X introduce controale parentale pentru conturile adolescenților

Potrivit anunțului publicat de echipa de siguranță a platformei, conturile persoanelor cu vârste între 13 și 17 ani vor trece automat în modul „protected mode”. Această setare limitează accesul la conținutul sensibil și împiedică afișarea reclamelor direcționate către adolescenți.

Sistemul le oferă părinților și tutorilor posibilitatea de a gestiona mai multe aspecte ale activității minorilor pe platformă. Printre acestea se numără timpul petrecut pe X, recomandările din feed, accesul la videoclipuri și interacțiunile cu alte conturi.

Spre deosebire de unele sisteme de control parental care oferă adulților acces extins la activitatea copiilor, X a ales o abordare în care adolescenții păstrează un anumit grad de autonomie. Aceștia pot vedea ce restricții au fost aplicate conturilor lor și ce modificări au făcut părinții sau tutorii.

Compania susține că această variantă încearcă să găsească un echilibru între protecția minorilor și dreptul acestora de a avea propriul spațiu online. Practic, părinții pot stabili limite și reguli, fără să preia controlul complet asupra contului adolescentului.

Ce pot controla părinții pe rețeaua socială

Noile instrumente includ mai multe opțiuni pentru gestionarea timpului petrecut pe platformă și a interacțiunilor online. Părinții pot verifica numărul de ore pe care adolescentul îl petrece pe X în fiecare săptămână și pot stabili limite zilnice de utilizare.

O altă funcție permite solicitarea aprobării părinților înainte ca un cont nou să poată deveni urmăritor al adolescentului. În acest fel, adulții pot avea un cuvânt de spus în privința persoanelor care ajung să urmărească activitatea minorului.

Controlul se extinde și asupra conținutului recomandat. Părinții pot limita recomandările din feed și videoclipurile la conturile pe care adolescentul le urmărește deja, reducând astfel expunerea la materiale provenite din surse necunoscute.