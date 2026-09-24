Radarul te-a prins, dar Poliția nu te-a oprit. Poate veni amenda acasă? Ce spune legea în 2026
Este o situație întâlnită de mulți șoferi: trec pe lângă o mașină de Poliție, observă radarul și își dau seama că aveau o viteză mai mare decât limita legală, dar nimeni nu pornește după ei și nu sunt opriți. Faptul că drumul continuă fără probleme nu înseamnă însă neapărat că șoferul a scăpat de amendă. Legislația rutieră permite constatarea unor contravenții cu ajutorul mijloacelor tehnice și sancționarea ulterioară a conducătorului auto.
Polițistul nu trebuie să te oprească obligatoriu pe loc
Regula importantă se găsește la articolul 109 din OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, în forma aplicabilă în 2026. Contravențiile pot fi constatate cu ajutorul mijloacelor tehnice certificate sau al celor omologate și verificate metrologic, iar această împrejurare trebuie consemnată în procesul-verbal.
Mai mult, legea precizează expres că, în astfel de situații, procesul-verbal poate fi întocmit și în lipsa contravenientului, după stabilirea identității persoanei care conducea vehiculul.
Practic, faptul că echipajul nu a oprit mașina imediat după măsurarea vitezei nu anulează înregistrarea făcută de un mijloc tehnic utilizat în condițiile legii.
Cum află Poliția cine se afla la volan
Numărul de înmatriculare identifică vehiculul și proprietarul acestuia, dar proprietarul nu este obligatoriu și persoana care conducea în momentul respectiv.
Din acest motiv, articolul 39 din Codul rutier prevede că, la solicitarea Poliției Rutiere, proprietarul sau deținătorul mandatat trebuie să comunice, în termenul indicat în solicitare, datele persoanei căreia i-a încredințat vehiculul. Sunt cerute informații precum numele, prenumele, CNP-ul, domiciliul sau reședința și datele actului de identitate.
Să presupunem, de exemplu, că o mașină înregistrată de radar îi aparține lui Andrei, dar în ziua respectivă era condusă de soția sa. Poliția poate solicita proprietarului să indice cine conducea mașina, iar sancțiunea pentru viteză va fi aplicată conducătorului identificat, nu automat proprietarului doar pentru că mașina este pe numele său.
Amenda poate veni fără să fi discutat cu polițistul
După identificarea conducătorului auto, procesul-verbal poate fi întocmit în lipsa acestuia. Codul rutier permite inclusiv întocmirea procesului-verbal în format electronic și, dacă persoana a optat pentru această modalitate, comunicarea prin platformele informatice destinate serviciilor electronice. Prin urmare, scenariul „nu m-au oprit, deci nu m-a luat radarul” nu este o regulă pe care șoferii se pot baza.
Există însă o condiție esențială: trebuie să existe o constatare făcută în condițiile legii. Simplul fapt că un șofer a trecut repede pe lângă o mașină de Poliție nu înseamnă automat că va primi amendă. Viteza trebuie să fi fost constatată prin mijloacele tehnice prevăzute de legislație.
Cu cât depășești viteza, cu atât sancțiunea crește
Codul rutier diferențiază sancțiunile în funcție de depășirea limitei. De exemplu, depășirea cu 10-20 km/h atrage, pe lângă amendă, două puncte de penalizare, iar pentru 21-30 km/h peste limită se aplică trei puncte de penalizare. Pentru 31-40 km/h peste limita admisă sunt prevăzute patru puncte de penalizare.
Situația devine mult mai serioasă la viteze foarte mari. Depășirea cu mai mult de 50 km/h a limitei legale, constatată cu mijloace tehnice omologate și verificate metrologic, atrage amendă și suspendarea dreptului de a conduce pentru 90 de zile. Dacă limita este depășită cu mai mult de 70 km/h, suspendarea este de 120 de zile.
În cât timp poate ajunge procesul-verbal
Nici sancțiunea nu poate rămâne la nesfârșit necomunicată. OG 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor stabilește că executarea sancțiunilor contravenționale se prescrie dacă procesul-verbal nu este comunicat contravenientului în cel mult două luni de la data aplicării sancțiunii.
Așadar, dacă ai trecut cu viteză pe lângă un radar și nu ai fost oprit, nu poți concluziona imediat că nu vei fi sancționat. În cazul în care abaterea a fost înregistrată legal, Poliția poate identifica ulterior persoana aflată la volan și poate întocmi procesul-verbal fără ca șoferul să fi fost tras pe dreapta în momentul constatării.