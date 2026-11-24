Astronomii au descoperit indicii despre o a doua planetă asemănătoare Pământului, ascunsă la marginea Sistemului Solar
O planetă cu o masă apropiată de cea a Pământului s-ar putea ascunde dincolo de Neptun, într-o regiune îndepărtată a Sistemului Solar. Astronomii au identificat indicii indirecte care sugerează existența unui corp ceresc necunoscut, capabil să explice traiectoriile neobișnuite ale unor obiecte transneptuniene. Ipoteza este diferită de cea a Planetei Nouă și ridică posibilitatea ca Sistemul Solar să adăpostească nu una, ci două planete încă nedescoperite.
Cercetătorii au numit acest posibil corp ceresc Planet X2. Deocamdată, existența sa nu a fost confirmată prin observații directe, însă simulările computerizate oferă o explicație pentru unele dintre particularitățile observate la marginea Sistemului Solar, se arată în Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Ce au observat astronomii dincolo de orbita lui Neptun
Regiunea aflată dincolo de Neptun rămâne una dintre cele mai puțin cunoscute zone ale Sistemului Solar. Acolo se găsește Centura Kuiper, o regiune populată de numeroase corpuri cerești mici și înghețate, care orbitează în jurul Soarelui. Deși majoritatea acestor obiecte urmează traiectorii care pot fi explicate prin influența gravitațională a planetelor cunoscute, astronomii au identificat câteva grupuri cu comportamente neobișnuite.
Indiciile care au atras atenția cercetătorilor provin din două populații distincte de obiecte transneptuniene. Prima cuprinde corpuri cerești ale căror orbite sunt înclinate la unghiuri extreme față de planul Sistemului Solar. A doua include obiecte care se apropie cel mai mult de Soare la distanțe foarte mari, mult dincolo de orbita lui Pluto.
Potrivit cercetătorilor, configurațiile respective nu pot fi reproduse satisfăcător în simulările care iau în calcul doar cele patru planete gigantice cunoscute: Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun. Acest lucru a ridicat întrebarea dacă nu cumva există un alt corp ceresc suficient de masiv pentru a influența gravitațional obiectele îndepărtate.
Jonti Horner, cercetător în științe planetare la University of Southern Queensland din Australia, a comparat aceste indicii cu urmele lăsate în zăpadă de cineva a cărui prezență nu era așteptată. Traiectoriile neobișnuite ar putea indica faptul că un obiect necunoscut a influențat evoluția regiunii respective.
Este important de precizat că astronomii nu au observat direct această planetă. Ipoteza se bazează pe efectele gravitaționale pe care un asemenea corp le-ar putea produce asupra obiectelor din apropiere.
Planet X2 ar putea avea o masă apropiată de cea a Pământului
Pentru a verifica explicația, Patryk Sofia Lykawka, de la University of Southern Queensland și Kindai University din Japonia, Pedro Bernardinelli, de la University of Washington din Statele Unite, și Jonti Horner au realizat simulări computerizate complexe.
Cercetătorii au urmărit evoluția Sistemului Solar pe parcursul a aproximativ 4,5 miliarde de ani, luând în calcul migrarea planetelor gigantice și efectele gravitaționale asupra obiectelor mici din regiunile îndepărtate. Au comparat rezultatele unor modele care includeau doar cele patru planete gigantice cu cele obținute după introducerea unei planete suplimentare.
Diferențele au fost relevante. În modelele care includeau un corp ceresc necunoscut, au apărut populații de obiecte cu orbite puternic înclinate și detașate de influența gravitațională obișnuită a planetelor cunoscute. Aceste configurații se apropiau mai mult de cele observate în realitate.
Varianta care a oferit cea mai bună corespondență presupune existența unei planete cu o masă de aproximativ una până la două ori mai mare decât cea a Pământului. Aceasta ar avea o orbită foarte îndepărtată, cu o semiaxă mare cuprinsă între 350 și 500 de unități astronomice.
O unitate astronomică reprezintă distanța medie dintre Pământ și Soare, de aproximativ 150 de milioane de kilometri. Prin urmare, Planet X2 ar putea orbita la distanțe de sute de ori mai mari decât cea care separă Pământul de Soare. În plus, punctul cel mai apropiat al orbitei sale de Soare nu ar coborî sub 200 de unități astronomice.
Dacă ipoteza se confirmă, planeta ar putea schimba modul în care astronomii înțeleg evoluția Sistemului Solar și apariția unor orbite neobișnuite în regiunile sale exterioare. Patryk Sofia Lykawka a explicat că descoperirea unui asemenea corp ceresc ar oferi o perspectivă nouă asupra istoriei celor mai îndepărtate obiecte transneptuniene.
