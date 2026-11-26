Una dintre vechile fabrici ale Iașiului își suspendă activitatea. Problemele care au dus la concedieri
Metinvest Tubular Iași, fosta fabrică ArcelorMittal Tubular Products, își suspendă producția la mai puțin de un an după preluarea de către grupul ucrainean controlat de Rinat Ahmetov. Procedura de concediere colectivă vizează 194 de angajați, iar compania invocă întreruperea aprovizionării cu oțel din Ucraina și costurile care au făcut activitatea nerentabilă.
De ce oprește Metinvest producția la Iași
Fabrica produce țevi sudate din oțel, iar planul de dezvoltare se baza pe aprovizionarea cu rulouri laminate la cald de la combinatul Zaporizhstal din Ucraina. Atacurile rusești din august 2026 au afectat această sursă de materie primă.
Grupul a analizat posibilitatea de a cumpăra oțel din alte surse. Potrivit explicațiilor transmise de companie, variantele disponibile pe piața europeană erau prea scumpe pentru a permite continuarea producției în condiții rentabile.
Metinvest invocă și restricțiile asociate regimului european de contingente tarifare pentru oțel. Compania susține că efectul combinat al acestor factori a dus la aprobarea suspendării producției de către acționari.
„Grupul regretă profund impactul acestei decizii asupra angajaților săi și a familiilor acestora”, a transmis Metinvest, într-un răspuns pentru Profit.ro.
O eventuală reluare a activității ar depinde, potrivit grupului, de îmbunătățirea condițiilor economice și de reglementare. Compania a anunțat că procedurile privind personalul vor respecta legislația românească și contractele colective aplicabile.
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Ce compensații sunt prevăzute pentru angajați
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă și Inspectoratul Teritorial de Muncă au fost notificate despre concedierea colectivă. Sunt vizate 194 dintre cele 195 de posturi, singura excepție fiind funcția de director general.
Liderul sindical Constantin Rotaru a explicat că angajații vor beneficia de compensații stabilite în funcție de vechimea neîntreruptă în fabrică. Sunt prevăzute atât o sumă fixă la plecare, cât și plăți lunare pentru perioade diferite.
Aceste perioade pot fi de trei, șase, nouă, 12, 15 sau 21 de luni. Potrivit explicațiilor sindicale, un salariat cu cinci ani de vechime ar beneficia de compensații pentru trei luni, iar unul cu 30 de ani de vechime, pentru 21 de luni.
„Este o atmosferă de tristețe generală. Nu meritau oamenii soarta la care s-a ajuns”, a declarat Constantin Rotaru pentru Radio Iași.
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Fabrica făcuse angajări pentru creșterea producției
Un memorandum al conducerii, datat 15 octombrie 2026, arată că începutul anului fusese dedicat extinderii activității. Pentru a susține volumele de producție planificate, societatea își majorase personalul de la aproximativ 146 de salariați la începutul anului la circa 239 în august.
Numărul angajaților crescuse astfel cu aproximativ 64%. Conducerea descria cheltuielile suplimentare cu personalul drept o investiție destinată dezvoltării producției.
Documentul arată însă că fabrica înregistra pierderi și înaintea întreruperii aprovizionării. Deși producția crescuse în primul semestru, nivelul activității nu ajunsese să acopere costurile fixe, iar pierderea netă se ridica la 11,8 milioane de lei.
Întreprinderea Metalurgica din Iași a fost înființată în 1962. Potrivit datelor prezentate de Radio Iași, în 1988 avea aproximativ 6.000 de angajați și exporta în 50 de țări.
Preluarea de către Metinvest a fost finalizată la sfârșitul anului 2025. Fabrica devenea atunci prima unitate de producție a grupului în România.