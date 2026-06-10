Cât valorează averea lui Donald Trump în 2026. Cum și-a mărit averea cu 1,4 miliarde de dolari într-un singur an

Criptomonedele au devenit cea mai valoroasă sursă de venit

Una dintre cele mai importante componente ale averii lui Donald Trump este reprezentată de investițiile și proiectele din domeniul criptomonedelor.

Forbes estimează că activele lichide și investițiile în criptomonede valorează împreună aproximativ 2,1 miliarde de dolari.

Familia Trump deține participații importante în proiectul World Liberty Financial, precum și în moneda digitală USD1, o criptomonedă stabilă legată de dolarul american. Aceste afaceri au cunoscut o creștere spectaculoasă după victoria lui Trump în alegerile prezidențiale.

În plus, fostul om de afaceri a lansat și propriul memecoin, care a atras atenția investitorilor, chiar dacă valoarea acestuia a fluctuat puternic în ultimele luni.

Truth Social rămâne o afacere controversată

Compania Trump Media & Technology Group, care deține rețeaua socială Truth Social, este evaluată la aproximativ 1,2 miliarde de dolari.

Cu toate acestea, rezultatele financiare ale companiei sunt departe de a impresiona. Potrivit Forbes, firma a înregistrat în 2025 venituri de doar 3,7 milioane de dolari și pierderi de peste 700 de milioane de dolari.

Valoarea participației lui Trump în companie a scăzut semnificativ în ultimul an, după ce acțiunile au pierdut peste 80% din valoarea înregistrată la momentul listării pe bursă.