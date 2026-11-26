De ce sunt atât de importante cipurile AI și ce are special tehnologia Nvidia
Cipurile folosite pentru inteligența artificială au devenit unele dintre cele mai căutate componente din industria tehnologiei, iar Nvidia ocupă o poziție dominantă pe această piață. De la chatboturi și generatoare de imagini până la centre de date care antrenează modele AI tot mai complexe, aceste procesoare stau la baza unei industrii care atrage investiții de miliarde de dolari.
Succesul Nvidia nu se explică însă doar prin puterea de calcul a cipurilor sale, ci și printr-o combinație de software, cercetare și decizii tehnologice luate cu mult înainte ca inteligența artificială generativă să devină un fenomen global.
Procesoarele grafice, cunoscute sub numele de GPU-uri, au fost concepute inițial pentru jocuri video și prelucrarea imaginilor. Între timp, capacitatea lor de a efectua simultan un număr foarte mare de operații matematice le-a transformat în componente esențiale pentru dezvoltarea AI. Nvidia a înțeles potențialul acestei tehnologii și a construit în jurul ei un ecosistem care îi oferă un avantaj important în fața concurenților.
Care este diferența dintre un procesor obișnuit și un cip pentru AI
Pentru a înțelege de ce GPU-urile au ajuns atât de importante, trebuie făcută diferența dintre două tipuri de procesoare: CPU și GPU. Un CPU, adică procesorul central al unui calculator, este proiectat să rezolve rapid o varietate mare de sarcini complexe. Acesta poate gestiona operații diferite, dar le execută în general printr-un număr relativ redus de nuclee puternice, scrie The Conversation.
Un GPU funcționează după un principiu diferit. Este specializat în efectuarea simultană a unui număr foarte mare de operații matematice relativ simple. Această abordare se numește procesare paralelă și este potrivită pentru sarcini în care aceleași calcule trebuie repetate de foarte multe ori asupra unor seturi mari de date.
Tocmai această caracteristică îl face util pentru inteligența artificială. Antrenarea unei rețele neuronale, tehnologia din spatele chatboturilor și generatoarelor de imagini actuale, presupune efectuarea repetată a unor operații matematice asupra unor matrice uriașe de numere. GPU-urile pot procesa aceste operații în paralel, reducând considerabil timpul necesar pentru antrenarea modelelor.
Cele mai performante cipuri AI actuale pot executa peste un cvadrilion de operații de acest tip în fiecare secundă, adică peste un milion de miliarde. Capacitatea de calcul este esențială pentru companiile care dezvoltă modele tot mai mari, antrenate pe volume impresionante de informații.
Cum a trecut Nvidia de la plăcile video pentru jocuri la centrele de date AI
Nvidia nu a fost concepută inițial ca o companie specializată în inteligență artificială. În anii ’90 și 2000, activitatea sa era concentrată în principal pe procesoare grafice pentru jocuri video. Primele GPU-uri puteau calcula elementele necesare afișării imaginilor, iar programatorii le controlau prin intermediul unor programe numite shaders, folosite inclusiv pentru stabilirea culorii fiecărui pixel.
O schimbare importantă a venit la începutul anilor 2000, când cercetătorii de la Universitatea Stanford au dezvoltat instrumente software care permiteau folosirea GPU-urilor și pentru alte tipuri de calcule, nu doar pentru grafică. Această direcție a contribuit la dezvoltarea CUDA, platforma Nvidia lansată în 2007.
CUDA, prescurtare de la Compute Unified Device Architecture, le-a oferit cercetătorilor și inginerilor posibilitatea de a folosi procesoarele grafice pentru calcule științifice și aplicații generale. Practic, Nvidia a transformat GPU-ul dintr-o componentă destinată în principal jocurilor într-un instrument de calcul mult mai versatil.
Un al doilea moment decisiv a avut loc în 2012, când rețeaua neuronală AlexNet a câștigat competiția ImageNet, un concurs anual în care programele sunt evaluate în funcție de capacitatea lor de a identifica obiecte în fotografii. Modelul fusese antrenat folosind două GPU-uri Nvidia și a obținut rezultate mult mai bune decât cele ale concurenților.
