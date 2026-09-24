Radarul te-a prins, dar Poliția nu te-a oprit. Poate veni amenda acasă? Ce spune legea în 2026

Mai mult, legea precizează expres că, în astfel de situații, procesul-verbal poate fi întocmit și în lipsa contravenientului, după stabilirea identității persoanei care conducea vehiculul.

Practic, faptul că echipajul nu a oprit mașina imediat după măsurarea vitezei nu anulează înregistrarea făcută de un mijloc tehnic utilizat în condițiile legii.

Cum află Poliția cine se afla la volan

Numărul de înmatriculare identifică vehiculul și proprietarul acestuia, dar proprietarul nu este obligatoriu și persoana care conducea în momentul respectiv.

Din acest motiv, articolul 39 din Codul rutier prevede că, la solicitarea Poliției Rutiere, proprietarul sau deținătorul mandatat trebuie să comunice, în termenul indicat în solicitare, datele persoanei căreia i-a încredințat vehiculul. Sunt cerute informații precum numele, prenumele, CNP-ul, domiciliul sau reședința și datele actului de identitate.

Să presupunem, de exemplu, că o mașină înregistrată de radar îi aparține lui Andrei, dar în ziua respectivă era condusă de soția sa. Poliția poate solicita proprietarului să indice cine conducea mașina, iar sancțiunea pentru viteză va fi aplicată conducătorului identificat, nu automat proprietarului doar pentru că mașina este pe numele său.

Amenda poate veni fără să fi discutat cu polițistul

După identificarea conducătorului auto, procesul-verbal poate fi întocmit în lipsa acestuia. Codul rutier permite inclusiv întocmirea procesului-verbal în format electronic și, dacă persoana a optat pentru această modalitate, comunicarea prin platformele informatice destinate serviciilor electronice. Prin urmare, scenariul „nu m-au oprit, deci nu m-a luat radarul” nu este o regulă pe care șoferii se pot baza.

Există însă o condiție esențială: trebuie să existe o constatare făcută în condițiile legii. Simplul fapt că un șofer a trecut repede pe lângă o mașină de Poliție nu înseamnă automat că va primi amendă. Viteza trebuie să fi fost constatată prin mijloacele tehnice prevăzute de legislație.