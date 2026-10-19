Radarul e-SIGUR te fotografiază, dar nu te oprește nimeni. În cât timp poți afla că ai fost prins
Dacă ai fost înregistrat de un radar e-SIGUR, poți afla ulterior, printr-o solicitare de identificare a șoferului trimisă proprietarului mașinii. Nu există un termen unic de câteva zile în care trebuie să primești această înștiințare, iar cele două luni prevăzute pentru comunicarea procesului-verbal nu se calculează de la trecerea prin dreptul radarului.
De ce nu te oprește un echipaj după înregistrare
Sistemul e-SIGUR permite constatarea unor abateri fără oprirea imediată a conducătorului auto. Radarele TruCAM II, amplasate pe trepied în afara carosabilului, înregistrează traficul, iar imaginile sunt analizate ulterior de polițiști.
După verificarea înregistrării și identificarea persoanei care conducea, polițiștii pot aplica sancțiunea. Procesul-verbal este comunicat șoferului la domiciliu, fără să fie necesară interceptarea mașinii în ziua abaterii.
Prin urmare, faptul că ai trecut pe lângă radar și nimeni nu ți-a făcut semn să oprești nu exclude sancționarea. Înregistrarea și comunicarea documentelor sunt momente diferite ale procedurii.
Totuși, simpla prezență a mașinii într-o înregistrare nu echivalează cu primirea automată a unei amenzi. Polițiștii verifică abaterea și stabilesc identitatea conducătorului înainte de sancționare.
Prima scrisoare poate cere identificarea șoferului
Proprietarul mașinii poate primi mai întâi o solicitare prin care poliția îi cere să comunice cine conducea la data și ora indicate. Documentul trebuie deosebit de procesul-verbal prin care este aplicată amenda.
Obligația este prevăzută de articolul 39 din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Proprietarul sau deținătorul mandatat trebuie să transmită datele persoanei căreia i-a încredințat vehiculul, în termenul indicat în solicitare.
Dacă mașina era împrumutată, solicitarea ajunge inițial la proprietar, chiar dacă acesta nu se afla la volan. Amenda pentru viteză trebuie aplicată persoanei care a comis abaterea, după identificarea acesteia.
Verifică atent data, ora și numărul de înmatriculare menționate în document, apoi răspunde cu datele cerute. Necomunicarea identității șoferului în condițiile legii constituie o abatere distinctă de depășirea vitezei.
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Ce înseamnă termenele de șase luni și două luni
Regula generală din articolul 13 al OG nr. 2/2001 stabilește că aplicarea amenzii contravenționale se prescrie în șase luni de la săvârșirea faptei. Acesta este termenul pentru aplicarea sancțiunii, nu o perioadă în care poliția trebuie obligatoriu să aștepte.
Separat, articolul 14 din aceeași ordonanță prevede prescripția executării sancțiunii dacă procesul-verbal nu este comunicat în cel mult două luni de la aplicarea acesteia. Așadar, cele două luni nu încep să curgă automat în ziua înregistrării radar.
De exemplu, o abatere înregistrată într-o anumită lună poate fi sancționată ulterior, în interiorul termenului legal. Comunicarea procesului-verbal are propriul termen, raportat la aplicarea sancțiunii.
Lipsa unei scrisori în primele două luni după deplasare nu dovedește că ai scăpat de amendă. Nici solicitarea de identificare nu trebuie confundată cu documentul care stabilește sancțiunea.
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Ce verifici când primești documentele
Dacă primești o solicitare de identificare, urmărește termenul de răspuns înscris în aceasta. Dacă primești procesul-verbal, verifică separat data faptei, data aplicării sancțiunii și data comunicării.
În cazul amenzii, termenul general pentru plata a jumătate din minim este de 15 zile de la înmânarea sau comunicarea procesului-verbal. Tot de la înmânare ori comunicare curge, ca regulă, termenul de 15 zile pentru formularea plângerii contravenționale.
Datele comunicate despre șofer trebuie să fie reale. Într-un caz prezentat oficial, înregistrarea e-SIGUR arăta un bărbat la volan, deși proprietarul indicase o femeie, iar verificările au dus la deschiderea unui dosar pentru fals în declarații.
Pentru șofer, momentul în care află despre înregistrare depinde astfel de parcurgerea verificărilor și de comunicarea documentelor. Termenele legale trebuie citite în raport cu fiecare act primit, fără a presupune că toate curg de la fotografierea mașinii.