Aprobarea FDA reprezintă o etapă importantă pentru compania lui Elon Musk, dar nu înseamnă că implantul poate fi comercializat deja pe scară largă. Sistemul se află încă în faza experimentală, iar studiul trebuie să ofere dovezi suplimentare privind siguranța și eficacitatea tehnologiei. Neuralink nu a precizat deocamdată câte persoane vor fi recrutate, cât va dura cercetarea sau când sunt așteptate rezultatele finale.

Cine ar putea primi implantul Neuralink în cadrul studiului LINK

Neuralink a menționat că persoanele care suferă de scleroză laterală amiotrofică ar putea fi eligibile pentru participarea la noul studiu. Compania nu a publicat însă criteriile complete de includere și excludere, astfel că nu se poate spune în acest moment ce condiții medicale sau funcționale trebuie să îndeplinească un candidat pentru a fi acceptat.

SLA este o afecțiune neurologică progresivă care distruge celulele nervoase responsabile de controlul mișcărilor voluntare. Pe măsură ce boala avansează, pacienții pot dezvolta slăbiciune musculară severă și paralizie, ajungând să aibă dificultăți majore în comunicare și în folosirea dispozitivelor obișnuite.

Pentru aceste persoane, o interfață creier-calculator ar putea oferi o modalitate alternativă de a interacționa cu tehnologia. În loc să folosească mâinile sau alte mișcări pentru a controla un computer, participantul ar putea transmite comenzi prin activitatea neuronală asociată intenției de mișcare.

Anunțul actual vine după ce Neuralink a prezentat în 2025 rezultatele obținute de Bradford Smith, primul participant cu SLA menționat de companie. Acesta a reușit să scrie și să comunice folosind exclusiv semnale cerebrale, fără să fie nevoie să controleze fizic un dispozitiv prin metode convenționale.

Exemplul arată una dintre direcțiile în care ar putea fi folosită tehnologia, însă nu înseamnă că implantul poate vindeca boala sau poate reda funcțiile pierdute. Sistemul nu restabilește capacitatea de a merge, de a efectua mișcări fizice sau de a vorbi în mod natural. Scopul său este să ofere un canal de comunicare între creier și dispozitivele digitale.

Cum funcționează cipul implantat în creier

Sistemul Neuralink folosește implantul N1, conectat la fire foarte subțiri și flexibile, prevăzute cu electrozi. Acestea sunt introduse în țesutul cerebral pentru a înregistra activitatea neuronală. Procedura este realizată cu ajutorul robotului chirurgical R1, dezvoltat de companie pentru a poziționa firele cu precizie.