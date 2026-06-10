Cât valorează averea lui Donald Trump în 2026. Cum și-a mărit averea cu 1,4 miliarde de dolari într-un singur an
Averea lui Donald Trump este estimată în prezent la aproximativ 6,5 miliarde de dolari, potrivit celei mai recente evaluări realizate de revista Forbes. Față de anul trecut, președintele Statelor Unite și-a majorat averea cu aproximativ 1,4 miliarde de dolari, pe fondul creșterii afacerilor sale și al succesului unor investiții din domeniul criptomonedelor.
O parte importantă din această creștere a venit după revenirea sa la Casa Albă. Potrivit Forbes, proiectele sale din zona activelor digitale au adăugat aproape 1,8 miliarde de dolari la averea totală, în timp ce alte sute de milioane de dolari au provenit din afaceri imobiliare, contracte de licențiere și victorii în instanță.
Criptomonedele au devenit cea mai valoroasă sursă de venit
Una dintre cele mai importante componente ale averii lui Donald Trump este reprezentată de investițiile și proiectele din domeniul criptomonedelor.
Forbes estimează că activele lichide și investițiile în criptomonede valorează împreună aproximativ 2,1 miliarde de dolari.
Familia Trump deține participații importante în proiectul World Liberty Financial, precum și în moneda digitală USD1, o criptomonedă stabilă legată de dolarul american. Aceste afaceri au cunoscut o creștere spectaculoasă după victoria lui Trump în alegerile prezidențiale.
În plus, fostul om de afaceri a lansat și propriul memecoin, care a atras atenția investitorilor, chiar dacă valoarea acestuia a fluctuat puternic în ultimele luni.
Truth Social rămâne o afacere controversată
Compania Trump Media & Technology Group, care deține rețeaua socială Truth Social, este evaluată la aproximativ 1,2 miliarde de dolari.
Cu toate acestea, rezultatele financiare ale companiei sunt departe de a impresiona. Potrivit Forbes, firma a înregistrat în 2025 venituri de doar 3,7 milioane de dolari și pierderi de peste 700 de milioane de dolari.
Valoarea participației lui Trump în companie a scăzut semnificativ în ultimul an, după ce acțiunile au pierdut peste 80% din valoarea înregistrată la momentul listării pe bursă.
Cluburile de golf și resorturile valorează peste 1,5 miliarde de dolari
O altă parte importantă a averii lui Donald Trump provine din cluburile de golf și proprietățile turistice.
Forbes estimează că aceste active valorează aproximativ 1,5 miliarde de dolari.
Printre cele mai importante se numără celebrul complex Mar-a-Lago din Palm Beach, evaluat la aproximativ 564 de milioane de dolari, și resortul Trump National Doral Miami, estimat la peste 250 de milioane de dolari.
Trump mai deține zece terenuri de golf în șase state americane, dar și mai multe proprietăți de profil în Scoția și Irlanda.
Imperiul imobiliar continuă să aducă sute de milioane de dolari
Portofoliul imobiliar al președintelui american este evaluat la aproximativ 1,2 miliarde de dolari.
Printre cele mai valoroase proprietăți se numără participațiile deținute în clădiri de birouri din New York și San Francisco, precum și celebrul Trump Tower din Manhattan.
Forbes estimează că numai participația sa în complexul 1290 Avenue of the Americas din New York valorează peste 140 de milioane de dolari, în timp ce participația din clădirea 555 California Street din San Francisco este evaluată la aproximativ 141 de milioane de dolari.
Afacerile care îi poartă numele au revenit în forță
Unul dintre cele mai surprinzătoare capitole din averea lui Donald Trump este reprezentat de afacerile de licențiere a brandului său.
Forbes estimează această divizie la peste 530 de milioane de dolari.
După revenirea sa în funcția de președinte, numele Trump a fost folosit în noi proiecte imobiliare și turistice din mai multe țări, inclusiv în Europa și Asia. Potrivit publicației americane, valoarea acestor contracte a crescut semnificativ în ultimii doi ani.
Probleme juridice, dar și victorii importante în instanță
Nu toate veștile au fost însă pozitive pentru Donald Trump.
Forbes estimează că obligațiile sale juridice se ridică la aproximativ 97 de milioane de dolari. Totuși, averea sa a fost ajutată de anularea în instanță a unei sancțiuni civile de aproximativ 500 de milioane de dolari într-un dosar de fraudă din New York.
În prezent, Trump continuă să conteste în instanță alte decizii judiciare care îl obligă la plata unor despăgubiri.
Chiar și așa, cu o avere estimată la 6,5 miliarde de dolari, Donald Trump se află în continuare printre cei mai bogați oameni care au ocupat vreodată funcția de președinte al Statelor Unite.