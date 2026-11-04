Donald Trump, obligat să împartă puterea cu adversarii politici. Ce înseamnă victoria democraților pentru America
Donald Trump se confruntă cu una dintre cele mai importante înfrângeri politice ale celui de-al doilea mandat. Democrații au câștigat alegerile pentru Congresul Statelor Unite, desfășurate marți, 3 noiembrie 2026, obținând controlul asupra Senatului și Camerei Reprezentanților, potrivit proiecțiilor electorale. Rezultatul schimbă raportul de putere de la Washington și îi poate îngreuna considerabil președintelui punerea în aplicare a programului său politic.
De ce au pierdut republicanii alegerile din SUA
Victoria democraților este explicată, în mare măsură, prin nemulțumirea americanilor față de costul vieții și politicile administrației Trump. Inflația, prețurile ridicate la combustibili, taxele vamale impuse de președinte și războiul cu Iranul au devenit teme importante în campania electorală.
Deși Trump promisese reducerea prețurilor și evitarea implicării Statelor Unite în noi conflicte militare, o parte a alegătorilor consideră că aceste angajamente nu au fost respectate.
Potrivit sondajelor CNN realizate în rândul alegătorilor, peste șase din zece respondenți dezaprobă activitatea președintelui, iar aproximativ două treimi consideră că politicile sale au înrăutățit situația economică.
Nemulțumirile au fost vizibile inclusiv în state care, până recent, reprezentau bastioane electorale ale Partidului Republican.
Democrații au câștigat inclusiv în state considerate imposibil de pierdut de republicani
Una dintre cele mai mari surprize ale alegerilor a fost victoria democraților în Texas, unde James Talarico a câștigat un mandat de senator. Statul nu mai alesese un senator democrat din 1988 și reprezenta unul dintre cele mai importante centre de putere ale republicanilor.
În Carolina de Sud, Annie Andrews a obținut o victorie importantă, deși Donald Trump câștigase statul cu aproximativ 18 puncte procentuale în 2024.
O altă surpriză s-a produs în Kansas, unde Adam Hamilton a devenit primul democrat ales în Senatul american după 1932. Democrații au obținut rezultate importante și în Ohio, Iowa și Carolina de Nord.
Aceste victorii arată că nemulțumirea față de administrația Trump nu s-a limitat la alegătorii tradiționali ai opoziției.
Ce sunt alegerile de la jumătatea mandatului și de ce contează
Alegerile americane de la jumătatea mandatului prezidențial, cunoscute drept midterms, au loc la doi ani după alegerea președintelui. Practic, americanii votează pentru toate cele 435 de locuri din Camera Reprezentanților și pentru aproximativ o treime dintre cele 100 de mandate din Senat.
În 2026, au fost organizate alegeri pentru 35 de locuri în Senat, precum și pentru funcții de guvernator și alte poziții la nivelul statelor.
Importanța scrutinului este majoră, deoarece Congresul adoptă legile federale, aprobă cheltuielile bugetare și poate controla activitatea administrației prezidențiale. Până la aceste alegeri, republicanii controlau atât Casa Albă, cât și cele două camere ale Congresului.
Astfel, victoria democraților pune capăt acestei situații, iar din ianuarie 2027, când noul Congres își începe activitatea, Trump va trebui să guverneze alături de o majoritate parlamentară ostilă.
Ce putere mai are Donald Trump după înfrângere
Pierderea Congresului nu înseamnă că Donald Trump își pierde funcția sau atribuțiile constituționale. Președintele rămâne șeful executivului, comandantul suprem al forțelor armate și principalul responsabil pentru politica externă americană.
De asemenea, el poate continua să emită ordine executive în limitele legii și să conducă administrația federală. În schimb, adoptarea unor reforme legislative majore va deveni mult mai dificilă.
Democrații vor putea bloca proiectele susținute de republicani, vor controla comisiile parlamentare și vor putea iniția anchete privind activitatea administrației Trump.
Controlul Senatului le oferă și posibilitatea de a respinge numirile propuse de președinte pentru funcții importante, inclusiv eventuale posturi vacante la Curtea Supremă.
Totuși, democrații nu vor putea adopta automat toate legile dorite. În Senat, multe proiecte necesită 60 de voturi pentru depășirea obstrucției parlamentare, iar președintele poate utiliza dreptul de veto.
Donald Trump amenință că va deveni „domnul Veto”
Într-un interviu acordat Fox News, Donald Trump a recunoscut că războiul cu Iranul a contribuit la rezultatul nefavorabil republicanilor.
Președintele a avertizat că va respinge proiectele legislative ale democraților pe care le consideră inacceptabile, afirmând că ar putea deveni „domnul Veto”. În același timp, nu a exclus colaborarea cu opoziția în anumite domenii, inclusiv în privința imigrației.
Dreptul de veto îi permite președintelui să respingă o lege adoptată de Congres. Parlamentarii pot trece peste această decizie numai cu o majoritate de două treimi în fiecare cameră, un prag dificil de atins.
Prin urmare, Statele Unite riscă să intre într-o perioadă de blocaj politic, în care Casa Albă și Congresul nu reușesc să ajungă la acorduri privind bugetul, taxele sau alte reforme importante.
Cum ar putea fi afectate economia și piețele financiare
Rezultatul alegerilor a provocat reacții și pe piețele internaționale. Bursele asiatice au înregistrat scăderi, iar dolarul s-a depreciat, în timp ce investitorii evaluau consecințele schimbării majorității parlamentare.
Printre principalele îngrijorări se numără posibilitatea introducerii unor reglementări mai stricte pentru inteligența artificială și dificultățile adoptării unor măsuri economice.
„Controlul democrat asupra Congresului ar crește riscul unui blocaj legislativ, al unor confruntări bugetare duse până în ultimul moment, al disputelor privind plafonul datoriei și al unor anchete în Congres”, a explicat Chris Weston, analist la Pepperstone, citat de AFP.
Acesta a subliniat însă că președintele păstrează prerogative executive importante.
Pentru Donald Trump, rezultatul alegerilor reprezintă o lovitură politică serioasă, dar nu sfârșitul capacității sale de a conduce. Următorii doi ani vor depinde în mare măsură de posibilitatea găsirii unor compromisuri între Casa Albă și noua majoritate democrată.