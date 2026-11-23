Unul dintre cele mai controversate SUV-uri chinezești nu va mai putea fi comercializat în Uniunea Europeană, cel puțin pentru moment. BYD, producătorul auto care și-a extins rapid prezența pe piața europeană, a pierdut o primă confruntare juridică importantă cu Jaguar Land Rover. Motivul este designul modelului Ti7, despre care compania britanică susține că reproduce prea fidel aspectul celebrului Defender. Instanța a considerat că asemănările sunt suficient de importante pentru a justifica o interdicție comercială.

Potrivit publicației britanice The Guardian, Tribunalul Districtual din Haga a decis, pe 20 noiembrie 2026, că BYD Ti7 încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale Jaguar Land Rover asupra designului Defender. Hotărârea interzice introducerea pe piața Uniunii Europene a SUV-ului chinezesc și afectează inclusiv posibilitatea producerii acestuia în fabrica BYD din Ungaria. Compania chineză respinge acuzațiile și a anunțat că va contesta decizia.

De ce a decis instanța să interzică SUV-ul BYD Ti7 în Europa

Conflictul dintre Jaguar Land Rover și BYD a început după ce producătorul chinez a anunțat intenția de a comercializa modelul Ti7 în Regatul Unit. SUV-ul plug-in hibrid, disponibil deja în China sub marca Fang Cheng Bao, a atras imediat comparații cu Land Rover Defender datorită caroseriei sale masive și formelor rectangulare.

În fața instanței, Jaguar Land Rover a susținut că Ti7 reproduce mai multe elemente distinctive ale Defender, inclusiv proporțiile caroseriei, forma umerilor laterali, linia geamurilor și silueta generală. Judecătorul a apreciat că aceste caracteristici creează o impresie vizuală prea apropiată de modelul britanic, chiar dacă există și diferențe între automobile.

Hotărârea nu reprezintă o interdicție generală împotriva BYD. Ea vizează modelul Ti7 și activitățile comerciale legate de acesta în Uniunea Europeană. BYD nu va putea introduce, produce, oferi spre vânzare sau comercializa automobilul pe teritoriul UE cât timp măsura este aplicabilă.

ECLI:NL:RBDHA:2026:34365

Decizia vine după o perioadă tensionată. Așa cum am relatat anterior pe Playtech, birourile BYD din Olanda au fost percheziționate în cadrul disputei cu Jaguar Land Rover, fiind vizate documente și date digitale care ar fi putut avea legătură cu dezvoltarea automobilului.

Instanța a reținut și că BYD nu avea, la momentul judecății, planuri concrete de lansare a modelului în UE. Totuși, promovarea SUV-ului pe canale europene și intențiile comerciale anunțate au fost considerate suficiente pentru a justifica o măsură preventivă.

SUV-ul chinezesc costă cu peste 20.000 de lire mai puțin decât Defender

BYD Ti7 este un SUV plug-in hibrid cu șapte locuri, comercializat în China din septembrie 2025. Automobilul a fost conceput pentru clienții care își doresc un vehicul spațios, cu aspect robust și dotări moderne, dar la un preț considerabil mai mic decât cel al modelelor premium occidentale.

În Regatul Unit, Ti7 a fost anunțat la un preț de pornire de 47.995 de lire sterline, cu livrări programate pentru ianuarie 2027. Prin comparație, un Land Rover Defender cu șapte locuri costă cu peste 20.000 de lire mai mult.

Această diferență de preț reprezintă unul dintre avantajele prin care BYD încearcă să câștige clienți pe piețele occidentale. Constructorul chinez și-a accelerat expansiunea internațională, iar exporturile BYD au crescut cu peste 100% în octombrie 2026.

Hotărârea din Olanda nu se aplică însă și în Regatul Unit. Judecătorul a stabilit că instanța nu are competența necesară pentru a decide asupra activităților companiei BYD UK. Prin urmare, lansarea britanică nu este blocată prin această decizie, deși alte proceduri judiciare ar putea influența situația ulterior.

Reuters

BYD contestă hotărârea. Fabrica din Ungaria este și ea vizată

BYD a reacționat rapid și a anunțat că nu este de acord cu hotărârea instanței. Compania susține că Ti7 este rezultatul propriului proces de proiectare și că nu încalcă drepturile Jaguar Land Rover. Constructorul chinez intenționează să conteste decizia folosind căile legale disponibile.

De cealaltă parte, Jaguar Land Rover a transmis că își protejează proprietatea intelectuală și că apelează la instanțe atunci când consideră necesar. Compania britanică, deținută de grupul indian Tata Motors, nu a oferit alte comentarii despre procedurile aflate în desfășurare.

Interdicția are implicații inclusiv pentru fabrica BYD din Szeged, Ungaria, unde producătorul chinez pregătește dezvoltarea capacităților de producție europene. Instanța a inclus și entitatea BYD din Ungaria printre companiile vizate de interdicție, astfel încât Ti7 să nu poată fi produs acolo pentru comercializare în UE cât timp măsura rămâne aplicabilă.

Cazul este important și pentru restul industriei auto. Producătorii chinezi au devenit concurenți tot mai puternici pentru mărcile europene, inclusiv prin modele electrice și hibride oferite la prețuri considerabil mai mici.

Nu este prima confruntare juridică de acest fel pentru Jaguar Land Rover. În 2019, constructorul britanic a câștigat în China un proces împotriva Jiangling Motors, după ce modelul Landwind X7 a fost considerat prea asemănător cu Range Rover Evoque.

Pentru moment, decizia din Haga reprezintă o victorie importantă pentru Jaguar Land Rover, dar conflictul nu s-a încheiat. BYD poate face apel, iar un alt litigiu privind drepturile de autor și presupusa imitare a Defender este în desfășurare în Olanda.