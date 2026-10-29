Gafa Google AI Mode: nu a știut să zică cine a câștigat alegerile din SUA din 2020. Ce s-a întâmplat între timp

Google AI Mode evita să spună cine a câștigat alegerile din 2020

În loc să ofere un răspuns direct, Google AI Mode recomanda consultarea resurselor oficiale pentru verificarea rezultatelor certificate, a voturilor din Colegiul Electoral și a numărului total de voturi populare. Printre sursele indicate se afla și Comisia Electorală Federală a Statelor Unite (FEC).

Potrivit informațiilor, nici întrebările suplimentare nu rezolvau situația. Funcția continua să trimită persoanele interesate către arhive guvernamentale și documente oficiale privind certificarea rezultatelor.

Joe Biden a câștigat alegerile prezidențiale din 2020 în fața lui Donald Trump. Rezultatul a fost confirmat prin procedurile electorale americane, astfel că întrebarea avea un răspuns documentat oficial.

Gemini răspundea corect, în timp ce Google Search avea probleme

Diferența dintre cele două servicii Google a atras atenția asupra modului în care funcționa AI Mode. Dacă aceeași întrebare era adresată asistentului Gemini, acesta îl identifica pe Joe Biden drept câștigător și oferea informații suplimentare despre voturile din Colegiul Electoral și rezultatul votului popular.

Publicația Fast Company a relatat, la rândul său, că răspunsurile Google AI Mode diferiseră în funcție de întrebare și de regiunea din care era accesat serviciul. Funcția putea preciza cine câștigase alegerile din 2024, câștigate de Donald Trump, dar evita să răspundă la fel de direct în cazul scrutinului din 2020.

Google a recunoscut problema, iar răspunsul a fost corectat

După ce utilizatorii au semnalat comportamentul neobișnuit, contul oficial Google dedicat actualizărilor despre produse și știri a răspuns unei postări pe Bluesky. Compania a precizat că aplicația Gemini oferea un răspuns mai complet, în timp ce reacția din Google Search nu era suficient de utilă. Reprezentanții Google au transmis că investigau situația și încercau să o remedieze.

La momentul publicării articolului inițial, problema încă persista. Între timp, verificarea realizată de Playtech a arătat că Google AI Mode răspunde corect la întrebare și îl identifică pe Joe Biden drept câștigător al alegerilor prezidențiale americane din 2020.