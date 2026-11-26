Guvernul schimbă repartizarea gazelor pentru încălzirea populației. Ce centrale vor putea primi cantități suplimentare
Guvernul a aprobat o ordonanță de urgență prin care gazele destinate producerii căldurii pentru populație vor putea fi redistribuite între centrale, în funcție de necesarul estimat pentru această iarnă. Măsura vizează cantitățile din producția internă vândute la prețul reglementat de 110 lei/MWh și urmărește acoperirea deficitelor unor producători, inclusiv ale celor licențiați după repartizarea inițială.
Cum vor fi redistribuite gazele pentru încălzire
Mecanismul completează măsurile instituite prin OUG nr. 12/2026, aplicabile în perioada 1 aprilie 2026–31 martie 2027. Cantitățile disponibile au fost deja repartizate, însă alocările inițiale pot să nu mai corespundă consumului estimat al fiecărui producător de energie termică.
Astfel, unele centrale pot avea mai multe gaze decât le sunt necesare, fie prin cantitățile alocate, fie prin stocurile din depozite. Altele au un consum estimat pe care resursele disponibile nu îl acoperă.
Pentru identificarea acestor diferențe, furnizorii și producătorii de energie termică ce cumpără direct gaze vor transmite operatorului de transport și sistem informații despre necesarul pentru perioada 1 decembrie 2026–31 martie 2027. Vor fi raportate și cantitățile deja alocate sau transferate, precum și stocurile estimate în depozitele subterane la 30 noiembrie.
Pe baza acestor date vor fi identificate volumele care depășesc necesarul unor beneficiari. Cantitățile disponibile vor putea fi repartizate către producătorii care înregistrează deficite, fără impunerea unor obligații suplimentare de livrare pentru gaze inexistente în piață.
„Prin această abordare se urmărește valorificarea eficientă a cantităților deja repartizate, fără a genera obligații suplimentare de furnizare pentru cantități care nu sunt disponibile în piață”, se arată în nota de fundamentare.
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Problema producătorilor care au primit licența după alocarea inițială
Ordonanța urmărește să rezolve și situația centralelor licențiate de ANRE după intrarea în vigoare a mecanismului inițial. Acestea sunt incluse în categoria beneficiarilor, dar nu au mai putut primi cantități de gaze deoarece volumele disponibile fuseseră deja repartizate.
Potrivit informațiilor publicate de Profit.ro, în această situație se află Autoro SRL, compania care alimentează sistemul centralizat de încălzire din Râmnicu Vâlcea. Producătorul a obținut licența în iunie 2026, la aproximativ trei luni după intrarea în vigoare a OUG nr. 12/2026.
Prin verificarea cantităților repartizate și a stocurilor, autoritățile urmăresc să identifice resurse și pentru noii producători. Accesul acestora la gaze va depinde de volumele care rezultă efectiv din redistribuire.
Obiectivul este reducerea riscului ca unele centrale să nu dispună de combustibilul necesar producerii căldurii pentru populație. Gazele vor fi corelate cu necesarul estimat de consum, astfel încât surplusurile unor beneficiari să poată acoperi lipsurile altora.
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Ce spune ministrul Energiei despre plafonarea din 2027
Separat de redistribuirea cantităților pentru centrale, ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a anunțat că dorește continuarea reglementării prețului gazelor vândute de producători furnizorilor și după 31 martie 2027.
„În momentul de față, există o legislație valabilă până la 31 martie 2027, prin care prețurile sunt stabilite administrativ pentru populație. Intenția mea pentru 2027 este să continui această schemă de plafonare, pentru gazul care este vândut de producători furnizorilor. Propunerea mea este să continuăm această schemă și pe parcursul anului 2027”, a declarat ministrul la Antena 3.
Chisăliță susține că liberalizarea trebuie pregătită din timp, prin contracte de achiziție, transport, distribuție și înmagazinare încheiate în condiții favorabile consumatorilor. El a avertizat că pregătirea procesului în timpul iernii poate duce la intrarea în primăvară cu prețuri ridicate.
„Din punctul meu de vedere este nevoie de cel puțin 12 luni. Dacă nu ai aceste 12 luni, riști ca cineva să plătească”, a spus ministrul în Parlament.
Prelungirea schemei după termenul actual presupune modificări legislative. Declarațiile ministrului privesc continuarea reglementării în 2027, în timp ce ordonanța aprobată acum se referă la repartizarea gazelor pentru încălzirea populației în actualul sezon rece.