Planeta X2 și Planeta Nouă ar putea exista în același timp
Noua ipoteză nu trebuie confundată cu cea a Planetei Nouă, un alt corp ceresc ipotetic despre care astronomii discută de mai mulți ani. Cele două teorii încearcă să explice anomalii diferite în distribuția orbitelor obiectelor aflate dincolo de Neptun.
Potrivit unei analize publicate în 2025, Planeta Nouă ar putea avea o masă de aproximativ 4,4 ori mai mare decât cea a Pământului și o semiaxă mare de aproximativ 290 de unități astronomice. În schimb, Planet X2 ar fi mai mică și s-ar afla pe o orbită mai îndepărtată.
Diferențele dintre cele două ipoteze înseamnă că ele nu se exclud reciproc. Este posibil să nu existe niciuna dintre cele două planete, să existe doar una sau ca ambele să facă parte din Sistemul Solar.
Jonti Horner a explicat că descoperirea unor sisteme planetare foarte diferite în jurul altor stele arată că planetele nu trebuie să rămână neapărat în apropierea locului în care s-au format. Interacțiunile gravitaționale din primele etape ale evoluției unui sistem planetar pot modifica radical poziția corpurilor cerești.
Unele planete pot migra spre interior, în timp ce altele ajung pe orbite mult mai îndepărtate. În anumite situații, interacțiunile dintre planetele aflate în formare pot trimite unele corpuri cerești la periferia sistemului sau chiar le pot expulza complet.
Dacă Planet X2 există, una dintre explicațiile luate în calcul este că aceasta s-a format inițial mai aproape de Soare. Ulterior, interacțiunile gravitaționale cu planetele gigantice ar fi putut să o împingă spre regiunile exterioare, unde ar fi rămas până în prezent.
Totuși, simulările nu reproduc perfect toate caracteristicile obiectelor observate. De exemplu, modelele reușesc să explice mai multe dintre particularitățile corpurilor cerești identificate prin Dark Energy Survey, dar distribuția semiaxelor mari ale orbitelor nu corespunde în totalitate observațiilor.
Horner a subliniat că rezultatele nu reprezintă o potrivire perfectă și nici nu ar trebui considerate o confirmare a existenței planetei. Numărul relativ redus de obiecte îndepărtate observate până acum și complexitatea evoluției Sistemului Solar limitează precizia simulărilor.
Observatorul Vera C. Rubin ar putea găsi indicii decisive
Următorul pas în verificarea ipotezei ar putea veni din Chile, unde Observatorul Vera C. Rubin începe să ofere astronomilor o perspectivă mult mai detaliată asupra Sistemului Solar exterior.
Telescopul său extrem de sensibil este proiectat să identifice un număr foarte mare de obiecte transneptuniene care nu au fost observate până acum. Un eșantion mai amplu le-ar permite cercetătorilor să verifice dacă distribuția orbitelor corespunde predicțiilor făcute de echipa care a propus existența Planetei X2.
Pe măsură ce vor fi descoperite noi corpuri cerești, astronomii vor putea analiza mai precis dacă există populații cu orbite puternic înclinate sau detașate, așa cum indică simulările. Dacă aceste tipare se confirmă, ipoteza unei planete suplimentare va primi un sprijin observațional mai consistent.
Există chiar posibilitatea ca Observatorul Vera C. Rubin să identifice direct planeta, însă această variantă este mult mai dificilă. La o distanță atât de mare de Soare, un corp ceresc ar primi foarte puțină lumină și ar reflecta o cantitate extrem de redusă către telescoapele de pe Pământ.
În același timp, Planet X2 va trebui să treacă prin verificări independente. Alți astronomi vor încerca să găsească explicații alternative pentru distribuția neobișnuită a orbitelor și să formuleze predicții care pot fi testate prin observații.
Horner consideră că această etapă este esențială pentru progresul cercetării. O ipoteză științifică trebuie să ofere predicții concrete, care pot fi ulterior confirmate sau infirmate prin date noi.
Deocamdată, Planet X2 rămâne o posibilă explicație pentru unele dintre misterele Sistemului Solar exterior, nu o planetă descoperită oficial. Observațiile viitoare ar putea arăta dacă dincolo de Neptun se ascunde într-adevăr un corp ceresc de dimensiunile Pământului sau dacă traiectoriile neobișnuite au o altă origine.