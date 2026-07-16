Filmele făcute cu AI au găsit o nouă scurtătură spre bani. „Odysseus: The Fall” încearcă să profite de succesul lui Nolan VIDEO

Un film AI realizat cu un buget foarte mic

„Odysseus: The Fall” este regizat de Ash Koosha. Acesta a scris scenariul și a montat filmul. A realizat mare parte din muncă împreună cu fratele său, Pooya. Bugetul s-a situat în zona zecilor de mii de dolari.

Pentru imagini au fost folosite generatorul video Kling și instrumentele Google Nano Banana. Personajul Ulise este inspirat de aspectul lui Koosha. Regizorul a înregistrat și vocile tuturor personajelor. Filmul ar urma să poată fi cumpărat sau închiriat în vara anului 2026.

Trailerul este format din cadre scurte. Imaginile au un aspect lucios. Mișcările personajelor sunt rigide. Vocile și expresiile nu par întotdeauna naturale. Sunt caracteristici întâlnite frecvent în clipurile generate cu AI.

Koosha a mai colaborat cu Fountain 0 pentru „Dreams of Violets”. Producția a costat aproximativ 2.000 de dolari. Era o docudramă despre protestele și violențele din Iran. Noul film are însă o miză comercială mai evidentă.

Proiectul încearcă să profite de filmul lui Christopher Nolan

„Odysseus: The Fall” apare în același moment cu una dintre cele mai mari producții ale anului. Filmul lui Christopher Nolan a costat aproximativ 250 de milioane de dolari. A fost realizat cu o distribuție uriașă și cu sute de profesioniști.

Interesul publicului este deja foarte mare. „The Odyssey” a avut premiera mondială la Londra, iar evenimentul i-a adus împreună pe Matt Damon, Tom Holland, Zendaya și Anne Hathaway. Filmul intră în cinematografe pe 17 iulie 2026.

Tom Rogers, președintele executiv al Fountain 0, recunoaște că proiectele vor fi comparate. El spune că filmul AI se adresează persoanelor interesate de tehnologie. Acestea nu ar fi neapărat atrase de experiența cinematografică tradițională.