Scandal uriaș în industria auto: birourile BYD din Europa, percheziționate după ce Land Rover a acuzat compania chineză că a copiat Defender. Un proces ar putea bloca vânzările SUV-ului

Potrivit informațiilor publicate de The Guardian, acțiunea s-a desfășurat în august 2026, însă a devenit publică abia în noiembrie. Perchezițiile au fost efectuate de executori judecătorești în baza unei autorizări a instanței, la solicitarea Jaguar Land Rover, în cadrul unui litigiu civil. O audiere preliminară este programată pentru 11 noiembrie, la Haga, iar rezultatul ar putea influența viitorul comercial al modelului BYD Ti7 în Europa.

Land Rover acuză BYD că a copiat Defender, inclusiv soluțiile tehnice

În centrul disputei se află BYD Ti7, un SUV plug-in hibrid comercializat în China sub marca Fang Cheng Bao. Modelul are un design robust, cu forme rectangulare, o parte frontală verticală și o siluetă care amintește puternic de actualul Land Rover Defender.

Asemănările nu se limitează însă la aspectul general. Potrivit relatărilor din presa britanică, Jaguar Land Rover consideră că anumite elemente de design au fost reproduse prea fidel, inclusiv forma capotei, proporțiile caroseriei, poziționarea montanților și configurația părții din spate.

BYD Ti7 măsoară aproximativ 5,15 metri în lungime, fiind comparabil ca dimensiuni cu Defender 110. Modelul chinezesc dispune de un sistem de propulsie plug-in hibrid care poate dezvolta până la aproximativ 408 CP, în funcție de versiune.

Una dintre caracteristicile vizuale care atrag atenția este elementul montat pe hayon, asemănător cu roata de rezervă exterioară întâlnită pe Defender. În cazul BYD, acesta poate ascunde însă un compartiment de depozitare.

Mai important, acuzațiile JLR ar depăși presupusa copiere a designului exterior. Producătorul britanic suspectează că BYD ar fi analizat și reprodus anumite soluții tehnice utilizate în construcția caroseriei Defender.

Această practică, denumită inginerie inversă, presupune studierea unui produs existent pentru înțelegerea modului în care a fost proiectat și fabricat.

Ingineria inversă nu este automat ilegală, însă reproducerea unor tehnologii protejate prin brevete sau a altor elemente care beneficiază de protecție juridică poate constitui o încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală.

Deocamdată, acuzațiile formulate împotriva BYD nu au fost demonstrate printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

Două sedii BYD din Olanda au fost percheziționate. Compania chineză contestă acuzațiile

Perchezițiile au vizat două sedii BYD din Olanda, situate în Schiedam și Hoofddorp. Executorii judecătorești desemnați de instanță au colectat informații și documente digitale care ar putea avea legătură cu dezvoltarea modelului Ti7.

Potrivit publicației britanice The Times, acțiunea a fost autorizată în contextul suspiciunilor Jaguar Land Rover privind utilizarea unor tehnologii dezvoltate pentru Defender.

Reprezentanții BYD au contestat amploarea colectării documentelor, considerând că măsurile ar fi depășit limitele rezonabile ale acuzațiilor formulate.

Compania chineză respinge ideea că Ti7 ar utiliza aceeași construcție tehnică precum Defender și susține că modelul său este orientat mai degrabă către utilizarea cotidiană decât către performanțele extreme în off-road.

Diferențele dintre cele două automobile sunt importante și din punct de vedere comercial.

În Marea Britanie, BYD Ti7 este prezentat cu un preț de pornire de aproximativ 48.000 de lire sterline, în timp ce Land Rover Defender 110 costă de la aproximativ 68.500 de lire.

Diferența de peste 20.000 de lire ar putea transforma SUV-ul chinezesc într-o alternativă atractivă pentru cumpărătorii interesați de un automobil cu aspect robust, dar la un preț considerabil mai mic.

Conflictul apare într-o perioadă în care producătorii chinezi își extind rapid gama de SUV-uri inspirate de designul modelelor off-road consacrate.

De ce Land Rover se judecă cu BYD, dar colaborează cu producătorul Jaecoo

Situația devine și mai interesantă prin prisma relației Jaguar Land Rover cu producătorul chinez Chery, compania care deține marca Jaecoo.

SUV-ul Jaecoo 7 a devenit popular pe piața britanică, deși designul său a fost comparat frecvent cu cel al modelelor Range Rover.

Cu toate acestea, Jaguar Land Rover nu a inițiat un conflict similar împotriva Jaecoo.

Explicația ar putea avea legătură cu parteneriatul comercial dintre JLR și Chery. Cele două companii colaborează de mai mulți ani în China și au anunțat inclusiv relansarea mărcii Freelander, cu modele dezvoltate folosind tehnologii chinezești.

În cazul BYD, relația este diferită, cele două grupuri fiind concurenți direcți în segmentul SUV-urilor.

Disputa amintește de un precedent important din 2019, când Jaguar Land Rover a câștigat în China un proces împotriva producătorului Landwind, acuzat că a copiat designul modelului Range Rover Evoque.

Instanța chineză a decis atunci oprirea producției și comercializării modelului Landwind X7 și acordarea unor despăgubiri.

Nu este clar dacă Jaguar Land Rover va obține un rezultat asemănător împotriva BYD. O eventuală decizie favorabilă producătorului britanic ar putea deschide calea către restricții comerciale sau solicitări de despăgubiri, însă acestea nu sunt consecințe stabilite în prezent.

Pentru BYD, disputa apare într-un moment în care compania își extinde puternic prezența europeană, inclusiv în România, unde producătorul chinez și-a dezvoltat rețeaua de reprezentanțe și showroomuri.

Audierea de la Haga ar putea clarifica primele aspecte procedurale ale conflictului, însă stabilirea unei eventuale încălcări a drepturilor de proprietate intelectuală ar putea necesita un proces mult mai lung.