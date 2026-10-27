Geely pregătește o mașină exclusiv pentru Europa și un rival pentru Land Rover Defender

Geely pregătește un model dezvoltat de la zero pentru Europa

Geely a intrat pe piața europeană în 2025, cu SUV-ul electric EX5 și modelul Starray, un SUV plug-in hybrid. Primele mașini au fost adaptate pentru lansarea în regiune pornind de la modele concepute inițial pentru alte piețe.

Dennis Weinel, directorul pentru definirea produselor în cadrul Geely, a explicat pentru Autocar că o parte dintre modelele existente au fost selectate pentru debutul european și apoi ajustate pentru a răspunde cerințelor locale. Compania pregătește acum modificări mai ample pentru mașinile din această primă generație.

În schimb, noul model dezvoltat în Italia va fi conceput special pentru Europa, urmând să fie comercializat ulterior și pe alte piețe. Detaliile despre design, motorizare, preț și numele comercial nu au fost anunțate.

Strategia seamănă cu cea adoptată de alți producători chinezi care au intrat în Europa cu modele deja existente pe piața internă, înainte să dezvolte mașini adaptate mai bine preferințelor locale.

Project KO11, SUV-ul de teren care va concura cu Defender

Un alt model important pentru extinderea Geely în Europa este Project KO11, descris drept o versiune adaptată pentru piața locală a SUV-ului Galaxy Cruiser. Acesta a fost lansat recent în China și este conceput pentru utilizare în teren dificil, nu doar pentru deplasări urbane.

Modelul are o gardă și o construcție orientate spre off-road, iar producătorul anunță o capacitate de traversare a apei de până la 800 de milimetri. SUV-ul folosește aceeași platformă tehnică de bază ca viitorul Lotus Eletre plug-in hybrid, însă cele două modele sunt concepute pentru utilizări diferite.

Geely nu a comunicat încă toate specificațiile versiunii europene și nici prețul acesteia. Project KO11 va avea rolul de model de imagine pentru marcă, în timp ce gama se va extinde cu automobile destinate unor segmente mai largi de cumpărători.