Două autoturisme ajung simultan într-o intersecție nedirijată, fără indicatoare sau semafoare. Ambele merg înainte. Care are prioritate?

Mașina roșie are prioritate, iar șoferul mașinii albastre trebuie să îi cedeze trecerea. Explicația este simplă: pentru conducătorul autoturismului albastru, mașina roșie vine din partea dreaptă. Prin urmare, aceasta trebuie lăsată să treacă prima.

În schimb, pentru șoferul mașinii roșii, autoturismul albastru se află în partea stângă.

Ce spune Codul rutier despre prioritatea de dreapta

Regula este prevăzută de articolul 57, alineatul (1), din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Potrivit legii, în intersecțiile cu circulație nedirijată, conducătorii auto sunt obligați să acorde prioritate vehiculelor care vin din partea dreaptă.

Această regulă se aplică atunci când intersecția nu este dirijată prin semafoare, indicatoare sau semnalele unui polițist rutier.

Cu alte cuvinte, faptul că un șofer circulă înainte, fără să vireze, nu îi oferă automat prioritate. Contează poziția celuilalt vehicul față de direcția sa de deplasare.

Cum trebuie să procedeze șoferii când ajung într-o astfel de intersecție

La apropierea de o intersecție nedirijată, conducătorii auto trebuie să reducă viteza și să observe dacă se apropie alte vehicule. Șoferul care are un autoturism în partea dreaptă trebuie să îi permită acestuia să treacă înainte de a-și continua deplasarea.

În exemplul prezentat, conducătorul mașinii albastre trebuie să încetinească și, dacă este necesar, să oprească pentru a acorda prioritate mașinii roșii.