Poți depăși o mașină care merge cu 30 km/h dacă ai linie continuă? Regula pe care mulți șoferi o interpretează greșit
O situație care îi poate enerva pe șoferi apare atunci când mașina din față circulă mult sub limita maximă admisă. Dacă indicatorul permite 50 km/h, iar șoferul din față merge cu numai 30 km/h, tentația este să îl depășești. Însă faptul că acesta circulă încet nu îți dă dreptul să încalci marcajul continuu.
Limita de 50 km/h nu înseamnă că trebuie să mergi cu 50
Prima confuzie apare chiar în privința limitei de viteză. Dacă pe un sector de drum limita este de 50 km/h, aceasta reprezintă viteza maximă permisă, nu viteza cu care fiecare șofer este obligat să circule.
Prin urmare, simplul fapt că un autoturism circulă cu 30 km/h într-o zonă unde sunt permiși 50 km/h nu îi oferă automat celui din spate dreptul de a-l depăși indiferent de marcaj.
Regulamentul de aplicare a Codului rutier prevede la art. 121 că șoferii trebuie să respecte viteza maximă admisă pe sectorul respectiv și eventualele limite impuse prin semnalizarea rutieră.
Poți trece peste linia continuă ca să îl depășești?
În situația descrisă, răspunsul este nu, dacă efectuarea depășirii presupune încălcarea liniei continue care separă sensurile și pătrunderea, chiar și parțială, pe sensul opus.
Regula apare explicit în art. 120 alin. (1) lit. i) din Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002. Este interzisă depășirea atunci când, pentru efectuarea manevrei, se încalcă marcajul continuu, simplu sau dublu, care separă sensurile, iar autovehiculul ajunge chiar și parțial pe sensul opus.
Nu contează că mașina din față circulă cu 30 km/h, 25 km/h sau cu o altă viteză sub limita maximă. Linia continuă nu devine „opțională” pentru că vehiculul din față se deplasează lent.
Dacă drumul este liber din sens opus?
Nici acest lucru nu schimbă regula. Să presupunem că ai vizibilitate foarte bună, nu vine nicio mașină din sens opus și consideri că poți termina manevra în deplină siguranță. Dacă pentru depășire trebuie să încalci marcajul continuu în condițiile interzise de lege, manevra rămâne interzisă.
Codul rutier definește depășirea drept manevra prin care un conducător devansează alt vehicul aflat în mers sau imobilizat, dacă prin aceasta se trece peste axul longitudinal al drumului sau peste marcajul care separă sensurile de circulație.
Dar dacă apare linia discontinuă?
Situația se schimbă atunci când marcajul permite efectuarea manevrei. Șoferul poate depăși dacă nu există o altă interdicție și dacă manevra poate fi făcută în siguranță.
Cel care depășește trebuie să se asigure că nu pune în pericol și nu stânjenește traficul din sens opus, să semnalizeze, să păstreze o distanță laterală suficientă și să revină în siguranță pe banda inițială.
Există și alte locuri în care depășirea este interzisă chiar dacă șoferului i se pare că are suficient spațiu: de exemplu, pe trecerile pentru pietoni semnalizate, în zona indicatorului „Depășirea interzisă”, la trecerile la nivel cu calea ferată și în anumite curbe sau zone cu vizibilitate redusă.
Riști inclusiv suspendarea permisului
Nerespectarea regulilor privind depășirea nu este o abatere minoră. Codul rutier în vigoare prevede pentru asemenea fapte sancțiuni din clasa a III-a și suspendarea dreptului de a conduce pentru 60 de zile.
Așadar, într-o zonă de 50 km/h, dacă autoturismul din față merge cu 30 km/h și între sensuri există linie continuă, soluția legală este să reduci viteza și să rămâi în spatele lui până ajungi într-un loc în care depășirea este permisă. Faptul că celălalt șofer circulă mai încet decât ai dori nu anulează semnificația marcajului rutier.