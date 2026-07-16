Filmele făcute cu AI au găsit o nouă scurtătură spre bani. „Odysseus: The Fall” încearcă să profite de succesul lui Nolan VIDEO
Inteligența artificială încearcă să își facă loc în industria filmului. De această dată, miza este povestea lui Ulise. Studioul Fountain 0 pregătește „Odysseus: The Fall”, o producție realizată aproape integral cu instrumente AI, scrie The Verge. Filmul va fi lansat direct în format digital.
Proiectul apare exact în perioada lansării filmului „The Odyssey”, regizat de Christopher Nolan. Comparația nu este întâmplătoare. Fountain 0 vrea să profite de interesul uriaș pentru adaptarea poemului lui Homer. Diferențele dintre cele două producții sunt însă enorme.
Un film AI realizat cu un buget foarte mic
„Odysseus: The Fall” este regizat de Ash Koosha. Acesta a scris scenariul și a montat filmul. A realizat mare parte din muncă împreună cu fratele său, Pooya. Bugetul s-a situat în zona zecilor de mii de dolari.
Pentru imagini au fost folosite generatorul video Kling și instrumentele Google Nano Banana. Personajul Ulise este inspirat de aspectul lui Koosha. Regizorul a înregistrat și vocile tuturor personajelor. Filmul ar urma să poată fi cumpărat sau închiriat în vara anului 2026.
Trailerul este format din cadre scurte. Imaginile au un aspect lucios. Mișcările personajelor sunt rigide. Vocile și expresiile nu par întotdeauna naturale. Sunt caracteristici întâlnite frecvent în clipurile generate cu AI.
Koosha a mai colaborat cu Fountain 0 pentru „Dreams of Violets”. Producția a costat aproximativ 2.000 de dolari. Era o docudramă despre protestele și violențele din Iran. Noul film are însă o miză comercială mai evidentă.
Proiectul încearcă să profite de filmul lui Christopher Nolan
„Odysseus: The Fall” apare în același moment cu una dintre cele mai mari producții ale anului. Filmul lui Christopher Nolan a costat aproximativ 250 de milioane de dolari. A fost realizat cu o distribuție uriașă și cu sute de profesioniști.
Interesul publicului este deja foarte mare. „The Odyssey” a avut premiera mondială la Londra, iar evenimentul i-a adus împreună pe Matt Damon, Tom Holland, Zendaya și Anne Hathaway. Filmul intră în cinematografe pe 17 iulie 2026.
Tom Rogers, președintele executiv al Fountain 0, recunoaște că proiectele vor fi comparate. El spune că filmul AI se adresează persoanelor interesate de tehnologie. Acestea nu ar fi neapărat atrase de experiența cinematografică tradițională.
Strategia poate transforma producția într-o reclamă pentru Fountain 0. Filmul arată cât de repede și ieftin poate fi creat conținut video. Nu demonstrează însă că AI poate înlocui o echipă de filmare.
Producțiile AI devin noul echivalent al filmelor direct-to-video
Hollywood-ul a avut mereu producții care imitau rapid marile blockbustere. Acestea aveau titluri și povești asemănătoare. Ajungeau direct pe casete, DVD sau platforme digitale. Scopul era să profite de popularitatea unui film mai cunoscut.
Inteligența artificială reduce și mai mult costurile. Un creator poate genera decoruri, personaje și efecte fără o echipă mare. Poate termina un lungmetraj într-un timp foarte scurt. Rezultatul poate fi apoi vândut pe internet.
Fountain 0 nu este singura companie care testează această formulă. Industria a fost deja agitată de Tilly Norwood, prima actriță creată complet cu inteligență artificială. Personajul digital a atras interesul unor agenții de talente.
A fost anunțat și „The Sweet Idleness”, prezentat drept primul film regizat de o inteligență artificială. Astfel de proiecte încearcă să transforme curiozitatea publicului într-un model de afaceri.
Publicul încă vrea emoție și oameni reali
Filmele nu sunt doar colecții de imagini frumoase. Ele sunt rezultatul colaborării dintre actori, scenariști, regizori și tehnicieni. Fiecare decizie poate schimba tonul unei scene. Acest proces este dificil de reprodus prin comenzi introduse într-un generator.
AI poate crea imagini impresionante. Poate reduce costurile. Poate ajuta echipele cu efecte sau previzualizări. Nu a reușit însă să producă un lungmetraj care să genereze entuziasmul unui blockbuster realizat tradițional.
„Odysseus: The Fall” va fi un test interesant. Ar putea atrage publicul curios să vadă limitele tehnologiei. Ar putea deveni și un exemplu despre cât de repede poate fi imitat un eveniment cinematografic.
Succesul nu va depinde doar de costul mic. Publicul trebuie să simtă ceva. Fără personaje convingătoare și emoții reale, filmele AI riscă să rămână simple demonstrații tehnice. Pot fi ieftine și rapide. Asta nu înseamnă că sunt și cinema.