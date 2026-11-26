Neuralink primește aprobarea FDA pentru un nou studiu cu cipuri implantate în creier. Cine ar putea participa
Neuralink, compania fondată de Elon Musk, a primit aprobarea Administrației pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) pentru lansarea unui studiu clinic avansat al interfeței sale creier-calculator. Cercetarea, numită LINK, va evalua un implant care le permite persoanelor cu paralizie să controleze un computer și alte dispozitive digitale folosind semnale transmise de creier. Printre potențialii participanți se numără persoanele diagnosticate cu scleroză laterală amiotrofică (SLA), o boală neurologică progresivă care afectează treptat capacitatea de mișcare.
Anunțul a fost făcut miercuri de companie, printr-o postare pe platforma X. Neuralink a descris LINK drept primul său studiu clinic pivotal pentru o interfață creier-calculator implantabilă desfășurat în Statele Unite. Cercetarea continuă activitatea începută cu peste 30 de participanți implicați în testele anterioare, scrie Engadget.
Aprobarea FDA reprezintă o etapă importantă pentru compania lui Elon Musk, dar nu înseamnă că implantul poate fi comercializat deja pe scară largă. Sistemul se află încă în faza experimentală, iar studiul trebuie să ofere dovezi suplimentare privind siguranța și eficacitatea tehnologiei. Neuralink nu a precizat deocamdată câte persoane vor fi recrutate, cât va dura cercetarea sau când sunt așteptate rezultatele finale.
Cine ar putea primi implantul Neuralink în cadrul studiului LINK
Neuralink a menționat că persoanele care suferă de scleroză laterală amiotrofică ar putea fi eligibile pentru participarea la noul studiu. Compania nu a publicat însă criteriile complete de includere și excludere, astfel că nu se poate spune în acest moment ce condiții medicale sau funcționale trebuie să îndeplinească un candidat pentru a fi acceptat.
SLA este o afecțiune neurologică progresivă care distruge celulele nervoase responsabile de controlul mișcărilor voluntare. Pe măsură ce boala avansează, pacienții pot dezvolta slăbiciune musculară severă și paralizie, ajungând să aibă dificultăți majore în comunicare și în folosirea dispozitivelor obișnuite.
Pentru aceste persoane, o interfață creier-calculator ar putea oferi o modalitate alternativă de a interacționa cu tehnologia. În loc să folosească mâinile sau alte mișcări pentru a controla un computer, participantul ar putea transmite comenzi prin activitatea neuronală asociată intenției de mișcare.
Anunțul actual vine după ce Neuralink a prezentat în 2025 rezultatele obținute de Bradford Smith, primul participant cu SLA menționat de companie. Acesta a reușit să scrie și să comunice folosind exclusiv semnale cerebrale, fără să fie nevoie să controleze fizic un dispozitiv prin metode convenționale.
Exemplul arată una dintre direcțiile în care ar putea fi folosită tehnologia, însă nu înseamnă că implantul poate vindeca boala sau poate reda funcțiile pierdute. Sistemul nu restabilește capacitatea de a merge, de a efectua mișcări fizice sau de a vorbi în mod natural. Scopul său este să ofere un canal de comunicare între creier și dispozitivele digitale.
Cum funcționează cipul implantat în creier
Sistemul Neuralink folosește implantul N1, conectat la fire foarte subțiri și flexibile, prevăzute cu electrozi. Acestea sunt introduse în țesutul cerebral pentru a înregistra activitatea neuronală. Procedura este realizată cu ajutorul robotului chirurgical R1, dezvoltat de companie pentru a poziționa firele cu precizie.
După implantare, electrozii captează semnale generate de activitatea neuronilor. Aceste informații sunt transmise către sistemul software, care încearcă să identifice tiparele asociate mișcărilor pe care persoana intenționează să le facă. Comenzile rezultate pot fi folosite pentru controlarea unui cursor, pentru scriere sau pentru interacțiunea cu alte echipamente digitale compatibile.
Tehnologia este concepută în special pentru persoanele care nu mai pot folosi în mod obișnuit mâinile sau alte părți ale corpului pentru a controla un computer. În locul comenzilor transmise prin tastatură, mouse sau ecran tactil, sistemul interpretează activitatea cerebrală și o transformă în acțiuni digitale.
Robotul R1 are un rol important în procedură, deoarece firele cu electrozi trebuie introduse în anumite regiuni ale creierului fără a afecta vasele de sânge. Implantul N1 și componentele sale sunt proiectate să funcționeze împreună, astfel încât semnalele să poată fi înregistrate și transmise către software-ul care le interpretează.
Ce înseamnă aprobarea FDA și cât mai are Neuralink până la comercializare
Studiul LINK este o etapă avansată în procesul de evaluare clinică, dar aprobarea sa nu trebuie confundată cu autorizarea implantului pentru utilizare generală. FDA a permis desfășurarea cercetării, nu vânzarea dispozitivului către pacienți la scară largă.
În perioada următoare, Neuralink va trebui să recruteze participanții care îndeplinesc criteriile studiului și să evalueze funcționarea implantului în condițiile stabilite de protocolul clinic. Datele colectate vor fi importante pentru a determina dacă sistemul oferă beneficii concrete și dacă riscurile asociate procedurii și utilizării pe termen lung sunt acceptabile.
Dacă rezultatele vor susține siguranța și eficacitatea interfeței creier-calculator, compania le-ar putea folosi pentru o viitoare solicitare de autorizare comercială către FDA. Autoritatea americană va trebui să analizeze dovezile înainte de a permite utilizarea mai largă a dispozitivului.
Neuralink nu a oferit un calendar pentru finalizarea studiului și nici nu a anunțat numărul exact al participanților. Prin urmare, nu există încă o dată la care implantul ar putea deveni disponibil în afara cercetărilor clinice.