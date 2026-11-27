X introduce, după 20 de ani, controale parentale pentru adolescenți. Ce pot verifica părinții și ce rămâne privat
Rețeaua socială X, cunoscută anterior sub numele de Twitter, a introdus controale parentale pentru conturile adolescenților, la aproximativ 20 de ani de la apariția platformei. Noile instrumente le permit părinților și tutorilor să limiteze timpul petrecut de copii pe rețea, să controleze cine le poate trimite mesaje și să restricționeze conținutul afișat. Există însă și o serie de limite: adolescenții își păstrează accesul la propriile conturi, iar părinții nu pot citi conversațiile private sau consulta istoricul de căutare.
Măsura vine după mai multe controverse legate de siguranța minorilor pe platformă, inclusiv de folosirea chatbotului AI Grok pentru generarea unor imagini sexualizate cu femei și copii. Deși X nu a fost concepută în primul rând ca o rețea socială pentru adolescenți, un număr important de copii ajung să folosească serviciul, ceea ce a readus în discuție necesitatea unor instrumente de protecție, scrie TechCrunch.
X introduce controale parentale pentru conturile adolescenților
Potrivit anunțului publicat de echipa de siguranță a platformei, conturile persoanelor cu vârste între 13 și 17 ani vor trece automat în modul „protected mode”. Această setare limitează accesul la conținutul sensibil și împiedică afișarea reclamelor direcționate către adolescenți.
Sistemul le oferă părinților și tutorilor posibilitatea de a gestiona mai multe aspecte ale activității minorilor pe platformă. Printre acestea se numără timpul petrecut pe X, recomandările din feed, accesul la videoclipuri și interacțiunile cu alte conturi.
Spre deosebire de unele sisteme de control parental care oferă adulților acces extins la activitatea copiilor, X a ales o abordare în care adolescenții păstrează un anumit grad de autonomie. Aceștia pot vedea ce restricții au fost aplicate conturilor lor și ce modificări au făcut părinții sau tutorii.
Compania susține că această variantă încearcă să găsească un echilibru între protecția minorilor și dreptul acestora de a avea propriul spațiu online. Practic, părinții pot stabili limite și reguli, fără să preia controlul complet asupra contului adolescentului.
Ce pot controla părinții pe rețeaua socială
Noile instrumente includ mai multe opțiuni pentru gestionarea timpului petrecut pe platformă și a interacțiunilor online. Părinții pot verifica numărul de ore pe care adolescentul îl petrece pe X în fiecare săptămână și pot stabili limite zilnice de utilizare.
O altă funcție permite solicitarea aprobării părinților înainte ca un cont nou să poată deveni urmăritor al adolescentului. În acest fel, adulții pot avea un cuvânt de spus în privința persoanelor care ajung să urmărească activitatea minorului.
Controlul se extinde și asupra conținutului recomandat. Părinții pot limita recomandările din feed și videoclipurile la conturile pe care adolescentul le urmărește deja, reducând astfel expunerea la materiale provenite din surse necunoscute.
Există și posibilitatea filtrării anumitor cuvinte, dezactivării conținutului media sensibil și stabilirii persoanelor care pot trimite mesaje directe adolescentului. În plus, părinții pot vedea cu cine comunică acesta prin mesaje private, fără să aibă acces la conținutul conversațiilor.
Aceste opțiuni încearcă să ofere adulților o imagine mai clară asupra activității minorilor, fără să transforme contul într-un spațiu în care fiecare interacțiune este monitorizată integral.
Ce nu pot vedea părinții în conturile copiilor
X a stabilit și limite clare pentru accesul adulților. Părinții și tutorii nu pot citi mesajele private ale adolescenților, nu pot consulta istoricul căutărilor sau al materialelor vizualizate și nu pot publica în numele acestora.
Prin urmare, chiar dacă adulții pot vedea cu cine comunică minorii, conținutul discuțiilor rămâne privat. Adolescenții își păstrează astfel controlul asupra conversațiilor și asupra unei părți importante din activitatea personală de pe platformă.
Această alegere diferențiază sistemul X de o supraveghere parentală completă. Compania încearcă să ofere părinților instrumente pentru reducerea riscurilor, dar fără să le permită accesul la toate informațiile din conturile copiilor.
Michael O’Herlihy, responsabilul pentru siguranță al X, a explicat într-o postare pe blogul companiei că părinții au nevoie de instrumente practice, în timp ce adolescenții trebuie să aibă suficientă libertate pentru a deveni independenți. Acesta a susținut că familiile ar trebui să poată stabili reguli potrivite propriilor nevoi, iar adolescenții să știe ce modificări sunt aplicate conturilor lor.
Decizia vine după controversele legate de Grok și conținutul pentru adulți
Introducerea controalelor parentale are loc într-un moment în care X se confruntă de mai mult timp cu critici privind protecția minorilor. La începutul anului 2026, platforma a fost vizată de reacții negative după ce chatbotul AI Grok a fost folosit pentru generarea unor imagini sexualizate cu femei și copii.
Rețeaua socială a fost criticată și pentru problemele legate de distribuirea materialelor care prezintă abuzuri sexuale asupra copiilor, dezinformare și activitatea conturilor automate. În plus, regulile platformei permit publicarea conținutului pornografic, ceea ce ridică întrebări suplimentare despre expunerea adolescenților la materiale nepotrivite.
Deși X impune o vârstă minimă de 13 ani pentru crearea unui cont, această condiție nu elimină riscurile asociate conținutului disponibil pe rețea. Un studiu publicat în 2024 arăta că aproape o treime dintre copiii din Generația Alpha aveau un cont pe platformă, semn că serviciul este folosit și de persoane mult mai tinere decât publicul său tradițional.