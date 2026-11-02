Poți depăși o mașină care merge cu 30 km/h dacă ai linie continuă? Regula pe care mulți șoferi o interpretează greșit

Prin urmare, simplul fapt că un autoturism circulă cu 30 km/h într-o zonă unde sunt permiși 50 km/h nu îi oferă automat celui din spate dreptul de a-l depăși indiferent de marcaj.

Regulamentul de aplicare a Codului rutier prevede la art. 121 că șoferii trebuie să respecte viteza maximă admisă pe sectorul respectiv și eventualele limite impuse prin semnalizarea rutieră.

Poți trece peste linia continuă ca să îl depășești?

În situația descrisă, răspunsul este nu, dacă efectuarea depășirii presupune încălcarea liniei continue care separă sensurile și pătrunderea, chiar și parțială, pe sensul opus.

Regula apare explicit în art. 120 alin. (1) lit. i) din Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002. Este interzisă depășirea atunci când, pentru efectuarea manevrei, se încalcă marcajul continuu, simplu sau dublu, care separă sensurile, iar autovehiculul ajunge chiar și parțial pe sensul opus.

Nu contează că mașina din față circulă cu 30 km/h, 25 km/h sau cu o altă viteză sub limita maximă. Linia continuă nu devine „opțională” pentru că vehiculul din față se deplasează lent.

Dacă drumul este liber din sens opus?

Nici acest lucru nu schimbă regula. Să presupunem că ai vizibilitate foarte bună, nu vine nicio mașină din sens opus și consideri că poți termina manevra în deplină siguranță. Dacă pentru depășire trebuie să încalci marcajul continuu în condițiile interzise de lege, manevra rămâne interzisă.

Codul rutier definește depășirea drept manevra prin care un conducător devansează alt vehicul aflat în mers sau imobilizat, dacă prin aceasta se trece peste axul longitudinal al drumului sau peste marcajul care separă sensurile de circulație.