Rezultatul a demonstrat că procesoarele grafice puteau face posibilă antrenarea unor rețele neuronale suficient de mari pentru a depăși metodele mai vechi de recunoaștere a imaginilor. Comunitatea de cercetare AI a început să adopte rapid această abordare, iar Nvidia a beneficiat de faptul că avea deja CUDA și un ecosistem software dezvoltat în jurul GPU-urilor sale.
Ulterior, compania și ceilalți producători au început să adapteze hardware-ul special pentru inteligența artificială. Printre modificări s-au numărat introducerea unor componente dedicate înmulțirii matricelor, folosirea numerelor cu precizie redusă pentru accelerarea calculelor și integrarea unor cantități mai mari de memorie rapidă.
De ce a devenit Nvidia atât de importantă în industria inteligenței artificiale
Un alt moment esențial pentru dezvoltarea actualei industrii AI a venit în 2017, când cercetătorii Google au prezentat arhitectura Transformer. Concepută inițial pentru traducerea automată între limbi, aceasta s-a dovedit foarte eficientă pe măsură ce modelele și volumele de date folosite pentru antrenare au crescut.
Arhitectura Transformer a devenit ulterior baza multor sisteme de inteligență artificială generativă, inclusiv a chatboturilor moderne. Companii precum OpenAI, Anthropic, Meta, Google și xAI, dar și firme chineze precum DeepSeek, Alibaba și Baidu, investesc în centre de date echipate cu procesoare performante pentru antrenarea următoarelor generații de modele.
Aceste modele fundamentale, precum Gemini de la Google, Claude de la Anthropic și GPT de la OpenAI, sunt rețele neuronale de dimensiuni foarte mari. Ele pot genera texte, scrie cod, analiza informații și răspunde la instrucțiuni formulate în limbaj obișnuit. Companiile care le dezvoltă mizează pe faptul că inteligența artificială va putea automatiza o parte importantă din activitățile bazate pe prelucrarea informațiilor.
Nvidia nu obține cele mai mari venituri din dezvoltarea propriilor modele AI, ci din vânzarea procesoarelor și a software-ului folosit de alte companii. Cererea ridicată pentru aceste produse a contribuit la profiturile record ale companiei și a transformat-o într-un actor central al economiei globale.
Avantajul său nu este însă lipsit de concurență. AMD dezvoltă propriile procesoare pentru inteligență artificială, Google proiectează cipuri TPU, iar companii precum Amazon investesc în hardware propriu pentru centrele de date. În plus, mai multe startupuri încearcă să dezvolte procesoare care să ruleze modelele AI cu un consum mai mic de energie și la costuri reduse.
Cât de sustenabilă este cursa pentru cele mai puternice cipuri AI
Creșterea industriei inteligenței artificiale aduce și probleme care depășesc performanța procesoarelor. Centrele de date au nevoie de cantități foarte mari de energie electrică pentru a alimenta și răci echipamentele. Pe măsură ce companiile construiesc infrastructuri tot mai mari, apar întrebări legate de costurile energiei, impactul asupra mediului și presiunea exercitată asupra rețelelor electrice locale.
O altă problemă este dependența de un număr redus de producători. Cele mai avansate cipuri AI, inclusiv cele proiectate de Nvidia, sunt fabricate în mare parte de TSMC, compania taiwaneză Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Această concentrare a producției creează vulnerabilități pentru întreaga industrie, mai ales în contextul tensiunilor geopolitice din regiune.
Cererea pentru hardware AI afectează și piața altor componente. Centrele de date consumă cantități mari de cipuri de memorie, iar presiunea asupra lanțurilor de aprovizionare poate contribui la lipsuri care ajung inclusiv în industria calculatoarelor și a telefoanelor. Chiar dacă aceste dispozitive nu folosesc întotdeauna aceleași tipuri de memorie ca serverele AI, producătorii concurează pentru resursele disponibile.
În paralel, cipurile Nvidia au devenit și un subiect politic important în competiția dintre Statele Unite și China. Autoritățile americane au înăsprit restricțiile privind exportul procesoarelor avansate, încercând să limiteze accesul companiilor chineze la puterea de calcul necesară dezvoltării unor sisteme AI performante. Controlul asupra acestor componente a devenit astfel o miză economică și strategică.