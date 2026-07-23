Elon Musk își face propria „Odisee”: când Homer nu este suficient de anti-woke, îl repară Grok

Este o poziție fascinantă. Mai ales când „acuratețea istorică” este cerută unei povești cu zei care coboară pe Pământ, vrăjitoare, monștri marini și un ciclop. Dar, aparent, culoarea pielii unui actor este obstacolul care distruge realismul.

Grok va salva literatura de oamenii care chiar fac filme

Musk a promis că Grok Imagine va realiza un lungmetraj până la sfârșitul lui 2026. Acesta ar trebui să fie „adevărat față de arta lui Homer”. Nu este clar cum va menține un generator AI coerența personajelor, imaginilor și poveștii timp de aproape trei ore.

Afirmația a venit după ce Musk a distribuit o scenă de aproximativ trei minute creată de un utilizator cu Grok. Personajele virtuale arătau mai degrabă nord-europene decât mediteraneene. Totuși, acest detaliu nu a declanșat o nouă lecție despre respectarea istoriei.

Musk a criticat anterior deciziile de casting și a susținut că Nolan și-a pierdut integritatea. Întregul conflict a început după distribuirea Lupitei Nyong’o. Mai multe detalii despre momentul în care Elon Musk a atacat filmul lui Christopher Nolan arată cum o alegere artistică a fost transformată rapid într-un nou episod al războiului cultural.

Ironia este greu de ratat. Musk vrea să apere arta lui Homer printr-un sistem care generează imagini pe baza materialelor produse de nenumărați artiști. Regizorii, scenariștii, actorii și echipele tehnice devin opționali. Important este ca algoritmul să confirme opiniile celui care îl controlează.

Before this year ends, Grok Imagine will make a full-length movie of The Odyssey that is historically accurate and true to the art of Homer https://t.co/bVHzUmY9WN — Elon Musk (@elonmusk) July 22, 2026

AI-ul a ajuns deja în Ithaca înaintea lui Musk

Există deja o adaptare generată aproape integral cu inteligență artificială. „Odysseus: The Fall” a fost realizat cu un buget foarte mic și urmărește să profite de interesul creat de producția lui Nolan.