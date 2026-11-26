Procesoarele grafice, cunoscute sub numele de GPU-uri, au fost concepute inițial pentru jocuri video și prelucrarea imaginilor. Între timp, capacitatea lor de a efectua simultan un număr foarte mare de operații matematice le-a transformat în componente esențiale pentru dezvoltarea AI. Nvidia a înțeles potențialul acestei tehnologii și a construit în jurul ei un ecosistem care îi oferă un avantaj important în fața concurenților.

Care este diferența dintre un procesor obișnuit și un cip pentru AI

Pentru a înțelege de ce GPU-urile au ajuns atât de importante, trebuie făcută diferența dintre două tipuri de procesoare: CPU și GPU. Un CPU, adică procesorul central al unui calculator, este proiectat să rezolve rapid o varietate mare de sarcini complexe. Acesta poate gestiona operații diferite, dar le execută în general printr-un număr relativ redus de nuclee puternice, scrie The Conversation.

Un GPU funcționează după un principiu diferit. Este specializat în efectuarea simultană a unui număr foarte mare de operații matematice relativ simple. Această abordare se numește procesare paralelă și este potrivită pentru sarcini în care aceleași calcule trebuie repetate de foarte multe ori asupra unor seturi mari de date.

Tocmai această caracteristică îl face util pentru inteligența artificială. Antrenarea unei rețele neuronale, tehnologia din spatele chatboturilor și generatoarelor de imagini actuale, presupune efectuarea repetată a unor operații matematice asupra unor matrice uriașe de numere. GPU-urile pot procesa aceste operații în paralel, reducând considerabil timpul necesar pentru antrenarea modelelor.

Cele mai performante cipuri AI actuale pot executa peste un cvadrilion de operații de acest tip în fiecare secundă, adică peste un milion de miliarde. Capacitatea de calcul este esențială pentru companiile care dezvoltă modele tot mai mari, antrenate pe volume impresionante de informații.

Cum a trecut Nvidia de la plăcile video pentru jocuri la centrele de date AI

Nvidia nu a fost concepută inițial ca o companie specializată în inteligență artificială. În anii ’90 și 2000, activitatea sa era concentrată în principal pe procesoare grafice pentru jocuri video. Primele GPU-uri puteau calcula elementele necesare afișării imaginilor, iar programatorii le controlau prin intermediul unor programe numite shaders, folosite inclusiv pentru stabilirea culorii fiecărui pixel.

O schimbare importantă a venit la începutul anilor 2000, când cercetătorii de la Universitatea Stanford au dezvoltat instrumente software care permiteau folosirea GPU-urilor și pentru alte tipuri de calcule, nu doar pentru grafică. Această direcție a contribuit la dezvoltarea CUDA, platforma Nvidia lansată în 2007.