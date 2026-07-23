Elon Musk își face propria „Odisee”: când Homer nu este suficient de anti-woke, îl repară Grok
Elon Musk a decis că problema cinematografiei nu este lipsa filmelor bune, ci faptul că acestea nu respectă preferințele sale politice. Miliardarul susține că Grok Imagine va genera până la sfârșitul anului o versiune completă a „Odiseei”, „corectă istoric” și fidelă lui Homer. Promisiunea vine după atacurile repetate la adresa filmului regizat de Christopher Nolan, scrie publicația internațională Futurism.
Musk este deranjat de distribuția diversă a producției. Lupita Nyong’o și Elliot Page se află printre țintele criticilor sale. În opinia proprietarului X, Nolan ar fi „profanat” opera lui Homer pentru a respecta regulile „woke” de la Hollywood.
Este o poziție fascinantă. Mai ales când „acuratețea istorică” este cerută unei povești cu zei care coboară pe Pământ, vrăjitoare, monștri marini și un ciclop. Dar, aparent, culoarea pielii unui actor este obstacolul care distruge realismul.
Grok va salva literatura de oamenii care chiar fac filme
Musk a promis că Grok Imagine va realiza un lungmetraj până la sfârșitul lui 2026. Acesta ar trebui să fie „adevărat față de arta lui Homer”. Nu este clar cum va menține un generator AI coerența personajelor, imaginilor și poveștii timp de aproape trei ore.
Afirmația a venit după ce Musk a distribuit o scenă de aproximativ trei minute creată de un utilizator cu Grok. Personajele virtuale arătau mai degrabă nord-europene decât mediteraneene. Totuși, acest detaliu nu a declanșat o nouă lecție despre respectarea istoriei.
Musk a criticat anterior deciziile de casting și a susținut că Nolan și-a pierdut integritatea. Întregul conflict a început după distribuirea Lupitei Nyong’o. Mai multe detalii despre momentul în care Elon Musk a atacat filmul lui Christopher Nolan arată cum o alegere artistică a fost transformată rapid într-un nou episod al războiului cultural.
Ironia este greu de ratat. Musk vrea să apere arta lui Homer printr-un sistem care generează imagini pe baza materialelor produse de nenumărați artiști. Regizorii, scenariștii, actorii și echipele tehnice devin opționali. Important este ca algoritmul să confirme opiniile celui care îl controlează.
Before this year ends, Grok Imagine will make a full-length movie of The Odyssey that is historically accurate and true to the art of Homer https://t.co/bVHzUmY9WN
— Elon Musk (@elonmusk) July 22, 2026
AI-ul a ajuns deja în Ithaca înaintea lui Musk
Există deja o adaptare generată aproape integral cu inteligență artificială. „Odysseus: The Fall” a fost realizat cu un buget foarte mic și urmărește să profite de interesul creat de producția lui Nolan.
Primele imagini arată limitele actuale ale tehnologiei. Personajele au mișcări rigide. Expresiile sunt instabile. Cadrele sunt scurte. Continuitatea vizuală rămâne dificilă. Sunt probleme care pot fi mascate într-un clip de câteva secunde, dar devin evidente într-un lungmetraj.
Acest lucru nu înseamnă că instrumentele AI nu se vor îmbunătăți. Înseamnă doar că o promisiune publicată pe X nu este același lucru cu realizarea unui film. Producția „Odysseus: The Fall”, făcută cu AI, demonstrează cât de mare este încă distanța dintre o demonstrație tehnologică și cinematografie.
Musk ar putea finanța o echipă reală. Ar putea angaja un regizor, istorici, scenariști și actori. Un admirator i-a sugerat chiar să-i ofere lui Mel Gibson 100 de milioane de dolari pentru o adaptare. Musk a răspuns că este de acord. Deocamdată, însă, cel mai concret plan rămâne să aștepte ca Grok să apese butonul „generează film”.
Publicul a ales deja între Nolan și criza de nervi de pe X
Campania împotriva filmului nu pare să fi avut efectul dorit. „The Odyssey” a debutat cu 264,1 milioane de dolari la nivel global. Producția a primit cronici puternice și a atras publicul în cinematografe, inclusiv către proiecțiile IMAX de 70 mm.
Performanța este o lovitură directă pentru teoria potrivit căreia publicul ar respinge automat orice film etichetat drept „woke”. Oamenii au cumpărat bilete. Multe proiecții s-au epuizat. Revolta online a produs postări, nu scaune goale.
Succesul de la box office al filmului „The Odyssey” arată și diferența dintre cele două abordări. Nolan a construit corăbii. A filmat pe mare. A lucrat cu actori, cascadori și sute de profesioniști. Musk a publicat mesaje furioase pe propria platformă și a promis că un algoritm va rezolva totul până în decembrie.
Grok poate genera, probabil, mii de cadre cu bărbați foarte albi purtând sandale. Mai greu va fi să genereze motivul pentru care publicului ar trebui să-i pese de ele.