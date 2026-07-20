The Odyssey cucerește box office-ul cu 264 de milioane de dolari. Victoria lui Christopher Nolan trimite un mesaj clar Hollywoodului
Christopher Nolan a demonstrat din nou că numele unui regizor poate fi mai puternic decât o franciză. „The Odyssey” a debutat cu 124,5 milioane de dolari în Statele Unite și Canada. Încasările globale au ajuns la 264,1 milioane de dolari, potrivit datelor publicate de Deadline.
Rezultatul este cu atât mai important cu cât filmul nu face parte din Marvel, Star Wars sau alt univers cinematografic. Este o adaptare de mari dimensiuni a poemului lui Homer. Are un buget estimat la 250 de milioane de dolari. Se bazează pe viziunea unui singur cineast și pe dorința publicului de a vedea un spectacol construit pentru sala de cinema.
Christopher Nolan a devenit propria sa franciză
„The Odyssey” a obținut 139,6 milioane de dolari din piețele internaționale. Filmul a ajuns astfel la cel mai mare debut global din cariera lui Christopher Nolan. Performanța depășește lansarea neajustată la inflație a filmului „The Dark Knight Rises”.
Succesul nu este o surpriză completă. Unele bilete pentru proiecțiile IMAX de 70 mm au fost puse în vânzare cu un an înainte. Multe reprezentații s-au epuizat rapid. Publicul nu a cumpărat doar un bilet pentru povestea lui Odiseu. A cumpărat acces la un nou eveniment cinematografic semnat de Nolan.
Reacțiile inițiale la filmul lui Christopher Nolan au evidențiat amploarea imaginilor și interpretările actorilor. Matt Damon joacă rolul lui Odiseu. Anne Hathaway este Penelopa, iar Tom Holland îl interpretează pe Telemah.
Din distribuție mai fac parte Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o și Charlize Theron. Nolan a filmat în mai multe țări. A folosit corăbii, decoruri și efecte practice. Filmul a fost realizat integral cu camere IMAX, o premieră pentru un lungmetraj.
Publicul încă vrea filme construite de autori
Rezultatul arată că spectatorii nu au renunțat la producțiile scumpe. Ei par însă mai atenți la motivele pentru care merg la cinema. O siglă cunoscută sau un personaj popular nu mai garantează automat succesul. Mai multe continuări și filme de franciză au avut rezultate modeste în această vară.
„The Odyssey” oferă altceva. Filmul are o identitate clară. Se simte ca un proiect realizat de un regizor care a primit resursele necesare pentru a-și pune ideile în practică. Nu pare construit doar pentru a pregăti o continuare sau un nou serial.
Amploarea proiectului a fost evidentă și la premiera mondială de la Londra. Evenimentul i-a adunat pe Leicester Square pe aproape toți actorii principali. Matt Damon a descris filmările drept cea mai dificilă experiență fizică din cariera sa.
Succesul continuă direcția stabilită de „Oppenheimer”. Acel film a transformat o dramă biografică de trei ore într-un fenomen global. Nolan a demonstrat atunci că publicul poate veni în număr mare pentru o poveste dificilă. Acum face același lucru cu o epopee veche de aproape 3.000 de ani.
Hollywood primește o lecție despre creativitate și inteligență artificială
Încasările reprezintă și un argument împotriva ideii că industria trebuie să reducă permanent riscurile. Studiourile încearcă deseori să controleze fiecare etapă a producției. Personajele, scenariile și tonul filmelor sunt adaptate pentru a mulțumi cât mai multe categorii de public.
Rezultatul poate fi un produs corect, dar lipsit de personalitate. „The Odyssey” arată că riscul poate fi recompensat atunci când proiectul are un autor puternic. Publicul răspunde la pasiune, la măiestrie și la senzația că imaginile nu au fost generate după un șablon.
Momentul este relevant și pentru dezbaterea despre inteligența artificială. Chiar înaintea lansării, un proiect numit „Odysseus: The Fall” a încercat să profite de interesul pentru poveste. Producția a fost realizată aproape integral cu instrumente AI și cu un buget foarte mic.
Diferența dintre cele două filme subliniază limitele acestei abordări. Filmele realizate cu AI pot fi produse rapid. Ele nu pot reproduce ușor munca unei echipe uriașe, prezența actorilor și deciziile creative luate pe platou.
„The Odyssey” nu demonstrează că fiecare proiect de autor va avea succes. Arată însă că publicul poate transforma un regizor într-o atracție principală. Pentru Hollywood, mesajul este simplu. Cineastul poate fi mai valoros decât proprietatea intelectuală.