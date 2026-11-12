Două autoturisme ajung simultan într-o intersecție nedirijată, fără indicatoare sau semafoare. Ambele merg înainte. Care are prioritate?
Două autoturisme ajung în același timp într-o intersecție în care nu există semafoare, indicatoare de prioritate sau un polițist care să dirijeze circulația. Ambele mașini intenționează să meargă înainte, însă traiectoriile lor se intersectează. Cine are dreptul să treacă primul? Codul rutier stabilește o regulă clară, pe care orice șofer trebuie să o cunoască pentru a evita accidentele și sancțiunile.
Cine are prioritate în intersecția din imagine
În situația ilustrată, autoturismul roșu se deplasează din partea stângă a imaginii spre dreapta, în timp ce autoturismul albastru vine de jos și intenționează să traverseze intersecția. Deși ambele vehicule ajung simultan și merg înainte, acestea nu au drepturi egale de trecere.
Mașina roșie are prioritate, iar șoferul mașinii albastre trebuie să îi cedeze trecerea. Explicația este simplă: pentru conducătorul autoturismului albastru, mașina roșie vine din partea dreaptă. Prin urmare, aceasta trebuie lăsată să treacă prima.
În schimb, pentru șoferul mașinii roșii, autoturismul albastru se află în partea stângă.
Ce spune Codul rutier despre prioritatea de dreapta
Regula este prevăzută de articolul 57, alineatul (1), din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Potrivit legii, în intersecțiile cu circulație nedirijată, conducătorii auto sunt obligați să acorde prioritate vehiculelor care vin din partea dreaptă.
Această regulă se aplică atunci când intersecția nu este dirijată prin semafoare, indicatoare sau semnalele unui polițist rutier.
Cu alte cuvinte, faptul că un șofer circulă înainte, fără să vireze, nu îi oferă automat prioritate. Contează poziția celuilalt vehicul față de direcția sa de deplasare.
Cum trebuie să procedeze șoferii când ajung într-o astfel de intersecție
La apropierea de o intersecție nedirijată, conducătorii auto trebuie să reducă viteza și să observe dacă se apropie alte vehicule. Șoferul care are un autoturism în partea dreaptă trebuie să îi permită acestuia să treacă înainte de a-și continua deplasarea.
În exemplul prezentat, conducătorul mașinii albastre trebuie să încetinească și, dacă este necesar, să oprească pentru a acorda prioritate mașinii roșii.
După ce autoturismul roșu a trecut și manevra poate fi efectuată în siguranță, mașina albastră își poate continua drumul. De asemenea, este important ca șoferii să nu presupună că au prioritate doar pentru că celălalt vehicul încetinește sau pare să le permită trecerea.
Ce se întâmplă dacă există indicatoare sau semafoare
Desigur, situația se schimbă dacă intersecția este dirijată. Atunci când există indicatoare STOP sau Cedează trecerea, conducătorii auto trebuie să respecte semnificația acestora. Aceeași obligație există în cazul semafoarelor și al semnalelor polițistului rutier.
De exemplu, un șofer care circulă pe drumul prioritar nu trebuie să cedeze automat trecerea unui vehicul venit din dreapta de pe un drum secundar.
Există și situații în care regula priorității de dreapta se aplică într-o intersecție dirijată, atunci când vehiculele întâlnesc indicatoare cu aceeași semnificație privind prioritatea.
Ce riști dacă nu acorzi prioritate
Nerespectarea regulilor de prioritate poate atrage amendă contravențională și suspendarea dreptului de a conduce, în condițiile prevăzute de Codul rutier. Dacă manevra provoacă un accident soldat cu pagube materiale, consecințele pot fi mai severe.
Pentru a evita astfel de situații, șoferii trebuie să rețină o regulă esențială: într-o intersecție nedirijată, dacă un vehicul vine din dreapta și traiectoriile se intersectează, trebuie să îi acorzi prioritate, cu respectarea celorlalte reguli speciale aplicabile.