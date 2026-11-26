Grupul a analizat posibilitatea de a cumpăra oțel din alte surse. Potrivit explicațiilor transmise de companie, variantele disponibile pe piața europeană erau prea scumpe pentru a permite continuarea producției în condiții rentabile.

Metinvest invocă și restricțiile asociate regimului european de contingente tarifare pentru oțel. Compania susține că efectul combinat al acestor factori a dus la aprobarea suspendării producției de către acționari.

„Grupul regretă profund impactul acestei decizii asupra angajaților săi și a familiilor acestora”, a transmis Metinvest, într-un răspuns pentru Profit.ro.

O eventuală reluare a activității ar depinde, potrivit grupului, de îmbunătățirea condițiilor economice și de reglementare. Compania a anunțat că procedurile privind personalul vor respecta legislația românească și contractele colective aplicabile.

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Ce compensații sunt prevăzute pentru angajați

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă și Inspectoratul Teritorial de Muncă au fost notificate despre concedierea colectivă. Sunt vizate 194 dintre cele 195 de posturi, singura excepție fiind funcția de director general.

Liderul sindical Constantin Rotaru a explicat că angajații vor beneficia de compensații stabilite în funcție de vechimea neîntreruptă în fabrică. Sunt prevăzute atât o sumă fixă la plecare, cât și plăți lunare pentru perioade diferite.

Aceste perioade pot fi de trei, șase, nouă, 12, 15 sau 21 de luni. Potrivit explicațiilor sindicale, un salariat cu cinci ani de vechime ar beneficia de compensații pentru trei luni, iar unul cu 30 de ani de vechime, pentru 21 de luni.