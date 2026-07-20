The Odyssey cucerește box office-ul cu 264 de milioane de dolari. Victoria lui Christopher Nolan trimite un mesaj clar Hollywoodului

Christopher Nolan a devenit propria sa franciză

„The Odyssey” a obținut 139,6 milioane de dolari din piețele internaționale. Filmul a ajuns astfel la cel mai mare debut global din cariera lui Christopher Nolan. Performanța depășește lansarea neajustată la inflație a filmului „The Dark Knight Rises”.

Succesul nu este o surpriză completă. Unele bilete pentru proiecțiile IMAX de 70 mm au fost puse în vânzare cu un an înainte. Multe reprezentații s-au epuizat rapid. Publicul nu a cumpărat doar un bilet pentru povestea lui Odiseu. A cumpărat acces la un nou eveniment cinematografic semnat de Nolan.

Reacțiile inițiale la filmul lui Christopher Nolan au evidențiat amploarea imaginilor și interpretările actorilor. Matt Damon joacă rolul lui Odiseu. Anne Hathaway este Penelopa, iar Tom Holland îl interpretează pe Telemah.

Din distribuție mai fac parte Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o și Charlize Theron. Nolan a filmat în mai multe țări. A folosit corăbii, decoruri și efecte practice. Filmul a fost realizat integral cu camere IMAX, o premieră pentru un lungmetraj.

Publicul încă vrea filme construite de autori

Rezultatul arată că spectatorii nu au renunțat la producțiile scumpe. Ei par însă mai atenți la motivele pentru care merg la cinema. O siglă cunoscută sau un personaj popular nu mai garantează automat succesul. Mai multe continuări și filme de franciză au avut rezultate modeste în această vară.

„The Odyssey” oferă altceva. Filmul are o identitate clară. Se simte ca un proiect realizat de un regizor care a primit resursele necesare pentru a-și pune ideile în practică. Nu pare construit doar pentru a pregăti o continuare sau un nou serial.

Amploarea proiectului a fost evidentă și la premiera mondială de la Londra. Evenimentul i-a adunat pe Leicester Square pe aproape toți actorii principali. Matt Damon a descris filmările drept cea mai dificilă experiență fizică din cariera sa.