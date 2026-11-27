Noul model marchează revenirea Ford în categoria de top a Campionatului Mondial de Anduranță (WEC), începând din 2027. Miza este însă mult mai mare decât câștigarea unui trofeu: constructorul american încearcă să demonstreze că poate concura din nou cu cele mai prestigioase mărci din motorsportul internațional.

Potrivit publicației internaționale Ars Technica, Ford a dezvăluit noua mașină de curse pe 26 noiembrie 2026, în timpul meciului de fotbal american dintre Detroit Lions și Chicago Bears. Prezentarea a fost însoțită de un videoclip regizat de Zack Snyder, cu vocea actorului Matt Damon.

Ford GT41 continuă povestea uneia dintre cele mai mari rivalități din motorsport

Denumirea noului prototip reprezintă un omagiu adus celebrului Ford GT40, automobilul care a câștigat cursa de 24 de ore de la Le Mans patru ani consecutivi, între 1966 și 1969, punând capăt dominației Ferrari.

Povestea confruntării dintre cele două companii a devenit cunoscută inclusiv publicului mai puțin familiarizat cu motorsportul, datorită filmului Ford v Ferrari, cu Matt Damon și Christian Bale, lansat în 2019.

De-a lungul deceniilor, Ford a revenit de mai multe ori pe circuitul francez, reușind inclusiv să obțină victorii în categorii inferioare. Constructorul nu a mai reușit însă să repete performanța GT40 în clasamentul general al competiției.

Dan Sayers, coordonatorul programului Hypercar din cadrul Ford Racing, a subliniat că prezentarea GT41 reprezintă rezultatul unui efort considerabil din partea echipelor de inginerie, design și dezvoltare. Acesta a recunoscut totodată că nivelul competiției este extrem de ridicat și că succesul nu poate fi obținut fără o pregătire temeinică.

Motor V8 inspirat de Mustang și tehnologie hibridă pentru noul Ford GT41

Din punct de vedere tehnic, Ford a optat pentru arhitectura LMDh, utilizată deja de mai mulți constructori implicați în competițiile internaționale de anduranță. Aceasta permite producătorilor să utilizeze anumite componente standardizate, reducând complexitatea și costurile dezvoltării.

GT41 dispune de un șasiu din fibră de carbon dezvoltat în colaborare cu producătorul francez Oreca, care lucrează și cu alte mărci importante din motorsport, precum Genesis și Acura.

Elementul central al prototipului este însă motorul V8 de 5,4 litri, dezvoltat pornind de la celebrul motor Coyote disponibil pe Ford Mustang. O variantă fără sistem hibrid a acestei motorizări este utilizată deja pe Mustang GT3, model cu care constructorul american participă la competiții internaționale.

Sistemul hibrid și transmisia utilizează componente standardizate, în timp ce Ford dezvoltă propriul software pentru gestionarea ansamblului de propulsie. Puterea este transmisă către puntea spate.

Regulamentul categoriei Hypercar le oferă constructorilor și o anumită libertate în privința designului exterior. Astfel, GT41 poate integra elemente stilistice asociate automobilelor de serie Ford, păstrând în același timp caracteristicile aerodinamice necesare unei mașini de anduranță.

Când debutează Ford GT41 și cu cine se va confrunta pe circuit

Prima apariție oficială în competiție este programată pentru luna martie 2027, în Qatar, unde va avea loc etapa inaugurală a Campionatului Mondial de Anduranță. Calendarul sezonului include nouă curse.

Deocamdată, Ford nu intenționează să înscrie GT41 și în campionatul american IMSA WeatherTech SportsCar Championship, astfel că prototipul nu este așteptat la cursa de 24 de ore de la Daytona din ianuarie.

Constructorul american va avea adversari redutabili, printre care Ferrari, Toyota, BMW, Cadillac, Aston Martin și Genesis. McLaren se va alătura, de asemenea, competiției în 2027, în timp ce Peugeot și Alpine nu vor mai participa în sezonul următor.

Toyota a câștigat atât cursa de la Le Mans, cât și titlul mondial în 2026, întrerupând o perioadă de trei ani în care Ferrari a dominat celebra competiție franceză.

Interesul constructorilor pentru motorsport rămâne ridicat inclusiv în alte categorii, unde noi producători auto încearcă să intre în Formula 1, transformând circuitele în vitrine pentru propriile tehnologii.

Pentru Ford, revenirea la Le Mans are însă și o puternică încărcătură simbolică. Dacă GT40 a demonstrat în anii ’60 că americanii pot învinge elita automobilistică europeană, GT41 va trebui să dovedească același lucru într-o epocă dominată de sistemele hibride, software și ingineria aerodinamică avansată.