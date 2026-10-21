Ești în depășire și treci cu viteză prin dreptul radarului. Ce mașină apare în înregistrarea Poliției

Norma de metrologie legală NML 021-05, aplicabilă cinemometrelor, stabilește ce trebuie să conțină înregistrările. Acestea trebuie să includă cel puțin data și ora măsurării, valoarea vitezei măsurate și imaginea autovehiculului, din care să poată fi evidențiat numărul de înmatriculare.

Cu alte cuvinte, esențial este ca vehiculul căruia îi este atribuită viteza să poată fi identificat din înregistrare. Așadar, regula potrivit căreia „dacă sunt două mașini în poză, amenda se anulează” nu există în această formă.

Ce se întâmplă când ești chiar în depășire

Să luăm un exemplu simplu. Pe un drum unde limita este de 50 km/h, mașina din față circulă cu 45 km/h. Șoferul din spate începe depășirea și ajunge la 75 km/h. Exact atunci cele două autoturisme intră în zona în care radarul efectuează măsurarea.

Dacă aparatul atribuie viteza de 75 km/h autoturismului aflat în depășire, iar înregistrarea permite identificarea acestuia, abaterea poate fi constatată.

Faptul că șoferul accelera pentru a efectua depășirea nu îi permite să depășească viteza maximă legală.

Codul rutier în vigoare permite constatarea încălcărilor limitelor de viteză cu mijloace tehnice omologate și verificate metrologic. OUG 195/2002 definește mijlocul tehnic omologat și verificat metrologic destinat măsurării vitezei, iar constatarea contravențiilor poate fi făcută cu ajutorul acestor dispozitive.

Dar dacă nu este clar că viteza aparține mașinii tale?

Aici apare situația mai interesantă. Dacă un șofer contestă procesul-verbal, înregistrarea radar devine foarte importantă. Înalta Curte a arătat că, atunci când fapta este constatată cu un mijloc tehnic omologat și verificat metrologic, autoritatea trebuie să poată pune la dispoziția instanței înregistrările video sau planșele foto rezultate din acestea, cu elementele relevante pentru stabilirea vitezei.