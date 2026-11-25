Într-un articol de opinie publicat pe 24 noiembrie 2026, Futurism susține că decizia Nvidia transmite un mesaj controversat întregii industrii a inteligenței artificiale: performanțele financiare și influența politică pot ajunge să cântărească mai mult decât respectarea standardelor de conduită profesională.

Jensen Huang a revenit la conducerea Nvidia după un scandal de proporții

Jensen Huang și-a dat demisia pe 12 noiembrie 2026, după 33 de ani la conducerea companiei pe care a cofondat-o. Decizia a venit în urma unor dezvăluiri privind mai multe relații extraconjugale, inclusiv cu angajate ale Nvidia și cu o femeie suspectată de autoritățile americane că ar avea legături cu serviciile de informații chineze.

Informațiile apărute în presa americană au ridicat semne de întrebare atât în privința respectării codului de conduită al companiei, cât și în ceea ce privește protejarea informațiilor sensibile. Până în prezent, însă, nu a fost demonstrat public că Huang ar fi transmis informații confidențiale serviciilor de informații chineze.

Deși inițial consiliul de administrație al Nvidia a respins perspectiva revenirii fondatorului, conducerea companiei și-a schimbat poziția. Luni, 23 noiembrie, Nvidia a anunțat oficial reinstalarea acestuia în funcțiile de director general, președinte și membru al consiliului de administrație.

Reprezentanții companiei au motivat decizia prin interesele acționarilor, angajaților, partenerilor și clienților. Totodată, aceștia au precizat că, în urma consultărilor cu reprezentanți ai guvernului american, consideră că revenirea lui Huang nu reprezintă un risc pentru securitatea națională.

Donald Trump și miliardarii din Silicon Valley au susținut revenirea șefului Nvidia

În perioada care a urmat demisiei, mai multe personalități influente din industria tehnologică și-au exprimat public sprijinul pentru Huang. Printre acestea s-au numărat Elon Musk și David Sacks, fostul consilier al administrației Trump în domeniul inteligenței artificiale.

Musk a declarat inclusiv că ar fi onorat să îl angajeze pe fondatorul Nvidia. De asemenea, numeroși antreprenori, investitori și angajați ai companiei au semnat o petiție prin care solicitau revenirea acestuia.

Un rol important în desfășurarea evenimentelor l-a avut și președintele american Donald Trump, care a susținut public reinstalarea miliardarului. Ulterior, liderul de la Casa Albă a afirmat că a intervenit personal pe lângă conducerea companiei pentru a facilita revenirea lui Huang. Acesta din urmă a contestat însă ideea că presiunile prezidențiale ar fi determinat decizia consiliului.

Intervenția președintelui a atras atenția și asupra intereselor sale financiare. Potrivit unei analize Reuters asupra declarațiilor financiare, Trump deține acțiuni Nvidia evaluate între 11 și 55 de milioane de dolari.

Inițial, acțiunile Nvidia au înregistrat o creștere spectaculoasă după revenirea lui Jensen Huang. Entuziasmul investitorilor s-a temperat însă ulterior, titlurile companiei încheind ședința de tranzacționare de marți cu o scădere de 5,9%.

Profiturile și etica profesională, în centrul unei dezbateri care depășește Nvidia

Controversa vine într-un moment în care Nvidia ocupă o poziție strategică în economia mondială. Procesoarele sale sunt utilizate pentru antrenarea și operarea modelelor avansate de inteligență artificială, iar numeroase companii tehnologice depind de infrastructura furnizată de producătorul american.

Influența economică a gigantului ridică însă întrebări privind măsura în care liderii unor asemenea companii pot fi trași la răspundere atunci când încalcă regulile interne.

Potrivit Reuters, Huang le-ar fi recunoscut angajaților, în cadrul unei întâlniri desfășurate pe 24 noiembrie, că a încălcat anumite prevederi ale codului de conduită al companiei și că a comis greșeli grave.

Între timp, scandalul în care este implicată Nvidia rămâne departe de final. Mai multe autorități americane, inclusiv Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC), investighează aspecte legate de companie și de circumstanțele scandalului. Huang urmează să participe și la o audiere publică în Senatul american, programată pentru 3 decembrie.

În timp ce susținătorii miliardarului consideră că experiența și viziunea acestuia sunt esențiale pentru viitorul Nvidia, criticii avertizează că reinstalarea sa poate crea un precedent problematic pentru întreaga industrie tehnologică.

Dincolo de evoluția bursieră, cazul Nvidia readuce astfel în discuție o problemă fundamentală a mediului de afaceri: dacă standardele de etică profesională sunt aplicate în mod egal tuturor angajaților, indiferent de poziția, influența și valoarea economică a acestora.