Zeii au tăcut, internetul a văzut filmul în locul lor: după „Odiseea”, nimeni nu mai ajunge acasă la fel

Homer nu a cerut niciodată un xerox în IMAX

Filmul lui Nolan nu este perfect, dar este minunat. În aproape trei ore, regizorul transformă epopeea atribuită lui Homer într-un spectacol despre război, vinovăție, identitate și imposibilitatea de a te întoarce cu adevărat acasă după ce ai devenit alt om. „Odiseea” pare culminarea obsesiilor urmărite de Nolan în „Memento”, „Inception”, „Dunkirk”, „Interstellar” și „Oppenheimer”: timpul, memoria, sacrificiul, familia și prețul moral al unei idei considerate geniale.

Nolan nu respectă integral opera lui Homer și nici nu încearcă să ascundă asta. Odiseul său este mai vulnerabil, mai vinovat și mai recognoscibil uman decât eroul stoic, dârz, rezistent și aproape monumental prezentat în epopee. Dar aceasta se numește libertate regizorală, nu sacrilegiu cultural. Să copiezi la indigo o carte, o piesă de teatru sau orice altă operă nu înseamnă fidelitate artistică, ci absența aproape totală a unei viziuni proprii. Un regizor nu este un xerox cu director de imagine, iar cei care cer ca fiecare vers al lui Homer să fie mutat mecanic pe ecran par să confunde cinemaul cu o prezentare PowerPoint ilustrată. Eu apreciez tocmai amprenta lui Nolan: felul în care îl coboară pe Odiseu de pe soclul eroului mitologic și îl transformă într-un om care sângerează, minte, se teme, greșește și poartă cu el rușinea războiului. Este o reinterpretare asumată, cu un touch artistic evident, nu o ediție video a manualului de literatură pentru cei care au nevoie ca arta să le repete cuminte ceea ce știu deja.

Un film construit ca o expediție

Amploarea producției se simte în fiecare cadru. Nolan și directorul de imagine Hoyte van Hoytema au filmat în locații reale din Grecia, Italia, Maroc, Islanda și Scoția. Peisajele nu sunt simple fundaluri spectaculoase, ci devin personaje ale poveștii. Marea este ostilă, stâncile par locuite de zei furioși, iar întunericul peșterilor are o materialitate aproape sufocantă. Corabia lui Odiseu a fost construită pentru a naviga efectiv, iar actorii au fost trimiși pe mare, prin vânt, apă, nisip și frig, nu așezați confortabil într-un studio, în fața unui ecran verde.

Nici Polifem nu este o creatură realizată exclusiv pe calculator, cum menționam la început. Echipa a construit un mecanism fizic gigantic, animat practic și completat discret digital. Ciclopul are greutate, ocupă spațiu și pare că poate zdrobi cu adevărat oamenii din fața sa. Este diferența dintre a privi un model tridimensional și a simți că un monstru există în aceeași încăpere cu actorii. Într-o perioadă în care multe producții arată ca niște secvențe din jocuri video foarte scumpe, Nolan insistă ca decorurile, apa, corăbiile și creaturile să aibă o bază fizică.

Sunetul contribuie decisiv la această senzație. Muzica lui Ludwig Göransson evită adesea eroismul facil și construiește o atmosferă apăsătoare, dominată de percuție, bronz și vibrații joase. Nu doar auzi furtunile, ci le simți în stern. Nu doar vezi corabia lovită de valuri, ci ai impresia că lemnul se rupe lângă tine. Este o muncă enormă din toate punctele de vedere, iar faptul că Nolan încă poate convinge un studio să finanțeze asemenea producții este aproape la fel de spectaculos ca filmul în sine.

Actorii sunt foarte buni, cu o singură excepție

Matt Damon este un Odiseu excelent, inteligent, duplicitar și măcinat de ceea ce a făcut la Troia. Nu joacă un erou triumfător, ci un supraviețuitor care își poartă victoria ca pe o boală. Damon reușește să transmită permanent impresia că Odiseu calculează ceva, ascunde ceva sau încearcă să convingă pe cineva, inclusiv pe el însuși, că mai merită să ajungă acasă.

Cea mai puternică demonstrație a interpretării sale vine însă în scena cântecului sirenelor, unde Damon renunță aproape complet la controlul și viclenia care îl definesc pe Odiseu. Este un moment sfâșietor, în care pe chipul lui se amestecă dorul, groaza, vinovăția și tentația de a abandona totul, iar actorul face ca eroul să pară pentru prima dată cu adevărat neajutorat. Nu pot spune mai mult fără spoilere, dar felul în care vocea sirenelor se împletește cu reacția lui Odiseu transformă scena într-una dintre cele mai memorabile secvențe ale filmului. Iar cântecul acela a rămas cu mine atât de puternic, încât îl ascult pe repeat de când am plecat din cinema.