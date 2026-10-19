Radarul e-SIGUR te fotografiază, dar nu te oprește nimeni. În cât timp poți afla că ai fost prins

După verificarea înregistrării și identificarea persoanei care conducea, polițiștii pot aplica sancțiunea. Procesul-verbal este comunicat șoferului la domiciliu, fără să fie necesară interceptarea mașinii în ziua abaterii.

Prin urmare, faptul că ai trecut pe lângă radar și nimeni nu ți-a făcut semn să oprești nu exclude sancționarea. Înregistrarea și comunicarea documentelor sunt momente diferite ale procedurii.

Totuși, simpla prezență a mașinii într-o înregistrare nu echivalează cu primirea automată a unei amenzi. Polițiștii verifică abaterea și stabilesc identitatea conducătorului înainte de sancționare.

Prima scrisoare poate cere identificarea șoferului

Proprietarul mașinii poate primi mai întâi o solicitare prin care poliția îi cere să comunice cine conducea la data și ora indicate. Documentul trebuie deosebit de procesul-verbal prin care este aplicată amenda.

Obligația este prevăzută de articolul 39 din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Proprietarul sau deținătorul mandatat trebuie să transmită datele persoanei căreia i-a încredințat vehiculul, în termenul indicat în solicitare.

Dacă mașina era împrumutată, solicitarea ajunge inițial la proprietar, chiar dacă acesta nu se afla la volan. Amenda pentru viteză trebuie aplicată persoanei care a comis abaterea, după identificarea acesteia.

Verifică atent data, ora și numărul de înmatriculare menționate în document, apoi răspunde cu datele cerute. Necomunicarea identității șoferului în condițiile legii constituie o abatere distinctă de depășirea vitezei.