteia. Project KO11 va avea rolul de model de imagine pentru marcă, în timp ce gama se va extinde cu automobile destinate unor segmente mai largi de cumpărători.
Compania intenționează să își mărească prezența în Regatul Unit de la trei modele disponibile în prezent la zece până în 2030. Pe lângă EX5, Starray și micul model electric EX2, gama urmează să includă SUV-ul plug-in hybrid Monjaro și Project KO11.
Sistemul multimedia și alertele de siguranță vor fi modificate
Geely pregătește și o nouă generație a sistemului multimedia Flyme, după ce versiunea actuală a fost criticată pentru faptul că seamănă prea mult cu interfața folosită pe modelele din China. Compania vrea să ofere o experiență mai potrivită pentru clienții europeni.
Noua versiune, aflată în dezvoltare, va include funcții de multitasking, ecran împărțit pentru afișarea simultană a mai multor aplicații, mai multe informații pe ecran și widgeturi care pot fi extinse. Lansarea este planificată pentru 2027.
Producătorul lucrează și la sistemele de avertizare sonoră asociate funcțiilor de asistență pentru șofer. Unele dintre aceste semnale au fost criticate pentru frecvență și volum, atât de jurnaliștii auto, cât și de proprietari.
Potrivit lui Dennis Weinel, Geely analizează trei aspecte: volumul alertelor, tipul sunetelor și condițiile în care acestea sunt declanșate. Modificările trebuie să îmbunătățească experiența la volan, fără să încalce cerințele de reglementare privind siguranța.
Geely își extinde gama europeană până în 2030
Planurile companiei arată că extinderea în Europa nu se va limita la importul unor modele dezvoltate pentru piața chineză. Geely intenționează să păstreze o parte dintre automobilele existente, să le modifice sistemele și echipamentele și să lanseze produse concepute special pentru clienții europeni.
Compania face parte dintr-un grup care deține și mărcile Volvo, Polestar și Lotus. Prezența acestor producători în Europa oferă grupului experiență pe piețe cu cerințe diferite, însă Geely își construiește propria gamă și propria identitate comercială.