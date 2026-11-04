Donald Trump, obligat să împartă puterea cu adversarii politici. Ce înseamnă victoria democraților pentru America

Deși Trump promisese reducerea prețurilor și evitarea implicării Statelor Unite în noi conflicte militare, o parte a alegătorilor consideră că aceste angajamente nu au fost respectate.

Potrivit sondajelor CNN realizate în rândul alegătorilor, peste șase din zece respondenți dezaprobă activitatea președintelui, iar aproximativ două treimi consideră că politicile sale au înrăutățit situația economică.

Nemulțumirile au fost vizibile inclusiv în state care, până recent, reprezentau bastioane electorale ale Partidului Republican.

Democrații au câștigat inclusiv în state considerate imposibil de pierdut de republicani

Una dintre cele mai mari surprize ale alegerilor a fost victoria democraților în Texas, unde James Talarico a câștigat un mandat de senator. Statul nu mai alesese un senator democrat din 1988 și reprezenta unul dintre cele mai importante centre de putere ale republicanilor.

În Carolina de Sud, Annie Andrews a obținut o victorie importantă, deși Donald Trump câștigase statul cu aproximativ 18 puncte procentuale în 2024.

O altă surpriză s-a produs în Kansas, unde Adam Hamilton a devenit primul democrat ales în Senatul american după 1932. Democrații au obținut rezultate importante și în Ohio, Iowa și Carolina de Nord.

Aceste victorii arată că nemulțumirea față de administrația Trump nu s-a limitat la alegătorii tradiționali ai opoziției.