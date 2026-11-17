Potrivit BBC și Reuters, consiliul de administrație al producătorului de cipuri nu ia însă în considerare, pentru moment, reinstalarea lui Huang. Miliardarul a demisionat săptămâna trecută, după dezvăluirile privind două relații extraconjugale, dintre care una cu o femeie suspectată de legături cu serviciile de informații chineze.

Donald Trump și Elon Musk îl vor pe Jensen Huang înapoi la Nvidia

Peste 180.000 de persoane au semnat o petiție prin care solicită revenirea lui Jensen Huang la conducerea companiei, în paralel cu desfășurarea unei investigații independente.

Inițiativa, promovată sub sloganul „Bring Jensen Back”, beneficiază de sprijinul unor actuali și foști angajați Nvidia, parteneri de afaceri și acționari. Aceștia consideră că plecarea miliardarului s-a produs fără o evaluare suficientă a tuturor circumstanțelor.

Donald Trump a declarat luni, 16 noiembrie 2026, că nu s-ar opune revenirii lui Huang în funcția de director general. Președintele american a precizat, de asemenea, că nu consideră că fostul șef al Nvidia a pus în pericol securitatea națională.

La rândul său, Elon Musk a avertizat că producătorul de semiconductori riscă să piardă contracte esențiale în urma plecării cofondatorului său. Potrivit miliardarului, numeroase înțelegeri comerciale importante se bazau pe relațiile personale și pe reputația lui Huang.

Sam Altman, directorul general al OpenAI, a evitat să se pronunțe asupra unei eventuale reveniri a acestuia, însă l-a descris pe Huang drept unul dintre eroii săi.

Scandalul amoros care a devenit o problemă de securitate națională

Jensen Huang a părăsit conducerea Nvidia după 33 de ani, în urma dezvăluirilor privind relația sa extraconjugală cu Alice Huang, fost director al companiei Megaspeed, specializată în operarea centrelor de date.

Femeia este suspectată de legături cu serviciile de informații chineze, acuzații pe care autoritățile de la Beijing le-au respins. Situația a atras atenția oficialilor americani și asupra unor tranzacții comerciale care ar fi permis transferul de procesoare avansate către China, în pofida restricțiilor impuse de Washington.

Așa cum Playtech a relatat anterior, scandalul de spionaj în care este implicat Jensen Huang ridică întrebări privind protejarea informațiilor confidențiale ale uneia dintre cele mai valoroase companii din lume.

Fostul director general a acceptat să depună mărturie în fața Congresului american. Potrivit lui Donald Trump, FBI investighează, de asemenea, circumstanțele relației dintre cei doi.

Până în prezent, nu au fost prezentate public dovezi concludente că Jensen Huang ar fi compromis securitatea națională a Statelor Unite.

Statele Unite impun noi restricții asupra exporturilor de cipuri pentru inteligența artificială

Pe fondul scandalului, administrația Trump a anunțat noi măsuri pentru limitarea accesului Chinei la semiconductori americani de ultimă generație.

Companiile din Singapore, Thailanda, Malaezia, Indonezia și Brazilia vor trebui să obțină licențe de export pentru anumite categorii de cipuri avansate. Măsura urmărește să împiedice eludarea restricțiilor americane prin intermediul centrelor de date amplasate în țări terțe.

Jensen Huang a militat în repetate rânduri pentru relaxarea restricțiilor privind exporturile de cipuri Nvidia către China, argumentând că accesul la piețele internaționale este esențial pentru menținerea competitivității companiilor americane.

Între timp, demisia lui Jensen Huang continuă să genereze incertitudine în rândul investitorilor. Sute de miliarde de dolari au fost șterse din capitalizarea bursieră a Nvidia în ultimele zile, valoarea companiei situându-se în jurul a 3,87 trilioane de dolari, potrivit BBC.

Conducerea interimară a gigantului tehnologic a fost preluată de directorul financiar Colette Kress, care urmează să prezinte rezultatele financiare trimestriale marți, 17 noiembrie. Acestea ar putea oferi primele indicii importante despre perspectivele companiei după plecarea fondatorului.