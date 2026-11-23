Decizia a fost anunțată luni, 23 noiembrie 2026, și intră în vigoare imediat, potrivit Reuters. Revenirea lui Huang reprezintă o schimbare radicală de poziție pentru consiliul de administrație Nvidia, care anunțase anterior că nu intenționează să îl reprimească. Presiunile venite din partea angajaților, investitorilor și unor personalități influente, inclusiv președintele american Donald Trump, au contribuit la această răsturnare de situație.

Jensen Huang revine la Nvidia după numai 11 zile de la demisie

Jensen Huang a demisionat pe 12 noiembrie 2026, după apariția unor informații despre relații extraconjugale, inclusiv una cu o femeie de afaceri suspectată de autoritățile americane că ar avea legături cu serviciile de informații chineze. Acuzațiile de spionaj nu au fost demonstrate public, iar Beijingul le-a respins. Scandalul a provocat îngrijorări privind securitatea informațiilor sensibile și relațiile dintre Nvidia, autoritățile americane și partenerii săi internaționali.

La momentul respectiv, plecarea lui Jensen Huang de la Nvidia părea definitivă. Colette Kress, directorul financiar al companiei, preluase temporar conducerea, iar consiliul de administrație începuse pregătirile pentru identificarea unui nou CEO. Harvey Jones, președintele consiliului, declarase săptămâna trecută că Nvidia nu intenționează să îl reinstaleze pe Huang, indiferent de campania de susținere organizată în favoarea acestuia.

Situația s-a schimbat însă într-un interval extrem de scurt. O petiție prin care era cerută revenirea cofondatorului Nvidia a strâns peste 180.000 de semnături, printre susținători numărându-se și Elon Musk. În același timp, Donald Trump a declarat public că ar dori să îl vadă din nou pe Huang la conducerea companiei, intervenție neobișnuită din partea unui președinte american într-o dispută internă de management.

Luni, consiliul de administrație Nvidia și-a reconsiderat poziția. Potrivit Reuters, membrii acestuia s-au declarat mulțumiți de sinceritatea și capacitatea de conducere a lui Huang și au apreciat, după consultări cu oficiali americani de rang înalt, că revenirea sa nu prezintă un risc pentru securitatea națională. Această evaluare nu echivalează însă cu o infirmare definitivă a tuturor suspiciunilor care au declanșat scandalul.

Acțiunile Nvidia au explodat după anunț. Investitorii pariază din nou pe fondatorul companiei

Reacția piețelor financiare a fost imediată. Acțiunile Nvidia au crescut cu peste 31% în tranzacțiile de dinaintea deschiderii bursei americane, potrivit datelor Reuters de luni. Evoluția reflectă entuziasmul investitorilor față de revenirea celui care a condus compania timp de peste trei decenii, deși creșterea din premarket nu garantează o evoluție similară pe parcursul ședinței bursiere.

Pentru Nvidia, revenirea lui Jensen Huang este importantă dincolo de imaginea publică a companiei. Fondatorul a avut un rol central în dezvoltarea procesoarelor destinate inteligenței artificiale, în stabilirea relațiilor cu marii clienți și în conturarea strategiei tehnologice. Sub conducerea sa, Nvidia a evoluat de la un producător cunoscut în special pentru plăcile video dedicate jocurilor la unul dintre cei mai importanți furnizori de infrastructură AI din lume.

În perioada absenței sale, concurenții au încercat să profite de incertitudinile generate de schimbarea conducerii. Așa cum Playtech relata recent, AMD și Google au încercat să atragă clienți interesați de alternative la procesoarele Nvidia, într-un moment în care marile companii de tehnologie investesc masiv în infrastructura necesară inteligenței artificiale.

Totuși, întoarcerea lui Huang ridică și o întrebare privind viitorul companiei: cât de dependentă este Nvidia de omul care a construit-o? Criza ultimelor săptămâni a demonstrat că influența sa se extinde dincolo de atribuțiile unui director general obișnuit, iar reacțiile angajaților și investitorilor sugerează că încrederea în companie este strâns legată de încrederea în fondator.

Ce urmează pentru Nvidia și Jensen Huang

Reinstalarea lui Jensen Huang nu înseamnă că toate problemele companiei au dispărut. Nvidia rămâne într-un context geopolitic complicat, în care exporturile de procesoare avansate către China sunt supuse restricțiilor americane, iar relațiile comerciale internaționale sunt influențate de preocupările Washingtonului privind securitatea tehnologică.

În plus, scandalul care a dus la demisie a readus în discuție responsabilitatea conducerii și modul în care companiile tehnologice gestionează potențialele conflicte de interese. În cazul Nvidia, miza este cu atât mai mare cu cât tehnologiile dezvoltate de companie sunt utilizate în centre de date, cercetare avansată și sisteme de inteligență artificială.

Potrivit informațiilor comunicate luni, Colette Kress va continua să ocupe funcția de director financiar, după perioada în care a asigurat conducerea interimară. Jensen Huang își reia responsabilitățile de director general, urmând să coordoneze din nou strategia unei companii aflate în centrul expansiunii globale a inteligenței artificiale.

Revenirea sa vine într-un moment în care Nvidia și-a construit perspectivele de creștere pe cererea uriașă pentru procesoare AI. Compania a prezentat anterior estimări privind o oportunitate de venituri de aproximativ un trilion de dolari până în 2027, legată de dezvoltarea infrastructurii pentru inteligență artificială.

După 11 zile în care viitorul său profesional părea incert, Jensen Huang se întoarce astfel la conducerea companiei pe care a fondat-o în 1993. Rămâne de văzut dacă această revenire va reuși să restabilească stabilitatea Nvidia și să închidă una dintre cele mai controversate crize de management din istoria recentă a industriei tehnologice.