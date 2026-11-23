Ce poate face suspensia pe care o arată BYD

Sistemul folosește amortizoare magnetoreologice, în care un câmp magnetic schimbă comportamentul fluidului și permite reglarea rapidă a amortizării. În practică, mașina poate modifica felul în care suspensia răspunde la mișcarea roții și a caroseriei. BYD combină această funcție cu senzori, inclusiv LiDAR pentru suprafața drumului, și cu un sistem care adaptează cuplul. Nu toate componentele au aceeași sarcină: una descrie ce urmează în fața mașinii, alta lucrează asupra răspunsului efectiv.

Așteptarea rezonabilă este o trecere mai controlată peste denivelări și o caroserie care își revine mai repede după ele. Contează însă viteza, anvelopa, forma obstacolului și ce pot distinge senzorii în condițiile de moment. Un clip realizat de producător arată ce vrea BYD să demonstreze; diferența față de o suspensie convențională trebuie măsurată separat, pe același drum, cu anvelope și viteze comparabile.

Datele despre suspensie și cele despre autonomie trebuie și ele citite separat. O versiune cu roți mai mari sau cu echipare diferită poate avea alt profil decât mașina folosită pentru cea mai bună cifră din gamă.

De ce trebuie să citești atent lista de echipări

DiSus-M este anunțat pentru versiunea electrică Flagship, în timp ce alte echipări folosesc DiSus-C. La lansarea chineză, Seal 07 a pornit de la echivalentul a circa 19.000 de euro pentru hibrid și 20.300 de euro pentru electrică, sume care descriu punctul de intrare al fiecărei motorizări, nu costul obligatoriu al echipării din demonstrație. Pentru electrică, BYD anunță și până la 775 de kilometri după standardul chinezesc CLTC.

Sedanul acesta nu trebuie confundat cu orice BYD Seal pe care îl poți vedea într-un showroom din România. Numărul din denumire, piața și fișa versiunii fac diferența. Dacă tehnologia ajunge pe un model european, o comparație bună ar include și folosirea pe un drum cu îmbinări scurte, asfalt ondulat și mai multe denivelări succesive. Pentru o familie, cât de mult se mișcă spatele mașinii după a doua sau a treia denivelare poate conta mai mult decât imaginea spectaculoasă a unei singure treceri. Acesta este testul prin care o suspensie avansată arată dacă oferă confort pe care îl poți simți în fiecare zi.