Astfel, unele centrale pot avea mai multe gaze decât le sunt necesare, fie prin cantitățile alocate, fie prin stocurile din depozite. Altele au un consum estimat pe care resursele disponibile nu îl acoperă.

Pentru identificarea acestor diferențe, furnizorii și producătorii de energie termică ce cumpără direct gaze vor transmite operatorului de transport și sistem informații despre necesarul pentru perioada 1 decembrie 2026–31 martie 2027. Vor fi raportate și cantitățile deja alocate sau transferate, precum și stocurile estimate în depozitele subterane la 30 noiembrie.

Pe baza acestor date vor fi identificate volumele care depășesc necesarul unor beneficiari. Cantitățile disponibile vor putea fi repartizate către producătorii care înregistrează deficite, fără impunerea unor obligații suplimentare de livrare pentru gaze inexistente în piață.

„Prin această abordare se urmărește valorificarea eficientă a cantităților deja repartizate, fără a genera obligații suplimentare de furnizare pentru cantități care nu sunt disponibile în piață”, se arată în nota de fundamentare.

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Problema producătorilor care au primit licența după alocarea inițială

Ordonanța urmărește să rezolve și situația centralelor licențiate de ANRE după intrarea în vigoare a mecanismului inițial. Acestea sunt incluse în categoria beneficiarilor, dar nu au mai putut primi cantități de gaze deoarece volumele disponibile fuseseră deja repartizate.

Potrivit informațiilor publicate de Profit.ro, în această situație se află Autoro SRL, compania care alimentează sistemul centralizat de încălzire din Râmnicu Vâlcea. Producătorul a obținut licența în iunie 2026, la aproximativ trei luni după intrarea în vigoare a OUG nr. 12/2026.

Prin verificarea cantităților repartizate și a stocurilor, autoritățile urmăresc să identifice resurse și pentru noii producători. Accesul acestora la gaze va depinde de volumele care rezultă efectiv din redistribuire.