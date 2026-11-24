Ce au observat astronomii dincolo de orbita lui Neptun

Regiunea aflată dincolo de Neptun rămâne una dintre cele mai puțin cunoscute zone ale Sistemului Solar. Acolo se găsește Centura Kuiper, o regiune populată de numeroase corpuri cerești mici și înghețate, care orbitează în jurul Soarelui. Deși majoritatea acestor obiecte urmează traiectorii care pot fi explicate prin influența gravitațională a planetelor cunoscute, astronomii au identificat câteva grupuri cu comportamente neobișnuite.

Indiciile care au atras atenția cercetătorilor provin din două populații distincte de obiecte transneptuniene. Prima cuprinde corpuri cerești ale căror orbite sunt înclinate la unghiuri extreme față de planul Sistemului Solar. A doua include obiecte care se apropie cel mai mult de Soare la distanțe foarte mari, mult dincolo de orbita lui Pluto.

Potrivit cercetătorilor, configurațiile respective nu pot fi reproduse satisfăcător în simulările care iau în calcul doar cele patru planete gigantice cunoscute: Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun. Acest lucru a ridicat întrebarea dacă nu cumva există un alt corp ceresc suficient de masiv pentru a influența gravitațional obiectele îndepărtate.

Jonti Horner, cercetător în științe planetare la University of Southern Queensland din Australia, a comparat aceste indicii cu urmele lăsate în zăpadă de cineva a cărui prezență nu era așteptată. Traiectoriile neobișnuite ar putea indica faptul că un obiect necunoscut a influențat evoluția regiunii respective.

Este important de precizat că astronomii nu au observat direct această planetă. Ipoteza se bazează pe efectele gravitaționale pe care un asemenea corp le-ar putea produce asupra obiectelor din apropiere.

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Pentru a verifica explicația, Patryk Sofia Lykawka, de la University of Southern Queensland și Kindai University din Japonia, Pedro Bernardinelli, de la University of Washington din Statele Unite, și Jonti Horner au realizat simulări computerizate complexe.

Cercetătorii au urmărit evoluția Sistemului Solar pe parcursul a aproximativ 4,5 miliarde de ani, luând în calcul migrarea planetelor gigantice și efectele gravitaționale asupra obiectelor mici din regiunile îndepărtate. Au comparat rezultatele unor modele care includeau doar cele patru planete gigantice cu cele obținute după introducerea unei planete suplimentare.